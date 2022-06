Il existe un merveilleux refuge pour les raies manta en Indonésie : les scientifiques en dénombrent plus d’un millier

Le parc national de Komodo en Indonésie est un véritable refuge pour les raies manta. Plus de 1000 spécimens ont été dénombrés dans la région, également grâce aux photos de touristes.

Manta alfredi. Crédit : wikipédia

Parmi les animaux les plus emblématiques et les plus fascinants des océans figurent les raies manta, de grands poissons cartilagineux appartenant à la famille des Miliobatidae. Les spécimens les plus majestueux de raie manta géante (Manta birostris) peuvent même atteindre 7 mètres de large. Aujourd’hui, de nouvelles recherches ont confirmé qu’il existe en Indonésie un véritable refuge pour ces animaux merveilleux, le parc national de Komodo, parmi les réserves marines les plus riches en biodiversité au monde. Dans la zone d’étude, les scientifiques ont en effet répertorié en cinq ans la présence de plus d’un millier de spécimens différents de raie manta corallienne (Manta alfredi), une espèce légèrement plus petite que la raie manta géante. C’est un nombre extrêmement important qui fait du parc indonésien un véritable paradis pour ces animaux.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de la Marine Megafauna Foundation (États-Unis), de la Faculté des pêches et des sciences marines de l’Institut d’agriculture de Bogor (Indonésie) et du Komodo National Park, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Centre for Sustainable Aquatic Ecosystems de l’Université Murdoch (Australie), de la Faculté des sciences marines et de la pêche de l’Université Udayana et du programme de recherche sur les mammifères marins de l’Université d’Hawaï à Manoa. Les scientifiques se sont appuyés sur les informations téléchargées dans la base de données MantaMatcher.org, où sont collectées non seulement les données des biologistes marins et des plongeurs professionnels, mais également des touristes ordinaires prenant des photos d’animaux en plongée. Des chercheurs coordonnés par le professeur Elitza S. Germanov ont compté plus de 4000 images de 1085 spécimens distincts, photographiés dans la zone marine entre 2013 et 2018. Il s’agit d’informations précieuses à la lumière du fait que la pêche aux raies manta a été interdite juste en 2013 dans le Komodo. Parc national, alors que l’année suivante, il a été interdit de toute l’Indonésie. Les chiffres ont considérablement augmenté depuis.

Les chercheurs ont découvert que certains spécimens se déplaçaient sur une zone de 450 kilomètres de large, les femelles s’égarant davantage que les mâles. Ils ont considéré quatre sites principaux, tous liés à la plongée touristique, à savoir Cauldron, Karang Makassar, Mawan et Manta Alley. Les déplacements des raies manta se sont produits plus souvent entre les zones sud et centrale et vice versa. Dans Cauldron, il était plus facile de rencontrer des spécimens immatures en train de se nourrir, tandis que dans les trois autres, il y avait de nombreux adultes dédiés au nettoyage, à la parade nuptiale et à la recherche de nourriture. Une contribution précieuse pour reconstituer ces dynamiques est venue des touristes et de leurs photographies téléchargées dans la base de données, dans les exemples les plus classiques de la Science Citoyenne. « L’augmentation du nombre de personnes faisant de la plongée et de la plongée en apnée ainsi que l’avènement d’appareils photo sous-marins abordables ont permis d’utiliser les photos et les vidéos prises par les touristes pour accélérer considérablement la collecte de données », a déclaré le co-auteur de l’Andrea Marshall of the Marine. Megafauna Foundation, une institution de Floride.

Les chercheurs ont également noté que des blessures liées aux engins ont été trouvées sur 56 spécimens (environ 5 %), tandis que des blessures de prédation étaient présentes sur 32 spécimens (environ 3 %). Alors que le tourisme dans la région a augmenté de 34% (en nombre de bateaux) en seulement 3 ans, les scientifiques estiment qu’il est important de mettre en place des mesures de protection supplémentaires pour protéger ces magnifiques animaux, classés comme vulnérables sur la liste rouge de l’Union internationale de la Conservation de la Nature (UICN). Les détails de la recherche « Résidence, schémas de déplacement, comportement et démographie des raies manta de récif dans le parc national de Komodo » ont été publiés dans la revue scientifique PeerJ.