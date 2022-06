Selon les rumeurs, la gamme de versions d’AMD Zen 4 copierait le lancement de Ryzen 5000 et arriverait en septembre

Moulin à rumeurs : chaque jour qui passe nous rapproche du lancement des processeurs Zen 4 et des GPU RDNA 3 d’AMD, ce qui signifie que les rumeurs continuent d’arriver de plus en plus vite. Dans le cas du premier, la dernière réclamation concerne la gamme initiale des nouveaux processeurs de Team Red, qui peut inclure le produit phare Ryzen 7950X.

La dernière rumeur vient du compte Twitter du leaker matériel régulier et fiable Greymon55. Ils affirment que la première gamme de processeurs alimentés par Zen 4 comprendra les Ryzen 7950X, 7900X, 7800X et 7600X, le 7700X étant absent. Ce serait une réplique de nouvelle génération de la gamme de lancement Ryzen 5000 à partir de novembre 2020.

Le 7700X n’est toujours pas dans la première gamme. – Greymon55 (@greymon55) 17 juin 2022

L’excitation autour de la série Ryzen 7000 a augmenté le mois dernier lorsque AMD a confirmé que la puce qu’elle avait présentée au Computex exécutant Ghostwire Tokyo jusqu’à 5,5 GHz, considérée comme un prototype du Ryzen 9 7950X, était ne pas overclocké et utilisant un refroidisseur de liquide AIO grand public de 280 mm.

Il y a quelques semaines, il y a eu plus de battage médiatique lors du Financial Analyst Day 2022 d’AMD lorsque la société a promis que Zen 4 aurait une augmentation de 35% des performances par rapport à Zen 3 et que sa technologie 3D V-cache utilisée dans le Ryzen 7 5800X3D fera partie du nouveau série de processeurs. On dit également que les nouveaux processeurs offrent des augmentations d’instructions de 8 à 10 % par horloge, plus de 15 % de performances à un seul thread et jusqu’à 125 % de bande passante mémoire par cœur.

Nous savons que Zen 4 n’est plus qu’à quelques mois. AMD n’a toujours pas été plus précis que « cet automne », mais de nombreuses rumeurs disent que septembre sera le mois où ils atterriront, le 15 étant proposé comme date potentielle, malgré l’automne commençant le 22 septembre. affirme que la série Radeon 7000 débarquera après les processeurs d’AMD ; les dernières rumeurs disent que les cartes alimentées par RDNA 3 tomberont entre octobre et novembre.

