Un Sud-Coréen paie 330 dollars pour une pierre tombale marquant la mort d’Internet Explorer

WTF ? ! Microsoft a mis fin à la prise en charge d’Internet Explorer la semaine dernière, appelant le temps sur le navigateur après 27 ans incroyables. Cela a conduit à de nombreux mèmes sur Internet, et une personne était si triste / soulagée par la mort d’IE qu’elle a payé plus de 300 $ pour une pierre tombale marquant sa disparition.

Pour commémorer la fin d’Internet Explorer le 15 juin, l’ingénieur logiciel sud-coréen Jung Ki-young a payé 430 000 won (330 $) pour concevoir et commander une pierre tombale portant le célèbre logo « e », les dates de son existence et l’épitaphe appropriée « Il était un bon outil pour télécharger d’autres navigateurs. » L’expression sera probablement familière aux fans des mèmes de Rick et Morty.

Jung a déclaré à Reuters qu’il avait des sentiments mitigés envers le navigateur qui a joué un si grand rôle dans sa vie professionnelle. « C’était une douleur dans le cul, mais j’appellerais cela une relation d’amour-haine parce qu’Explorer lui-même a autrefois dominé une époque », a-t-il déclaré.

Jung a expliqué qu’il lui avait fallu plus de temps pour s’assurer que ses sites Web et ses applications étaient compatibles avec Explorer qu’avec d’autres navigateurs. Mais les clients n’arrêtaient pas de lui demander si leurs sites semblaient bien sur le logiciel de Microsoft, qui a été largement utilisé par les entreprises sud-coréennes pendant des années.

La pierre tombale a été exposée sur le toit d’un café tenu par le frère de Jung dans la ville méridionale de Gyeongju.

Non seulement Internet Explorer n’est plus pris en charge sur certaines versions de Windows 10, mais Microsoft publiera également une mise à jour qui le supprimera complètement des appareils Win 10, redirigeant les utilisateurs vers Edge s’ils tentent d’accéder à l’application. C’est une mauvaise nouvelle pour près de 50 % des entreprises qui utilisent encore le navigateur.

IE vivra via le mode Internet Explorer dans Microsoft Edge jusqu’en 2029, ou janvier 2023 si vous utilisez toujours les mises à jour de sécurité étendues de Windows 8.1 ou Windows 7.