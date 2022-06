La première et magnifique tortue géante albinos des Galapagos est née : les splendides images

La première tortue géante des Galapagos atteinte d’albinisme est née dans un zoo suisse. Il n’y a eu aucun cas connu ni dans la nature ni en captivité.

Crédit : Tropiquarium

Pour la première fois dans l’histoire, la naissance d’une tortue géante albinos des Galapagos (Chelonoidis niger) a été documentée. Jamais auparavant n’avaient été observés des spécimens atteints d’albinisme de ces merveilleux reptiles, endémiques des îles équatoriennes situées dans l’océan Pacifique. Pourtant, la petite tortue est née en captivité, au zoo Tropiquarium de Servion, en Suisse, très loin de son habitat naturel. Les images du splendide spécimen ont rapidement fait le tour du monde et désormais la petite tortue est devenue une véritable star du web.

Crédit : Tropiquarium

Comme l’a précisé le zoo suisse dans un communiqué, sa naissance a été un événement vraiment extraordinaire, car des spécimens albinos de cette espèce emblématique n’avaient encore jamais été vus, ni à l’état sauvage ni dans les zoos. Pour rendre cette naissance d’autant plus significative qu’elle s’inscrit dans un vertueux programme de conservation de l’espèce, classée en danger (Code EN, en danger) dans la Liste Rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). De plus, la petite fille n’est pas née seule, mais a un petit frère de couleur typique, gris foncé-noirâtre, comme celui de ses parents. Les œufs ont été pondus par une femelle de 100 kilogrammes le 11 février; la petite tortue albinos, comme le rapporte LiveScience, est née le 1er mai, tandis que son frère a vu la lumière le 5 mai. À la naissance, ils ne pesaient tous les deux que 50 grammes et ont été élevés dans un incubateur spécialisé pendant environ un mois avant de retrouver leur mère début juin.

Crédit : Tropiquarium

Dans les images spectaculaires publiées par le zoo, on voit que la tortue albinos a une couleur de peau et de carapace jaunâtre, ainsi que des yeux rouges. Ce sont les traits typiques de l’albinisme, caractérisés par une absence totale de pigmentation due à un défaut génétique qui provoque le dysfonctionnement ou l’absence de l’enzyme tyrosinase, responsable de la synthèse de la mélanine. Selon ce qui a été rapporté par Tropiquarium, il y a un cas d’albinisme sur 20 000 naissances chez l’homme, tandis que chez les tortues, c’est une condition cinq fois plus rare, puisqu’elle survient une fois sur cent mille. Récemment, les cas de deux autres tortues albinos, une tortue ailée des Indes (Lissemys punctata) et une tortue à ventre rouge (Emydura subglobosa), cette dernière également avec le cœur hors de la carapace, ont sauté aux honneurs de la communauté internationale. malformation génétique très rare.

L’albinisme et le leucisme associé sont des conditions particulièrement dangereuses pour les animaux sauvages, puisque les spécimens touchés sont plus exposés à la prédation (ils ne peuvent pas se camoufler et deviennent des proies faciles), ils présentent également un plus grand risque de malvoyance et de maladies cutanées potentiellement mortelles, telles comme oncologiques. Heureusement, la petite tortue recevra tous les soins nécessaires et ne s’exposera pas au risque d’être la proie, au prix d’une peine de prison à vie. Les animaux albinos ou leucistiques atteignent rarement l’âge adulte, mais dans certains cas ils y parviennent, comme le montrent les cas de la baleine à bosse de Migaloo, de cette tige et de cette magnifique orque, tous des cétacés. Une splendide hirondelle blanche a également été récemment photographiée en Italie.