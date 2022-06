Affinity Photo : Comment recadrer des objets

Comme Adobe Photoshop, Affinity Photo vous offre toute une gamme d’options pour recadrer et masquer des objets. Chacun de ces outils de masquage a une utilisation spécifique. Même si l’un d’entre eux peut être utilisé comme outil universel, vous devez également connaître les autres outils et leurs avantages.

Pinceau de sélection – le couteau suisse

Convient pour une sélection rapide et des objets qui se détachent clairement de l’arrière-plan ou d’autres objets en raison de la luminosité élevée et des contrastes de couleurs.

Le plus flexible et le plus simple de tous les outils de sélection est le pinceau de sélection. Après avoir fait votre sélection, il vous suffit de faire glisser votre curseur sur la zone que vous souhaitez masquer et recadrer. La limite de sélection des photos d’affinité s’aligne magnétiquement avec précision sur les limites de contraste de l’image. Et voici comment vous utilisez l’outil :

Charger l’image via Fichier → Ouvrir Choisissez le pinceau de sélection dans la barre d’outils – ajustez la taille du pinceau dans la barre d’outils contextuelle en haut. Appuyez ensuite sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé sur un coin de l’objet que vous souhaitez recadrer. Relâchez uniquement lorsque le sujet est entièrement capturé. Vous pouvez identifier les zones masquées par Affinity grâce à la ligne pointillée. Vous pouvez ainsi ajouter autant de motifs que vous le souhaitez. Vous libérez les motifs en utilisant Ctrl+C (Win) / Commande+C (Mac) pour une copie ou Ctrl+X / Commande+X pour couper. Utilisez Ctrl+V pour coller le motif découpé dans un nouveau calque créé automatiquement. Vous annulez la sélection avec Commande+D (Mac) ou Ctrl+D (Windows).

Si vous souhaitez supprimer une partie masquée, maintenez simplement la touche option (Mac) ou la touche alt (Windows) enfoncée. Les contrastes ne sont-ils pas assez forts pour que cet outil ne fonctionne pas comme prévu ? Augmentez ensuite le contraste en cliquant sur l’icône Correction automatique du contraste.

Masquer correctement les cheveux

Le pinceau de sélection est l’outil de choix pour bien masquer les cheveux. Nous avons pris une photo d’une mangouste au lieu d’un modèle, que nous voulons publier. Pour ce faire, nous avons procédé comme suit :

Ouvrez l’image via Fichier → Ouvrir Pinceau de sélection choisi dans la barre d’outils. Ensuite, nous avons masqué l’arrière-plan et inversé la sélection à l’aide de l’icône dans la barre de contexte supérieure. (photo de gauche) Juste en dessous, nous avons cliqué sur la case Affiner…. (photo au milieu) Affinity rend le masque dans une superposition rouge et montre où nous devons nous améliorer. Nous l’avons laissé à la présélection de toutes les options et n’avons ajusté que la largeur du pinceau. Ensuite, nous avons chassé les cheveux individuels et les mèches de cheveux autour de l’objet. (Photo de droite) Enfin, nous avons cliqué sur Appliquer et laissé Affinity ajouter les cheveux au masque.

Vous masquez les cheveux dans la boîte de dialogue Affiner.

L’expérience joue ici un rôle majeur afin d’obtenir des résultats optimaux. Vous pouvez ajuster la netteté des bords de votre pinceau et lisser la sélection pour des coupes de cheveux encore plus précises.

Sélectionner une zone – intuitif

Convient pour un masquage rapide lorsque l’objet à masquer a des valeurs tonales proches les unes des autres. Par exemple un ciel nuageux, une mer bleue, une robe rouge.

La zone de sélection est l’équivalent de la baguette magique dans Photoshop. Cet outil d’affinité sélectionne les zones à masquer en fonction de valeurs tonales similaires. Créer un masque avec cela prend un certain temps pour s’y habituer au début. Après quelques essais et erreurs, cet outil est plus rapide que le pinceau de sélection. Et voici comment vous l’utilisez:

Charger l’image via Fichier → Ouvrir Choisissez l’outil Sélectionner une zone dans la barre d’outils Cliquez sur une zone qui se rapproche de la valeur de couleur moyenne de l’objet que vous souhaitez recadrer. Maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris. Faites maintenant glisser la souris d’avant en arrière pour augmenter ou diminuer la tolérance. Comme vous pouvez le voir, Affinity masque des zones plus ou moins grandes selon le réglage. Copiez le motif dans le presse-papiers en utilisant Cmd+C (Mac) ou Ctrl+C (Windows). Si vous souhaitez couper l’objet, utilisez plutôt Cmd+X (Mac) ou Ctrl+X (Windows). Utilisez Ctrl+V pour coller la sélection dans un nouveau calque créé automatiquement. Vous désactivez le masque avec Cmd+D (Mac) ou Ctrl+D (Windows).

On masque le ciel au-dessus de Genève avec « Select area ». Nous définissons la valeur de tolérance (dans la case rouge) en déplaçant la souris vers l’avant et vers l’arrière tout en maintenant le bouton enfoncé.

Étant donné que beaucoup de choses sont réglementées ici sur les valeurs tonales, vous devez vous familiariser avec la correction de la valeur tonale. Vous pouvez le trouver dans le bon studio au milieu sous l’onglet Personnalisation :

Affinity Photo bunkers outils de réglage rapide dans le studio à droite.

Dans le même menu, vous trouverez également la courbe de gradation, que vous pouvez utiliser pour régler rapidement la luminosité et le contraste.

Un bruit d’image élevé gâche l’utilisation

Cependant, l’outil a une limite majeure. Si la valeur ISO est élevée et qu’il y a beaucoup de bruit sur l’image, Sélectionner la zone aura des problèmes pour sélectionner les bonnes zones. Si tel est le cas, il est préférable de revenir au pinceau de sélection.

La zone sélectionnée atteint sa limite lorsqu’il y a un bruit d’image élevé. Comme on le voit ici.

Cadre de sélection – masquage rapide

Convient pour une sélection rapide des sections d’image que vous souhaitez insérer dans d’autres documents, par exemple. Alors approprié si vous voulez créer une certaine dynamique d’image.

Cet outil masque plusieurs options de masquage rapide. Vous avez le choix entre un masque rectangle et un masque ellipse. Ils diffèrent par la forme, mais sont par ailleurs similaires dans leur utilisation. Cependant, Affinity vous offre également la possibilité de masquer les colonnes et les lignes.

Pour accéder aux différents outils, il faut appuyer longuement sur l’icône correspondante. Ensuite, un sous-menu apparaît à partir duquel vous pouvez choisir votre outil :

Les deux types d’outils diffèrent non seulement par leur objectif et leur résultat. La façon dont vous les utilisez est également différente. D’abord le masque rectangle et ellipse :

Ouvrez votre image via Fichier → Ouvrir Choisissez dans la barre d’outils – le rectangle ou l’ellipse comme outil de masque. Dessinez un cadre sur la section que vous souhaitez masquer. Si vous maintenez la touche Maj enfoncée, vous dessinez un carré ou un cercle. Si vous souhaitez ajouter plus de rectangles et d’ellipses à votre sélection, maintenez la touche Commande + Alt (Mac) / Ctrl + Alt (Win) enfoncée tout en continuant à masquer. Si vous souhaitez supprimer quelque chose de votre sélection, maintenez la touche Alt enfoncée sur votre clavier. Comme d’habitude, copiez la section avec Commande+C (Mac) / Ctrl+C (Windows). Utilisez Cmd+X (Mac) / Ctrl+X (Windows) pour découper les éléments masqués. Pour les coller dans le document en tant que nouveau calque, appuyez simplement sur Cmd+V (Mac) / Ctrl+V (Win). Supprimez la sélection avec Cmd+D (Mac) ou Ctrl+D (Windows).

Avec une telle sélection, vous pouvez créer des effets impressionnants grâce aux différents réglages du studio à droite :

N’hésitez pas à faire glisser le curseur pour voir la différence entre les deux photos (démasqué à gauche ; masqué à droite).

Masque avec colonnes et lignes

Avec des cadres de sélection pour les colonnes et les lignes, Affinity propose deux outils que son grand concurrent Photoshop cache pudiquement. Vous pouvez les utiliser pour créer de jolis effets comme le coucher de soleil à effet glitch dans l’image ci-dessous.

Ils sont très simples à utiliser :

Ouvrez l’image à modifier. Choisissez Masquage de colonne ou de ligne dans la barre d’outils. Entrez la largeur et la hauteur si nécessaire (vous pouvez trouver le champ correspondant dans la barre contextuelle ci-dessus) et faites glisser la colonne ou la ligne là où vous en avez besoin. Vous pouvez ajouter d’autres sections en sélectionnant le bouton Ajouter dans la barre contextuelle à l’extrême gauche. Avec Commande + C (Mac) ou Ctrl + C (Win), la sélection se retrouve dans le presse-papiers. Utilisez Cmd+V (Mac) / Ctrl+V (Windows) pour les coller dans un nouveau calque. Cmd+X (Mac) / Ctrl+X (Win) coupe la sélection de l’image. Supprimez le masque avec Cmd+D (Mac) / Ctrl+D (Windows).

Un bel effet de pépin, simplement mis en œuvre. (Photo originale : Pixabay)

Cet outil de masque est encore un peu immature. Par exemple, il n’y a pas d’option pour masquer plusieurs colonnes ou lignes à intervalles égaux. C’est pourquoi de tels gadgets comme le coucher de soleil rétro sont également assez difficiles à mettre en œuvre.

La sélection à main levée – des possibilités inimaginables

Convient pour une découpe rapide et – via un alignement magnétique – pour la découpe d’objets complexes.

Les utilisateurs de Photoshop connaissent la sélection à main levée comme un outil lasso ou lasso polygonal. Cette méthode est un moyen rapide (et généralement désordonné) de masquer les zones que vous souhaitez modifier ou copier séparément. Dommage qu’Affinity l’ait mis dans l’onglet chapiteau. Parce que ce lasso peut faire beaucoup !

Ouvrez l’image à éditer via Fichier -> Ouvrir. Sélectionnez Lasso dans la barre d’outils à gauche sous l’icône de sélection. Faites glisser votre curseur à l’endroit où vous commencez à masquer et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé. Dessinez maintenant la forme dont vous avez besoin, en terminant au nœud bleu, le point de départ. Relâchez le bouton gauche de la souris.

Si vous préférez dessiner des lignes droites au lieu de lignes sauvages, maintenez la touche Maj enfoncée pendant le masquage.

Rapidement masqué puis copié pour une édition ultérieure ? Se plie avec l’outil à main levée.

Modes polygone et aimant pour le masquage à main levée

Deux autres modes de lasso qui fonctionnent de manière similaire sont cachés derrière l’icône de type dans la barre de contexte à l’extrême gauche. En plus de la forme libre que vous connaissez maintenant, il existe également un mode polygone et un alignement magnétique.

En mode polygone, vous dessinez des lignes. En dehors de cela, il n’y a pas de différences notables. L’orientation magnétique est passionnante. Si vous sélectionnez cette option, appuyez une fois avec le bouton gauche de la souris à l’endroit où vous souhaitez commencer le masquage. Ensuite, vous roulez sur les bords de votre objet à libérer.

Nous utilisons également le lasso magnétique pour découper des produits. Si nous masquons trop rapidement, le résultat sera sale – comme on peut le voir ici.

Plus vous allez lentement, plus le résultat est précis. Avec Ctrl + molette de la souris vers le haut/bas, vous pouvez zoomer et dézoomer sur l’image. Vous pouvez également copier, couper et coller cette sélection comme décrit ci-dessus.

Affinity Photo propose des moyens efficaces de recadrer des objets. L’outil que vous choisissez dépend de l’utilisation prévue. Au fait, grâce à Studio Link, ces masques fonctionnent également dans Affinity Designer et Publisher, où vous pouvez facilement basculer entre les trois programmes pour réaliser votre projet créatif.