Android Auto 7.8 est déjà en test et peut être installé sur tous les smartphone (téléchargement)

Android Auto a fait l’objet de nombreuses améliorations ces derniers temps. Il a été remanié pour permettre le mode écran partagé et la réponse aux messages en un seul clic, ce qui accélère la communication au volant. Les utilisateurs du Samsung Galaxy S22 étaient confrontés à des problèmes de connexion, mais ceux-ci ont déjà été résolus et une nouvelle mise à jour, Google Android Auto 7.8, a commencé à être diffusée.

Après avoir déployé Android 7.6 et 7.7 aux utilisateurs au mois de mai, Google diffuse maintenant Android Auto 7.8 à certains utilisateurs. Notamment, ceux qui sont dans la voie bêta sont prêts à recevoir la dernière mise à jour. Jetons un coup d’œil à ce que la dernière version a en magasin.

La mise à jour Google Android Auto 7.8 a été repérée dans la piste bêta après que les versions 7.7 et 7.6 aient été précédemment déployées le mois dernier. Cependant, tout comme les versions précédentes, il n’y a pas beaucoup de changement dans cette version. Ce n’est pas la destination finale des mises à jour comme proposé à la I/O de Google, mais elle arrive toujours progressivement.

Des sources ont proposé que la mise à jour Android Auto 7.8 contient de nombreuses corrections de bugs et travaille également sur les problèmes de compatibilité pour les propriétaires de Galaxy. Pour obtenir le paquet, vous devez vous être inscrit au programme bêta car la version 7.6 reste pour ceux qui sont sur la voie stable.

Caractéristiques de la mise à jour Android Auto 7.8

Tout comme les précédentes mises à jour 7.6 et 7.7, Android Auto 7.8 n’apporte aucun changement significatif. Puisque la dernière mise à jour n’apporte aucune modification majeure, vous pouvez vous attendre à quelques changements sous le capot. Il est probable qu’elle comporte quelques corrections de bugs. En outre, Google pourrait résoudre les problèmes de compatibilité entre les appareils.

Comment obtenir la mise à jour Android Auto 7.8

Vous avez de grandes chances d’obtenir la mise à jour Android Auto 7.8 si vous êtes un bêta-testeur. Actuellement, vous ne pourrez pas en faire la demande puisque le programme de test de l’application Android Auto n’accepte plus de testeurs. Les utilisateurs du programme bêta peuvent obtenir la dernière mise à jour sur le Google Play Store.

Veuillez noter que la version bêta est moins stable et que toutes les fonctions peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Certains utilisateurs se sont plaints sur Reddit qu’on leur a demandé de répéter le processus de configuration une deuxième fois. Le message est le suivant : « Test de la configuration d’Android Auto. Vous devrez recommencer la configuration la prochaine fois que vous vous connecterez ».

Certains utilisateurs d’Android Police ont repéré une récurrence du processus de configuration après l’installation de la mise à jour Android Auto 7.8 de Google. Un utilisateur de Reddit a dit qu’un message est vu là qui dit « test de l’installation d’Android, vous allez passer par l’installation à nouveau la prochaine fois que vous vous connectez ». Il s’agit d’une sorte d’inquiétude pour les utilisateurs de la version 7.8, car le processus de configuration est unique et ne devrait pas se répéter.

Peut-être que Big G est en train de tester des modifications en coulisses, mais il n’y a pas de différence notable, même après que la configuration se soit produite à plusieurs reprises. La société pourrait travailler sur un nouveau design, mais il n’y a aucune preuve de cela. Nous resterons à l’affût de nouveaux ajustements. En attendant, recherchez la mise à jour sur le Play Store et téléchargez-la dès qu’elle sera disponible.

Android Auto 7.8 n’offre pas une mise à niveau massive comme celle promise lors de la Google I/O 2022. L’entreprise avait annoncé qu’Android Auto allait bénéficier d’une refonte majeure de son design. Avec la mise à jour, vous serez en mesure d’afficher Google Maps, Apple Music et les appels/messages en même temps. Il sera doté d’un mode écran partagé afin que vous puissiez voir les notifications importantes et les cartes sur le même écran. Cette refonte est baptisée « Coolwalk » et devrait être lancée cet été.

L’APK de Android Auto 7.8 peut-être téléchargée directement via ce lien.