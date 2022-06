Découverte d’un trou noir à la croissance monstrueuse : il dévore une « Terre » à chaque seconde

Le trou noir de 2,6 milliards de masse solaire J1144 se développe anormalement, dévorant une quantité de masse comparable à celle de la Terre en une seconde seulement.

Au cœur de l’espace lointain, à environ 7 milliards d’années-lumière de la Terre, un trou noir supermassif a été découvert qui se développe à une vitesse effrayante. Aucun autre objet – à l’exception des supernovae – n’est comparable en luminosité dans l’Univers le plus récent, à moins de 9 milliards d’années. Le cœur des ténèbres est si vorace qu’il dévore l’équivalent en masse de la Terre en seulement 1 seconde, une « faim » qui lui permet de briller 7 mille fois plus que notre galaxie, la Voie Lactée. Ce n’est pas un hasard si le corps céleste, appelé SMSS J114447.77-430859.3 ou plus simplement J1144, peut être vu avec un télescope amateur depuis l’arrière-cour, si vous avez la chance d’avoir un ciel sans pollution lumineuse. Sa magnitude (la luminosité apparente de la Terre) est en fait d’environ 14,5.

Pour découvrir et décrire le trou noir supermassif J1144, une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université nationale d’Australie (ANU), qui a collaboré étroitement avec des collègues du Space Telescope Science Institute de Baltimore (États-Unis), de l’Université de la Sorbonne (France), Columbia University à New York, l’Observatoire astronomique sud-africain et d’autres instituts. Les scientifiques, dirigés par le Dr Christopher A. Onken, astronome à l’École de recherche astronomique et astrophysique de l’Université australienne, ont déclaré que l’objet était à la vue de tous, mais jusqu’à présent, il s’était échappé en raison de sa position par rapport à au plan galactique. « La recherche d’objets distants devient très difficile lorsque vous regardez de près le disque de la Voie lactée – il y a tellement d’étoiles au premier plan qu’il est très difficile de trouver les sources rares en arrière-plan », a déclaré le Dr Onken à Sciencealert.

Le trou noir supermassif J1144 est classé par les astrophysiciens sous le terme technique de quasar, ou source radio presque stellaire. En pratique, c’est un noyau galactique actif particulièrement brillant, en raison de l’énorme quantité de matière (poussières et gaz) qu’il dévore en permanence. Une partie est canalisée le long des lignes du champ magnétique et projetée sous forme de plasma dans l’espace lointain à des vitesses relativistes, c’est-à-dire proches de celles de la lumière. Ce sont ces jets et tourbillons de matière qui rendent observables les trous noirs, qui autrement seraient invisibles (on peut aussi les identifier grâce à la technique des microlentilles, qui vient de permettre d’identifier le premier trou noir errant dans la Voie lactée). Selon les calculs des experts, J1144 a une masse de 2,6 milliards de fois celle du Soleil, un véritable colosse si on le compare à Sagittarius A*, le trou noir supermassif au centre de notre galaxie.

La croissance disproportionnée de J1144 est considérée comme une anomalie par les experts, étant donné que les trous noirs supermassifs aux rythmes comparables appartiennent à l’Univers ancien (le Big Bang s’est produit il y a 13,8 milliards d’années), alors que ce géant, comme indiqué, s’est développé dans l’Univers plus récent. D’autres quasars de taille similaire « ont cessé de croître aussi rapidement il y a des milliards d’années », ont écrit les scientifiques dans un communiqué de presse, notant qu’ils voulaient comprendre pourquoi J1144 est si particulier. « Peut-être que deux grandes galaxies se sont écrasées l’une contre l’autre, canalisant beaucoup de matière vers le trou noir pour l’alimenter », a déclaré le Dr Onken alors qu’il envisageait un scénario apocalyptique. « Ce trou noir est tellement anormal que, bien que nous ne devrions jamais dire jamais, je ne pense pas que nous en trouverons un autre comme celui-ci », a fait écho le co-auteur de l’étude, Christian Wolf. « Nous sommes tout à fait convaincus que ce record ne sera pas battu. Nous avons essentiellement épuisé le ciel où des objets comme celui-ci pourraient se cacher », a commenté le scientifique. Les détails de la recherche « Découverte du quasar le plus lumineux des 9 derniers Gyr » ont été téléchargés dans la base de données ArXiv, en attente de publication dans Publications of the Astronomical Society of Australia.