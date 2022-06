Le Japon augmente la peine pour les insultes en ligne à un an de prison après la mort de la star de télé-réalité

WTF ? ! Si vous avez déjà posté quelque chose sur un forum, sur les réseaux sociaux ou à peu près n’importe où sur Internet, il y a de fortes chances que quelqu’un vous ait insulté. Mais imaginez si la personne qui l’a distribué était emprisonnée jusqu’à un an pour son comportement. Plus tôt cette semaine, le parlement japonais a adopté un projet de loi pour faire de ce scénario une réalité.

Le Japon peut déjà punir les personnes reconnues coupables d' »insulte » d’un maximum de 30 jours de prison ou d’une amende inférieure à 10 000 yens (environ 75 dollars). L’amendement au code pénal du pays, qui entrera en vigueur cet été, augmentera la peine de prison potentielle à un an et l’amende à 300 000 yens (environ 2 200 dollars). En outre, le délai de prescription des poursuites a été porté d’un an actuellement à trois ans.

CNN écrit que, selon un porte-parole du ministère de la Justice, le code pénal japonais définit les insultes comme une atteinte publique au statut social d’une personne sans faire référence à des faits spécifiques à son sujet ou à une action spécifique. Cela le différencie de la diffamation – également punissable en vertu de la loi – qui est définie comme le fait de rabaisser publiquement quelqu’un en pointant des faits spécifiques.

Les avocats avertissent que la définition n’explique toujours pas quels termes sont considérés comme des insultes qui pourraient être punissables en vertu de la loi. On s’inquiète également de l’impact de la législation sur la liberté d’expression : quelqu’un pourrait-il être emprisonné pour avoir traité un politicien d’idiot ? En tant que telle, la loi n’a été adoptée qu’après l’ajout d’une disposition prévoyant qu’elle serait réexaminée tous les trois ans pour déterminer son impact sur la liberté d’expression.

La loi intervient après le décès par suicide de la star de télé-réalité Hana Kimura, âgée de 22 ans, en 2020. La lutteuse professionnelle avait été victime d’abus en ligne et sa mort a conduit à des appels à des sanctions plus sévères pour la cyberintimidation.

Deux hommes ont chacun été condamnés à une amende de 9 000 yens (~ 67 $) l’année dernière pour avoir publié des insultes en ligne à propos de Kimura avant sa mort. La mère de Kimura, l’ancienne lutteuse professionnelle Kyoko Kimura, a déclaré que les punitions étaient trop clémentes – la plupart du public japonais est d’accord avec elle.

« Je veux que les gens sachent que la cyberintimidation est un crime », a déclaré Kyoko Kimura.

