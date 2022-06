Possibles signaux extraterrestres interceptés dans l’espace lointain : annonce sensationnelle des astronomes chinois

Des astronomes chinois de l’Université normale de Pékin ont annoncé avoir intercepté des signaux radio potentiellement produits par une technologie extraterrestre.

Le radiotélescope FAST

Des astronomes chinois ont annoncé avoir intercepté de mystérieux signaux radio pouvant avoir été produits par une civilisation extraterrestre technologiquement avancée. En d’autres termes, ils ont peut-être découvert l’existence d’extraterrestres. L’annonce sensationnelle a été faite à travers un reportage publié dans Science and Technology Daily, puis mystérieusement supprimé, après que la nouvelle ait commencé à circuler de manière virale sur le réseau social chinois Weibo et dans les premiers journaux. Bien sûr, il n’y a aucune certitude que ces signaux radio aient vraiment été produits par des extraterrestres intelligents, en fait la probabilité qu’il puisse s’agir d’interférences liées à des appareils humains reste très élevée (comme cela s’est également produit dans le passé), cependant les caractéristiques de ces ondes radio et l’outil utilisé pour les intercepter rend la découverte assez excitante et à explorer.

Une équipe de recherche du Groupe de recherche sur la civilisation extraterrestre de Chine du Département d’astronomie de l’Université normale de Pékin a annoncé la découverte de signaux radio potentiellement produits par des extraterrestres. Les astronomes, coordonnés par le professeur Zhang Tongjie, les ont détectés en analysant les données du « Chinese Sky Eye », un gigantesque radiotélescope d’un diamètre de 500 mètres situé dans une zone montagneuse de la province du Guizhou, dans le sud de la Chine. Achevé en 2016, il s’agit du radiotélescope le plus grand et le plus sensible au monde, qui a dépassé le défunt radiotélescope d’Arecibo, détruit par un tremblement de terre en 2020 et connu du grand public pour avoir envoyé un message célèbre à l’amas d’Hercule dans le but de « présenter » l’humanité à des civilisations extraterrestres potentielles. Ce n’est pas un hasard si un projet similaire est prévu (le Beacon in the Galaxy ou BITG) utilisant le radiotélescope chinois, également connu sous le nom de FAST, acronyme de Five-cent meter Aperture Spherical Telescope.

Mais qu’y a-t-il de si spécial dans les signaux radio interceptés par les astronomes chinois ? Tout d’abord, trois ont été recensés, deux en 2019 (analysés en 2020) et un cette année, sans doute le plus intéressant, étant donné qu’il provient d’une zone du ciel profond où la présence d’exoplanètes (exoplanètes) est connue. . Comme le précise le professeur Tongjie au Science and Technology Daily, il s’agit de signaux électromagnétiques à bande étroite, donc « d’éventuelles traces technologiques et de civilisations extraterrestres venues de l’extérieur de la Terre ». La caractéristique sibylline réside précisément dans la bande, car les signaux à bande étroite sont très rarement produits par des phénomènes naturels. Il est donc très probable que la source soit artificielle et, étant donné qu’ils viennent de l’espace lointain, il ne peut être exclu qu’ils aient été générés précisément par des extraterrestres intelligents. Après tout, selon une étude récente de l’Université de Newcastle, il n’y a que dans notre galaxie (la Voie lactée) au moins 36 civilisations extraterrestres intelligentes.

Le problème avec ces signaux, cependant, réside dans le fait qu’ils ne proviennent peut-être pas réellement de l’espace lointain ; en fait, il pourrait s’agir d’une simple interférence de l’instrumentation humaine. Qu’il suffise de dire que des signaux similaires capturés en 2011 et 2014, également supposés être d’origine extraterrestre, comme le rappelle Sciencealert, provenaient des fours à micro-ondes que les chercheurs utilisaient pour cuisiner les repas. Avant de tirer des conclusions hâtives, les scientifiques chinois devront donc nettoyer les signaux de toute source potentielle de perturbation et ce n’est qu’au terme d’un long travail qu’il sera possible de déterminer avec certitude l’origine et la source possible. Avec le FAST trois fois plus sensible dans les bandes étroites que le radiotélescope d’Arecibo, les chances de capter d’éventuels signaux extraterrestres ont fortement augmenté, mais aussi le risque d’intercepter des sources anthropiques. On ignore actuellement pourquoi le rapport des scientifiques chinois a été retiré.