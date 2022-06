La longueur du jour fluctue tous les 6 ans et peut-être savons-nous pourquoi

C’est ce que montrent les observations de scientifiques de l’Université de Californie du Sud qui ont identifié un cycle de six ans de super et sous-rotation du noyau interne de la Terre qui aurait un impact sur la durée de la journée.

Au lieu de tourner constamment à une vitesse plus rapide que la surface de la Terre, le noyau interne de notre planète oscille, changeant de direction tous les six ans. C’est ce que montre une analyse des données sismiques menée par des scientifiques de l’Université de Californie du Sud qui affirment que leur schéma de mouvement du noyau interne de la Terre explique la variation de la durée du jour, qui oscille de manière persistante au cours du passé. décennies. .

Leurs recherches, qui viennent d’être publiées dans Avancées scientifiquesindique que le noyau interne de la Terre a changé de direction entre 1969 et 1974, tournant légèrement plus lentement (sous-rotation) de 1969 à 1971, puis changeant de direction (super rotation) de 1971 à 1974. »Nous avons également observé que la durée du jour augmentait et diminuait comme prévu – a déclaré John E. Vidale, co-auteur de l’étude et professeur de sciences de la Terre à l’Université de Californie du Sud -. La coïncidence de ces deux observations fait de l’oscillation l’interprétation probable« .

Le noyau interne de la Terre et la longueur du jour

Notre compréhension du noyau interne de la Terre s’est considérablement élargie au cours des 30 dernières années. Il a été démontré que la partie la plus profonde de notre planète – une boule chaude et dense de fer solide, de la taille de Pluton – se déplace et / ou change au fil des décennies. Cependant, comme il est impossible d’observer directement de telles variations, les chercheurs utilisent des mesures indirectes pour expliquer le schéma de rotation, la vitesse et la cause du mouvement et de ses changements. Une recherche publiée en 1996 a été la première à proposer que le noyau interne tourne plus vite que le reste de la planète, un mouvement également connu sous le nom de super-rotation, d’environ 1 degré par an. Les découvertes ultérieures de Vidale ont renforcé l’idée que le noyau interne super-rote, bien qu’à un rythme plus lent.

En utilisant les données du Large Aperture Seismic Array (LASA), une installation de l’US Air Force dans le Montana, les chercheurs Wei Wang et Vidale ont découvert que le noyau interne tourne plus lentement que prévu, d’environ 0,1 degré par an. L’étude a analysé les ondes générées par les essais de bombes nucléaires souterraines soviétiques de 1971 à 1974 dans l’archipel arctique Novaya Zemlya en utilisant une nouvelle technique de formation de faisceaux développé par Vidale.

Les nouvelles découvertes sont apparues lorsque Wang et Vidale ont appliqué la même méthodologie à deux tests atomiques précédents menés en 1969 et 1971 sous l’île d’Amchitka, en Alaska : en mesurant les ondes de compression résultant d’explosions nucléaires, ils ont découvert que l’intérieur du noyau terrestre avait une direction inversée. , en sous-rotation d’au moins un dixième de degré par an. « L’idée que le noyau interne vacille était un modèle possible, mais la communauté a été divisée sur la faisabilité – Vidale a précisé -. Nous nous attendions à voir le même sens et la même vitesse de rotation dans la première paire de tests atomiques, mais au lieu de cela, nous avons vu le contraire. Nous avons été assez surpris de constater qu’il se déplaçait dans la direction opposée« .

Représentation graphique du modèle de rotation du noyau interne de la Terre

L’étude soutient l’hypothèse selon laquelle le noyau interne de la Terre oscille avec les changements de durée du jour – plus ou moins 0,2 seconde sur six ans – et les champs géomagnétiques, qui correspondent tous deux à la théorie en amplitude et en phase. . « Le noyau interne de notre planète n’est pas fixe mais bouge sous nos pieds, faisant des allers-retours de quelques kilomètres tous les six ans. – a ajouté Vidale -. L’une des questions auxquelles nous avons essayé de répondre est la suivante : le noyau interne bouge-t-il progressivement ou est-il principalement bloqué par rapport à tout le reste à long terme ? Nous essayons de comprendre comment il s’est formé et comment il évolue dans le temps, et cette étude est une étape importante pour mieux comprendre ce processus.« .