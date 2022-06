Newegg permet désormais aux utilisateurs de choisir un PC en fonction de leurs jeux et de leur résolution préférés

En bref : bien que les lecteurs de ce site sachent quel type de matériel PC est le mieux adapté à leurs besoins de jeu, tout le monde ne sait pas quelle machine préconstruite est la meilleure option pour jouer à Apex Legends en 1080p ou déchirer la ville nocturne de Cyberpunk 2077 en 4K . Pour les moins férus de technologie, Newegg a lancé son outil Gaming PC Finder.

La nouvelle fonctionnalité du site Web de la boutique en ligne est assez simple. Tout d’abord, sélectionnez la résolution que vous souhaitez utiliser : 1080p, 2K (1440p) ou 4K. Ensuite, choisissez jusqu’à quatre jeux sur une liste de 18. Les titres varient selon les exigences qu’ils imposent à une machine, des « courses sur une pomme de terre » Fortnite à des jeux plus intensifs sur le plan graphique comme Cyberpunk 2077 et Elden Ring.

Une fois que vous avez fait votre choix, il est temps de voir les résultats. Cela fera apparaître trois PC de jeu – Starter, Mainstream et Enthusiast – chacun affichant le FPS estimé pour les jeux que vous avez choisis et son score de référence 3D Mark Time Spy.

À titre d’exemple, j’ai sélectionné la résolution 4K et choisi Cyberpunk 2077, Elden Ring, Forza Horizon 5 et Halo Infinite, certains des jeux les plus exigeants de la liste. L’option Enthusiast à 3 809 $ semble certainement capable de gérer la plupart de ce que vous lui lancez, même si elle ne contient pas le matériel le plus récent : un RTX 3090, un Core i9-10900KF et 32 ​​Go de DDR4. C’est aussi un peu surprenant de voir le SSD limité à 480 Go (HDD de 3 To).

L’option grand public à 2 199 $ serait probablement un meilleur choix. Il comprend un noyau i7-111700KF, RTX 3080, un SSD de 1 To et 16 Go de DDR4. Le PC revendique entre 75 et 110 FPS sur les jeux sélectionnés lorsqu’il tourne en 1440p.

Une autre fonctionnalité intéressante vous permet de comparer le GPU et le CPU des PC avec d’autres (c’est-à-dire le vôtre). Cela montre l’augmentation du FPS des jeux, du score Time Spy et des performances en centiles.

Newegg écrit que les scores sont affichés avec la meilleure qualité graphique dans le jeu activée et le ray tracing désactivé. Cela ajoute la mise en garde que les références ne sont que des estimations basées sur les configurations système et les données fournies par 3DMark, et que les performances peuvent varier. Pourtant, Gaming PC Finder pourrait être un outil utile pour ceux qui évitent de construire leur propre PC.