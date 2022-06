Les cartes graphiques AMD Radeon RX 7000 devraient débarquer entre octobre et novembre

Moulin à rumeurs : AMD a récemment révélé quelques détails sur ses prochaines cartes graphiques Radeon RX 7000 basées sur RDNA 3, mais nous ne connaissons toujours pas les dates de lancement les plus importantes. Selon un leaker régulier et fiable, ils arriveront entre fin octobre et mi-novembre, juste après la sortie par la société de ses processeurs Ryzen 7000 alimentés par Zen 4.

Ces dates proviennent d’un tweet de Greymon55 (via VideoCardz), qui cite une source « fiable ». Le leaker pense que les cartes arriveront très peu de temps après les processeurs Ryzen 7000 qui atterriront entre fin septembre et début octobre, laissant peu de temps entre les deux lancements.

🤫 ADN de 3ème génération – Greymon55 (@greymon55) 14 juin 2022

On pense qu’AMD lancera d’abord le GPU Navi 31 pour la série phare Radeon RX 7900, suivi des cartes basées sur Navi 33 et Navi 32. Ceci est similaire aux plans annoncés par Nvidia de lancer d’abord le puissant RTX 4090, suivi des 4080, 4070, puis 4060.

En parlant d’équipe verte, les dates de lancement des cartes d’AMD seraient probablement en conflit avec celles de Nvidia. Les derniers rapports affirment que le RTX 4090 débarquera en septembre ou octobre, avec un intervalle de quatre semaines entre chaque version ultérieure.

Alors que toutes ces dates ne sont que des rumeurs et doivent être prises avec une forte dose de sel, il semble être un pari sûr qu’Intel battra les deux sociétés sur le marché avec ses GPU de bureau Arc, qui, malgré le retard récemment annoncé, sont toujours attendus en fin d’été.

AMD a récemment dévoilé ses feuilles de route CPU et GPU. Ils confirment les rumeurs selon lesquelles les cartes RDNA 3 5 nm reviendront à une conception de puces et prendront en charge DisplayPort 2.0 pour offrir des jeux 4K non compressés à 240 Hz, grâce aux 80 Gbps de bande passante.