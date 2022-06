L’anorexie peut provoquer de profonds changements dans la structure du cerveau, réduisant sa taille

C’est ce qu’a révélé une équipe internationale d’experts dans une étude sur les troubles de l’alimentation.

L’anorexie peut également avoir un impact sur le cerveau, réduisant profondément sa taille. C’est ce qu’a souligné, dans le cadre d’une analyse menée par une équipe de recherche internationale sur les troubles de l’alimentation, le groupe de travail coordonné par des neuroscientifiques de l’Université de Bath, au Royaume-Uni, qui a constaté une série de changements dans la structure du cerveau chez les personnes souffrant de cette condition.

Pour clarifier l’ampleur de l’impact de l’anorexie sur le cerveau, les chercheurs ont examiné un total de 1 648 scanners cérébraux de femmes, dont 685 souffrant d’anorexie, observant des « réductions considérables » dans trois mesures critiques du cerveau (épaisseur corticale, volumes sous-corticaux et surface corticale), en particulier chez les personnes ayant un indice de masse corporelle (IMC) inférieur. Ces réductions étaient deux à quatre fois supérieures à celles causées par d’autres affections neurologiques, telles que le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), le trouble obsessionnel compulsif (TOC) et la dépression, ont expliqué les chercheurs, suggérant que l’ampleur de ces changements pourrait être liée à la réduction de la masse corporelle et à la réduction de l’apport en nutriments.

« Les changements dans la structure du cerveau étaient moins perceptibles chez les patients déjà en convalescence – a déclaré le Dr Ester Walton de l’Université de Bath -. C’est un bon signe, car cela indique que ces changements peuvent ne pas être permanents. Avec le bon traitement, le cerveau peut être en mesure de récupérer« .

Sur la base des résultats de l’analyse, publiés dans une étude de la revue Psychiatrie biologique, Les chercheurs ont souligné l’importance d’un traitement précoce pour aider les personnes souffrant d’anorexie à éviter les changements cérébraux à long terme. « Le traitement existant implique généralement des formes de thérapie cognitivo-comportementale et surtout un gain de poids – ont indiqué les experts -. De nombreuses personnes souffrant d’anorexie sont traitées avec succès, et ces résultats montrent l’impact positif d’un tel traitement sur la structure cérébrale« .