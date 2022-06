Mise à niveau vers Ryzen 5 5600 à partir de Ryzen 5 1600 : combien plus rapide ?

Cet article n’est pas un guide de mise à niveau, mais plutôt comme vous l’attendriez probablement de nous, c’est une session de référence, où nous prendrons un ancien système Ryzen 5 1600 utilisant le MSI B350 Tomahawk et le mettrons à niveau avec le Ryzen 5 5600. Nous ‘ai déjà effectué la mise à jour du BIOS, installé le 5600, et nous allons maintenant vous montrer les résultats.

Le Ryzen 5 1600 est sorti en avril 2017 pour 220 $, et à l’époque c’était une bonne affaire, surtout si vous construisiez un PC à la fois pour la productivité et les jeux. Le concurrent Intel le plus proche était le Core i5-7600K et alors qu’il s’agissait d’un processeur de jeu solide en 2017, environ un an plus tard, il commençait à devenir inadéquat.

Si la R5 1600 a incontestablement mieux vieilli, en 2022 ses performances sont bien d’entrée de gamme. Il y a quelques mois, AMD a finalement sorti le Ryzen 5 5600 pour 200 $ (à ne pas confondre avec le 5600X qui a été lancé fin 2020), bien qu’il se vende généralement à environ 175 $.

En termes de performances, il est plutôt bon, correspondant essentiellement au 5600X et donc comparable aux pièces Intel Alder Lake à prix similaire.

Pour ceux d’entre vous qui possèdent déjà une carte mère AM4, le Ryzen 5 5600 est une évidence et si vous utilisez une carte mère de première génération de la série 300 telle que la B350 Tomahawk, vous avez de la chance car le 5600 est maintenant une mise à niveau immédiate.

Pour savoir à quel point les propriétaires de R5 1600 recherchent une amélioration des performances, nous le comparerons avec le 5600 dans 25 jeux à 1080p et 1440p en utilisant les Radeon RX 6950 XT et RX 6600 XT avec SAM activé. Nous passerons en revue une douzaine de jeux testés, puis nous examinerons la moyenne des 25 jeux.

Repères

Nous allons commencer avec mon préféré, Fortnite, un jeu que j’ai commencé à diffuser en direct depuis mon compte personnel le vendredi soir, donc si vous voulez participer à cette action, n’hésitez pas à nous rejoindre, c’est très amusant.

Si vous jouez à Fortnite avec un Ryzen 5 1600, vous aurez sans aucun doute trouvé les performances tout à fait acceptables, bien que ceux qui souhaitent maintenir des fréquences d’images supérieures à 150 ips, par exemple, cela puisse être difficile.

Même avec le 6600 XT, nous étions limités par le processeur en utilisant des paramètres de qualité compétitifs, puis avec le 5600, nous envisageons des gains aussi élevés que 85 % en utilisant le 6600 XT à 1440p, vu en regardant les bas de 1 %.

Les marges dépassaient 100% à 1080p, même avec le 6600 XT, et nous avons vu la fréquence d’images moyenne augmenter de 124% avec le 6950 XT.

Par conséquent, les joueurs les plus compétitifs parmi vous peuvent profiter de gains de performances massifs avec le 5600 et tandis que le 1600 était jouable, dans les sections les plus bourrées d’action du jeu, le 5600 a maintenu des fréquences d’images beaucoup plus élevées. Généralement, j’aime jouer à Fortnite avec un solide 200 ips sur mon panneau 144 Hz, et le 5600 n’a aucun problème à maintenir ce niveau de performance.

Pour une conduite sérieuse, nous avons les résultats de l’ACC. Le Ryzen 1600 est jouable ici, mais les performances sont un peu misérables. Comme nous l’avons découvert récemment, les performances du cache jouent un rôle clé pour ce titre et c’est en grande partie pourquoi le 5600 est beaucoup plus rapide.

Alors que le 1600 a un cache L3 total de 16 Mo, il est divisé en deux, donc 8 Mo partagés pour 3 cœurs. Le 5600, quant à lui, possède un seul grand cache L3 de 32 Mo qui a un accès partagé pour les 6 cœurs.

En utilisant les paramètres de qualité moyenne, les deux configurations sont fortement limitées par le processeur, mais le 5600 était presque 80% plus rapide, poussant la fréquence d’images moyenne bien au-dessus de 100 ips, ce qui, nous l’imaginons, est suffisant pour un simulateur de conduite.

Dans Cyberpunk 2077, nous constatons une amélioration des performances allant jusqu’à 72% avec le 5600 lors de l’utilisation du 6950 XT à 1080p.

Même avec le 6600 XT, nous envisageons une amélioration d’environ 40 % à 1080p, avec une augmentation de 15 à 20 % à 1440p. Ainsi, même pour les cartes graphiques bas de gamme, le 5600 offre toujours un bon coup de pouce, tandis que pour ceux qui ciblent les jeux à taux de rafraîchissement élevé, la mise à niveau est massive.

Bien sûr, il existe des jeux tels que Dying Light 2 qui ne sont pas gourmands en CPU, du moins la partie solo que nous utilisons pour les tests. Dans ce cas, le Ryzen 5 1600 fonctionnait bien et avec le 6600 XT, nous étions entièrement limités par le GPU.

Il y a une certaine séparation avec le 6950 XT, bien qu’à 1440p, le 5600 n’était que 14% plus rapide et ce n’est que lorsque nous avons baissé la résolution à 1080p que la marge s’est ouverte de manière assez significative à un avantage de 32% en faveur du plus récent Zen 3 processeur. Le Ryzen 5 1600 était très jouable, donc la mise à niveau du processeur n’a pas vu de grand changement dans ce titre.

Il en va de même pour F1 2021, où le Ryzen 5 1600 était bon à plus de 160 ips en moyenne avec des minimums de 1 % à plus de 100 ips. Je ne suis certainement pas un pro de ce jeu, mais au nord de 100 ips, je me sens extrêmement fluide et la saisie est bonne.

Mais si vous recherchez plus de performances, le 5600 sera certainement à la hauteur, augmentant les bas de 1 % jusqu’à 73 % avec le 6950 XT et faisant exploser la fréquence d’images moyenne jusqu’à plus de 300 ips pour une amélioration insensée de 103 %.

Far Cry 6 est particulièrement sensible aux performances de la mémoire et du cache et bien qu’il n’utilise pas bien les processeurs à 6 cœurs/12 threads, ce n’est pas le problème. La DRAM et la latence du cache seront le principal problème limitant le 1600 à un peu moins de 80 ips pour la fréquence d’images moyenne.

Les 1600 et 5600 ont limité les performances avec le 6950 XT, bien que la nouvelle partie Zen 3 soit jusqu’à 57% plus rapide et toujours 35% plus rapide en utilisant le 6600 XT à 1440p.

Forza Horizon 5 est un autre jeu qui ne s’appuie pas trop sur le processeur, mais pour pousser des fréquences d’images très élevées, vous aurez besoin d’un processeur avec un débit plus élevé. Le 1600 est limité à environ 140 ips tandis que le 5600 peut supporter plus de 200 ips, ce qui le rend 73% plus rapide lorsqu’il est associé au 6950 XT.

Avec le 6600 XT, nous envisageons une amélioration des performances de 29 % en 1080p. De bons gains, même s’il convient de noter que même pour les jeux à taux de rafraîchissement élevé, le Ryzen 5 1600 était utilisable dans ce titre.

Hitman 3 est un autre jeu qui joue assez bien sur le Ryzen 5 1600. Pour ceux d’entre vous qui utilisent des GPU de milieu de gamme à bas de gamme avec des paramètres de qualité ciblant un peu plus de 60 ips, le 1600 sera aussi bon que n’importe quoi d’autre.

Mais si vous voulez cette expérience de taux de rafraîchissement élevé, une mise à niveau sera nécessaire. Nous avons maximisé le 6950 XT à 1440p avec le 5600, offrant un saut de performance de 50% puis de 73% à 1080p.

Le Riftbreaker était rude sur le Ryzen 5 1600, avec des baisses de fréquence bien inférieures à 60 ips. En fait, la fréquence d’images moyenne n’a même pas atteint 60 ips, tandis que les bas de 1% tombaient juste en dessous de 30 ips, c’était une expérience très lente. Je suis sûr que certains prétendront que ce niveau de performance est jouable et même si c’est peut-être vrai, c’est loin d’être optimal. Pour moi, ce n’était certainement pas agréable.

C’est là que le 5600 entre en jeu, augmentant les performances avec le 6950 XT à 1080p de 75% en regardant la fréquence d’images moyenne, et une énorme augmentation de 110% pour les bas de 1%. Les gains étaient également élevés à 1440p avec des images jusqu’à 104% meilleures et nous avons même vu jusqu’à 62% d’augmentation avec le 6600 XT à 1080p.

Passons à Rainbow Six Extraction, un autre titre où le Ryzen 5 1600 est capable de fournir des performances parfaitement jouables, maximisant la Radeon RX 6600 XT avec le deuxième préréglage de qualité la plus élevée à plus de 140 ips en moyenne et poussant le 6950 XT aussi haut que 170 ips.

Le R5 5600 n’était pas une énorme mise à niveau dans ce jeu pour la plupart, augmentant les performances avec le 6950 XT à 1440p de 19 %, ce qui est beaucoup, mais c’est aussi beaucoup moins que les 70 % que nous avons généralement vus. À 1080p, la marge a explosé à 80% en faveur du 5600, donc ceux qui recherchent des fréquences d’images extrêmes seront très satisfaits de la mise à niveau.

Le dernier point concerne les résultats de Watch Dogs Legion et nous examinons ici des gains de performances massifs lors de la mise à niveau vers le 5600.

Le R5 1600 a eu du mal dans ce titre, ne produisant qu’une fréquence d’images moyenne de 64 ips avec un chiffre bas de 1% de seulement 47 ips. En revanche, le 5600 a amélioré la fréquence d’images moyenne de 67% et les bas de 1% de 57%, donc de gros gains de performances.

Même avec le 6600 XT, de gros gains ont été observés à 1080p et bien que sauter jusqu’à 1440p avec ce GPU de milieu de gamme ait réduit la marge, le 5600 était toujours jusqu’à 26% plus rapide.

Moyenne de 25 matchs

Pour ceux qui envisagent de passer aux niveaux de performances 6950 XT, que ce soit cette génération de GPU ou la suivante, dans les jeux d’aujourd’hui, le 5600 offrira en moyenne 72 % de performances en plus pour ceux qui jouent à 1080p, ou 57 % à 1440p. Ce sont des gains très substantiels pour les GPU haut de gamme.

Pour plus d’offres de milieu de gamme telles que le 6600 XT, vous recherchez toujours des performances environ 40 % meilleures à 1080p avec une augmentation de 15 % à 1440p, bien que nous ayons constaté une amélioration de 20 % à 1 % de bas.

Voici maintenant une ventilation des marges observées pour chacun des 25 jeux testés en examinant les données basses 1080p à 1 % lorsqu’elles sont associées à la Radeon RX 6950 XT. En moyenne, nous avons constaté une amélioration des performances de 70 % pour le Ryzen 5 5600 avec des augmentations pouvant atteindre 111 %. Cependant, les gains les plus faibles étaient toujours d’environ 30 %, donc pour les GPU haut de gamme, il s’agit d’une mise à niveau sérieuse du processeur.

Même avec les GPU de milieu de gamme de la génération actuelle, les gains étaient significatifs, comme on l’a vu ci-dessus en regardant les bas 1080p 1% avec le 6600 XT. Ici, le 5600 était en moyenne 44% plus rapide. Il y a eu une poignée de fois qui étaient liées au GPU, mais il faut s’y attendre lors de l’utilisation d’un GPU de niveau inférieur. Mais dans l’ensemble, le 5600 s’est avéré être une sérieuse mise à niveau par rapport au 1600.

Ce que nous avons appris

C’est fou de voir à quel point les processeurs de bureau ont progressé au cours des 5 dernières années, en particulier au prix de 200 $ et plus. En 2017, vous aviez le choix entre le Ryzen 5 1600 ou le Core i5-7600K. Ces deux processeurs sont désormais nettement plus lents que les composants à prix similaire en 2022, tels que le Ryzen 5 5600 et le nouveau Core i5-12400F d’Intel.

Le Core i5-12400F est une pièce que nous recommandons aux nouveaux constructeurs de systèmes, mais ce n’est pas une bonne mise à niveau pour les utilisateurs actuels sur les plates-formes Intel LGA 1200 ou plus anciennes car ils auront besoin d’une nouvelle carte mère. C’est ce qui rend le Ryzen 5 5600 un peu spécial, car la prise en charge récente du BIOS a permis à ceux qui ont des cartes mères de 5 ans de l’acheter en tant que mise à niveau instantanée.

Bien sûr, il y a aussi beaucoup d’utilisateurs qui sont passés du Ryzen 5 1600 à quelque chose comme le 2700X, 3600, 3700X, et ainsi de suite, car bon nombre de ces pièces étaient disponibles neuves pour bien en dessous du PDSF.

Ce n’est probablement que maintenant qu’un processeur Zen 3 abordable est disponible que ces mêmes utilisateurs envisagent de mettre à niveau, et heureusement, ils peuvent désormais le faire sans avoir à mettre à niveau leur carte mère.

De même, il doit y avoir beaucoup de personnes qui n’ont pas encore mis à niveau du tout. Bien que le Ryzen 5 1600 ait certainement semblé lent par rapport au 5600 avec un GPU extrêmement haut de gamme, pour ceux qui utilisent un GPU plus modeste, le R5 1600 n’est pas près du goulot d’étranglement montré ici.

De plus, ceux qui jouent à des jeux qui ne nécessitent pas des centaines d’images par seconde, ou à des jeux comme Dying Light 2 qui s’appuient plus sur le GPU que sur le CPU, ne ressentiront pas non plus le besoin d’une mise à niveau immédiate.

Cela dit, avec la possibilité d’acquérir un nouveau processeur Zen 3 pour aussi peu que 175 $ en tant que mise à niveau immédiate, nous pensons que ce sera une offre tout simplement trop bonne pour être ignorée par beaucoup. Ce serait bien si les propriétaires de Core i5-7600K sur leur chère carte mère Z270 avaient la possibilité d’insérer le Core i5-12400F, diable, même une partie de 10e génération serait incroyable, mais non, ils n’ont rien d’autre qu’un bâton pointu dans les yeux quand Intel a sorti le 8700K neuf mois plus tard.

La rumeur veut que la 14e génération d’Intel qui devrait arriver l’année prochaine passera à un autre nouveau socket avec 2551 broches, ce qui signifie que le LGA 1700 mourra cette année après l’arrivée de la 13e génération. Pour revenir sur ce point encore une fois, AMD doit s’engager officiellement dans AM5 et ils doivent le faire dès que possible. C’est une formule éprouvée et nous pensons que la prise en charge continue de la plate-forme est une caractéristique importante qui serait une grande victoire pour les consommateurs des futures plates-formes.

