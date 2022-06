Starfield, un projet avec Hideo Kojima et bien plus encore : ce que Xbox a annoncé

Plus de deux heures de présentations et d’annonces sur les titres qui arriveront dans les 12 prochains mois sur Game Pass, le « Netflix des jeux vidéo » de Microsoft disponible sur les consoles Xbox et PC via un abonnement mensuel.

L’Electronic Entertainment Expo (E3) sera également sauté cette année, mais juin reste le mois des grands événements du jeu vidéo. La récente vitrine Xbox et Bethesda le prouve. Plus de deux heures de présentations et d’annonces sur les titres qui arriveront dans les 12 prochains mois sur Game Pass, le « Netflix des jeux vidéo » de Microsoft disponible sur les consoles Xbox et PC via un abonnement mensuel.

Parmi les noms les plus attrayants qui sont apparus à la vitrine, citons A Plague Tale: Requiem, une suite du célèbre Plague Tale: Innoncence sorti en 2019. Une date précise manque toujours, mais le titre d’Asobo et de Focus Entertainment est toujours prévu pour le 2022. La bande-annonce présentée se concentre sur les différentes approches de combat d’Amicia, la sœur aînée d’Hugo. Le décor reste la France médiévale en proie à la peste et à l’oppression de l’Inquisition. Le saut technique et le plus d’action et de dérive violente par rapport au premier chapitre ressortent clairement de la bande-annonce. La furtivité, c’est-à-dire progresser sans se faire découvrir, reste l’axe principal de l’expérience.

Les exclusivités Microsoft incluent l’édition 40e anniversaire de Flight Simulator, qui présente de nouveaux avions (y compris des hélicoptères) et de nouveaux scénarios. Le lancement est prévu pour novembre 2022. Le 19 juillet prochain, ce sera au tour de Forza Horizon 5 : Hot Wheels, DLC qui ajoute les voitures miniatures emblématiques à la simulation de conduite immersive développée par Playground Games.

Pas seulement des noms ronflants : la vitrine de Microsoft et Bethesda a également laissé la place à des petites et moyennes productions de grand intérêt. Parmi ceux-ci, INTERIOR / NIGHT’s As Dusk Falls, une aventure narrative qui explore la vie de deux familles sur trois décennies. Outre un style graphique très inspiré, la particularité du titre réside dans la possibilité de jouer en coop jusqu’à huit joueurs. As Dusk Falls devrait également sortir le 19 juillet sur Xbox, PC et Steam.

Captivant également par son style, Pentiment est une aventure médiévale qui intègre l’esthétique des miniatures. Derrière le développement se trouve Obsidian Entertainment, une équipe déjà appréciée pour des titres tels que Fallout : New Vegas, The Outer Worlds et Grounded. Ce dernier est également apparu lors du showcase Xbox et Bethesda. Après avoir atteint les 10 millions de joueurs en phase d’accès anticipé, le titre arrivera en version complète en septembre 2022 sur consoles et PC.

La star incontestée de l’événement reste Starfield, la nouvelle propriété intellectuelle de Bethesda qui rejoindra The Elder Scrolls et Fallout. Attendu pour novembre 2022, le titre est alors repoussé à 2023. Pas mal : ce que décrit Todd Howard de Bethesda laisse présager une épopée spatiale avec un haut degré d’immersion et de personnalisation. C’est-à-dire qu’il apparaît évident à partir de la myriade de possibilités de création du protagoniste ou du protagoniste.

Autre annonce importante, l’arrivée sur Game Pass de la série Persona, notamment Persona 3 Portable, Persona 4 Golden et Persona 5 Royal. Ce dernier finit donc par être une exclusivité PlayStation. En parlant de mix entre Microsoft et Sony, Hideo Kojima (série Metal Gear Solid, Death Stranding) est intervenu au showcase, qui a dit travailler sur un projet exclusivement pour le cloud de Microsoft.

Les faits marquants de la vitrine Xbox et Bethesda ont été rapportés jusqu’à présent. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des jeux vidéo présentés lors de l’événement. Il convient de noter que tous ceux présentés ne seront pas disponibles dans les 12 mois. La pensée dans ce cas va à Silksong, une suite attendue de Hollow Knight, qui est resté silencieux pendant plusieurs années. Malgré l’apparition via la bande-annonce, le titre reste toujours sans date. Voici tous les jeux de la vitrine :