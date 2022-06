100% des toiles d’araignées testées sont contaminées par des microplastiques : elles occupent jusqu’à 10% du poids

Des chercheurs allemands ont soumis plusieurs toiles d’araignées collectées dans la rue à des tests en laboratoire, constatant qu’elles étaient toutes contaminées par des microplastiques.

Toutes les toiles d’araignées soumises à un test de laboratoire pour les microplastiques se sont avérées contaminées. Dans les cas extrêmes, jusqu’à 10 % du poids des toiles d’araignées étaient constitués de morceaux de plastique microscopiques qui restaient collés ensemble. Il s’agit de la énième étude démontrant à quel point ces particules polymériques sont répandues, omniprésentes et polluantes, qui incluent tous les morceaux de plastique de moins de 5 millimètres de long (les nanoplastiques atteignent au maximum 0,1 micromètre ou 100 nanomètres). Parce qu’ils possèdent la capacité de flotter dans l’atmosphère et même de se déplacer d’un continent à l’autre par les vents et les courants, les microplastiques ont également été trouvés dans les endroits les plus vierges et les plus reculés de la planète, tels que la mer profonde et les plus hauts sommets, comme ainsi qu’aux pôles. Mais ils ont également été trouvés dans notre corps, piégés dans les tissus organiques et même dans le sang. Il n’est donc pas étonnant que des chercheurs en aient aussi trouvé sur des toiles d’araignées, des pièges fourre-tout.

L’étude a été menée par une équipe de recherche allemande de l’Université Carl von Ossietzky d’Oldenburg. Les scientifiques, coordonnés par le Dr Barbara M. Scholz-Böttcher, experte en microplastiques à l’Institut de chimie et de biologie du milieu marin (ICBM) de l’Université de Saxe, sont parvenus à leurs conclusions après avoir soumis les toiles à des tests spécifiques collectés le long des rues de la ville. Les chercheurs considèrent ces incroyables structures biologiques comme d’excellents « biomoniteurs abordables et facilement accessibles », en particulier lorsqu’il s’agit de contaminants inorganiques. Ces pièges à insectes mortels sont en fait capables de capturer (presque) tout ce qui flotte dans l’air, y compris les substances nocives. Le Dr Scholz-Böttcher et ses collègues se sont concentrés sur les toiles d’araignées de taille moyenne, situées à une hauteur de quelques mètres dans les arrêts de bus. Après les avoir collectés, ils les ont soumis à un test en laboratoire appelé « pyrolyse-chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse » pour déterminer la présence de composés spécifiques associés aux polymères. Le test est basé sur des températures élevées et l’absence d’oxygène.

Les chercheurs s’attendaient à trouver plusieurs composés polluants sur les toiles urbaines, comme le confirment les résultats. Les plus courants (90 % du total des microplastiques) étaient diverses formes de PET (polyéthylène téréphtalate), dont le polymère dominant était le C-PET (36 %), très probablement dérivé de fibres textiles, comme l’ont indiqué les chercheurs. Des concentrations importantes de particules liées à l’abrasion des pneus automobiles (TWP) – pas de vrais microplastiques mais considérés comme tels par les experts – et de chlorure de polyvinyle (PVC) ont également été trouvées. La quantité de particules dépendait de la position des toiles d’araignées. Tous, comme mentionné, se sont révélés contaminés, avec la présence de polymères allant de 11,4 μg/mg à 108 μg/mg en poids par exemplaire de nappe. Dans certains cas, ils représentaient 10 % du poids total.

Parmi les contaminations liées à la circulation, 40,8 % provenaient de la bande de roulement des pneus de voiture, mais des fragments de bande de roulement de camion ont également été trouvés. Le C-PVC (12% du total des microplastiques), était probablement dû à la peinture utilisée pour les marquages ​​routiers, considérée comme « une autre source importante qui contribue à la charge microplastique le long des routes », a précisé le Dr Scholz-Böttcher dans un communiqué. Libération. Ces résultats confirment une fois de plus l’omniprésence du plastique dans l’environnement, avec des effets potentiels sur notre santé et celle des écosystèmes. Les détails de la recherche « Du plastique dans l’air ?! – Les toiles d’araignées comme miroir spatial et temporel des microplastiques dont les particules d’usure des pneus dans l’air urbain » ont été publiées dans la revue scientifique Science of The Total Environment.