La plate-forme de prêt de crypto-monnaie Celsius gèle les retraits alors que Bitcoin atteint son plus bas niveau en 18 mois

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’industrie de la cryptomonnaie a pris un autre coup hier lorsque The Celsius Network, l’un des plus grands prêteurs de crypto-monnaie, a déclaré à ses 1,7 million de clients qu’il suspendait tous les retraits, échanges et transferts entre comptes en raison de « conditions de marché extrêmes ». La nouvelle survient alors que Bitcoin et Ether se sont effondrés à leurs prix les plus bas en plus d’un an.

Après un autre week-end mouvementé pour les principales crypto-monnaies, Celsius a annoncé qu’il gelait les retraits et les transferts de compte. « Nous prenons cette mesure nécessaire au profit de l’ensemble de notre communauté afin de stabiliser les liquidités et les opérations tout en prenant des mesures pour préserver et protéger les actifs », écrit-il. La société n’a jamais précisé quand les clients pourraient s’attendre à effectuer à nouveau des retraits.

Il y a des rapports que Celsius a transféré 320 millions de dollars de crypto à l’échange FTX juste avant d’annoncer le gel du retrait/transfert de compte.

JUST IN: Celsius aurait transféré 320 000 000 $ de #crypto à FTX, avant d’annoncer qu’ils arrêteraient tous les échanges et retraits sur la plateforme. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) 13 juin 2022

La plate-forme de financement décentralisé (DeFi) fonctionne en collectant les dépôts des clients qu’elle prête à d’autres pour gagner un retour. L’année dernière, Celsius a réussi à lever 750 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont le deuxième fonds de pension en importance au Canada, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), malgré l’absence de protection d’assurance gouvernementale de la FDIC et les avertissements selon lesquels l’opération n’est pas différente de un schéma de Ponzi.

Le réseau Celsius a rarement été loin de la controverse. Le Wall Street Journal rapporte qu’il a cessé d’offrir des comptes portant intérêt aux investisseurs non accrédités basés aux États-Unis en avril suite à des pressions réglementaires. L’entreprise a également fait l’objet d’une ordonnance de cesser et de s’abstenir du New Jersey l’année dernière, et son directeur financier a été suspendu après avoir été arrêté en Israël en novembre pour blanchiment d’argent, fraude et agression sexuelle liés à son emploi précédent. Certains disent que cela a également joué un rôle dans l’effondrement de Terra, qui a finalement effacé près de 1 000 milliards de dollars de la valeur des marchés de la cryptomonnaie, mais Celsius le nie.

Le site Web de Celsius Network affirme que la société avait traité 8,2 milliards de dollars de prêts et géré 11,8 milliards de dollars d’actifs au 17 mai.

Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin est à 25 295 $, son prix le plus bas depuis décembre 2020, tandis qu’Ethereum est à 1 310 $, un creux qu’il n’a pas vu depuis janvier de l’année dernière.