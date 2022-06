Le chien est le meilleur ami de l’homme et nous venons de découvrir comment il en est devenu un

Une équipe de recherche japonaise a découvert deux mutations génétiques qui auraient favorisé la domestication du chien, le transformant de loup en « Fido »

Le premier animal domestiqué par l’homme fut le chien, on pense qu’il y a entre 10 et 15 mille ans, bien que certains pensent que cette union très forte entre les deux espèces a ses racines jusqu’à il y a 40 mille ans, comme en témoigne l’étude « Ancient Les génomes des chiens européens révèlent une continuité depuis le Néolithique ancien ». On ne sait même pas d’où vient cette merveilleuse histoire, que ce soit en Europe ou en Asie ; ce qui est certain, c’est qu’un jour, au cours du Néolithique ou du Paléolithique, les ancêtres des lupins du genre Canis ont commencé à interagir plus intimement avec les humains, peut-être pour des raisons liées à la chasse, ou peut-être pour profiter des restes laissés dans les colonies. A partir de ce moment, la transformation de l’espèce sauvage a commencé, ce qui a conduit à la naissance du chien domestique (Canis lupus familiaris). Aujourd’hui, il existe des centaines de races (certaines malchanceuses), mais toutes appartiennent à la même espèce, du minuscule Chihuahua au gigantesque Dogue Allemand. Pour permettre cette transition il y eut naturellement une modification génétique qui apprivoise le « loup » ; Une nouvelle étude a montré que deux mutations spécifiques dans un gène auraient favorisé le processus de domestication, permettant aux chiens de développer les caractéristiques comportementales et cognitives sous-jacentes à l’interaction et à la communication avec les humains.

Une équipe de recherche japonaise dirigée par des scientifiques du Département des sciences vétérinaires et du Centre des sciences de la symbiose humaine et animale de l’Université d’Azabu a découvert les mutations génétiques qui auraient facilité la domestication du chien. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Miho Nagasawa, sont arrivés à leurs conclusions après avoir mené des expériences spécifiques avec 624 chiens, appartenant à plusieurs races. Ils ont d’abord divisé les chiens en deux groupes principaux : les races ancestrales ou anciennes, qui comprennent les chiens génétiquement plus proches des loups (comme le husky et l’akita) ; et les races générales, c’est-à-dire tous les chiens considérés comme éloignés des loups, comme les carlins et les beagles. Les chercheurs les ont soumis à des tests spécifiques pour analyser leurs capacités cognitives en interaction sociale. Dans la première expérience, comme indiqué dans un communiqué de presse de l’université japonaise, les chiens devaient trouver la nourriture cachée sous des bols en suivant les « suggestions » des gens, comme taper et indiquer le bon bol. Dans cette expérience, les chercheurs ont évalué les capacités de communication des chiens et leur compréhension des gestes humains. Dans le deuxième test, les chiens devaient essayer d’ouvrir un récipient pour récupérer la nourriture à l’intérieur ; dans ce cas, le temps passé par les chiens à observer les chercheurs et la fréquence des regards ont été évalués, pour évaluer la dépendance et l’attachement des animaux aux humains. En croisant toutes les données, il est ressorti que les races anciennes les plus proches du loup passaient moins de temps à regarder les gens, un résultat qui indique un attachement réduit à l’humain. En d’autres termes, les chiens ancestraux conservent un plus grand pourcentage de la disposition sauvage et indépendante. Il n’y avait pas de différences entre les races dans la première expérience.

Par la suite, le professeur Nagasawa et ses collègues ont prélevé des échantillons sur les chiens et les ont soumis à des tests de séquençage, recherchant les différences dans les gènes associés aux capacités cognitives dans les interactions humaines entre les races anciennes et générales. Les chercheurs se sont penchés sur les polymorphismes géniques dans les gènes codant pour l’ocytocine, le récepteur de l’ocytocine et le récepteur de la mélanocortine 2 (MC2R), ainsi que dans un gène lié au syndrome de Williams-Beuren (WBSCR17), qui chez l’homme se manifeste par une attitude extravertie et particulièrement sociable. comportement même avec des inconnus. Tous ces gènes sont considérés comme potentiellement impliqués dans la domestication du chien. Ils ont identifié deux mutations significatives dans le gène de MC2R, qui étaient associées à la fois à l’interprétation correcte des gestes humains (comme ceux de la première expérience) et à un regard plus prolongé sur les personnes lors de tâches de résolution de problèmes (comme dans la seconde expérience). Pour faire simple, ces mutations génétiques auraient joué un rôle précieux dans la domestication du chien, le rendant moins stressé en présence de l’homme et l’aidant à développer les compétences sociales et cognitives fondamentales (comme le fameux regard triste) qui le rendaient notre meilleur ami. Les détails de la recherche « Identification des gènes associés à la communication homme-canin dans l’évolution canine » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité.