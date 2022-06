Microsoft Edge veut être le navigateur idéal pour les gamers

Microsoft est totalement en face avec son engagement dans le secteur du jeu vidéo. La jeu vidéo est venu pour rester et de plus en plus de gens apprécient ce type de divertissement. Le géant de Redmond connaît l’importance de Windows 11 pour ce secteur et souhaite construire un système d’exploitation qui s’adapte aux besoins des utilisateurs. joueurs. Microsoft Edge fera partie de cette stratégie.

Microsoft Edge aspire à dominer le jeu vidéo

Comme le souligne William Devereux, Senior PM de Microsoft Edge, la firme nord-américaine a conçu Edge dans le but de le rendre spectaculaire pour les joueurs. Comment? A travers les fonctionnalités suivantes :

Page d’accueil personnalisée pour les joueurs avec des actualités, des jeux en nuage, des guides, des flux en direct, des temps forts, des tournois, des lancements de jeux et bien plus encore.

Cloud gaming avec un meilleur look.

Jeux occasionnels gratuits.

Réduction de la consommation de ressources pendant le jeu.

Ce sont ces types de fonctionnalités qui font souvent la différence entre les utilisateurs lors du choix d’un navigateur. Jusqu’à présent, Opera, avec son navigateur Opera GX, était le seul à avoir clairement opté pour ce secteur. La stratégie d’Edge est différente, car ils aspirent à couvrir beaucoup plus. Ils ne veulent pas créer un navigateur de niche, mais un navigateur qui peut plaire aux travailleurs, aux hommes d’affaires, aux utilisateurs occasionnels et pourquoi pas aux joueurs.

Que penses-tu de cela? Souhaitez-vous qu’Edge intègre de nouvelles fonctionnalités axées sur le secteur ? jeu vidéo? Nous vous rappelons que le navigateur aura bientôt un nouveau design et que vous pouvez l’essayer dès maintenant !