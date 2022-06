Avec un panneau solaire et une centrale électrique à Rock am Ring : Assez d’électricité pour tout un festival ?

« Hé, nos voisins ! », entend-on un type – que nous ne connaissons pas – qui nous appelle en venant de la zone du festival. Et puis, comme on a l’air perplexe, il précise : « Celui avec la cellule solaire ! »

C’est notre troisième jour à Rock am Ring et nous ne sommes certainement pas les seuls à avoir apporté un panneau solaire pour recharger nos appareils technologiques vitaux. Donc smartphones et smartwatches. Mais nous sommes probablement ceux qui ont le plus grand système solaire mobile. Le fabricant EcoFlow nous a fourni un panneau pliable de 160 watts pour le festival, qui mesure un bon 1,50 m sur 70 cm – et attire évidemment l’attention. En remorque, bien sûr : la Powerstation River Pro, qui pèse un bon 7,5 kilos. Et rien d’autre. La centrale électrique et la cellule solaire peuvent-elles fournir suffisamment d’électricité pour trois smartphones et une Apple Watch pendant quatre jours et nous permettre également de l’utiliser pour faire deux cafés le matin ?

L’EcoFlow River Pro fait bouillir l’eau.

L’enthousiasme indéniablement non feint de nos voisins dans la tente montre déjà que notre approche au milieu des réchauds de camping et des mini powerbanks n’est peut-être pas aussi guindée qu’on le pensait – mais presque plutôt cool.

Test d’endurance festival : 5 smartphones et une bouilloire

Lorsque nous sommes arrivés au camping sur le site du festival le jeudi soir, le River Pro est complètement chargé. Il offre une capacité impressionnante de 720 Wh ou – Wh converti en mAh – d’environ 180 000 mAh. Cela suffirait à recharger un smartphone moyen environ 40 fois. Donc pas de problème en fait. Cependant : faire du café sur la prise secteur intégrée consomme 600 watts (ou brièvement 1 800 W en mode boost) et coûte 10 à 15 % de la charge de la batterie à chaque fois. Et comme mon compagnon et moi ne commençons pas vraiment la journée du festival sans deux cafés le matin, ce sera le challenge du voyage.

Pleine charge : Deux smartphones se rechargent en même temps sur la centrale électrique à l’avant, tandis qu’elle allume la bouilloire à droite. Et ça a déjà l’air assez poussiéreux.

Ce qu’on ne sait pas encore : qu’au final on s’occuperait aussi de nos voisins depuis la tente attenante pour les jours de fête. Et ce sont des utilisateurs de smartphones très occupés qui envoient beaucoup de messages vocaux et sont actifs sur les réseaux sociaux. Votre batterie portable rend l’âme le deuxième jour du festival, nous la connectons donc à l’EcoFlow River Pro à partir de là. Au meilleur moment, trois smartphones et une bouilloire (pour le café) sont connectés à la centrale en même temps. Assez souvent je me suis demandé: « euh oh, ça suffira? »

En fin de compte, cependant, une situation de conflit ne se produit pas. Même aux pics de charge, les téléphones portables ne consomment ensemble que quelques dizaines de watts (environ 10 W par appareil). La bouilloire, cependant, nécessite également les 600 watts que les prises AC intégrées fournissent en standard. Assez pour faire bouillir environ 500 ml d’eau en 5 minutes. Avec le mode boost, cela prend 2-3 minutes à 1 800 watts. Dans les deux cas, cependant, le niveau de la batterie chute d’environ 10 à 15 % à chaque cuisson.

Ne doit pas être mouillé : ventilateur EcoFlow River Pro au-dessus des prises AC.

Beau temps : la centrale s’ennuie

Cependant : Par beau temps, ce que nous avons heureusement les deux premiers jours du festival, le panneau solaire EcoFlow 160W entièrement déplié adossé à la tente apporte en moyenne 100W sur les 160W possibles. Le panneau a très rapidement compensé la perte de batterie que signifie chaque pot de café. Ce jour-là, alors que trois smartphones et la bouilloire étaient connectés au River Pro en même temps, nous avons trouvé le soir le panneau solaire et la batterie externe dans notre tente, que nos voisins ont rangés pour nous par peur de la pluie. Le niveau de la batterie : 99 %.

La cellule solaire facile à mettre sur la tente. Fournit suffisamment de puissance pour quatre personnes par temps ensoleillé.

Et par mauvais temps ? Notre dernier jour de festival en fait partie. La pluie annoncée se limite finalement à quelques petites averses. Mais le soleil se cache derrière d’épais nuages ​​et ne se voit que très rarement. Nous préparons du café deux fois et rechargeons à nouveau les cinq smartphones. À un moment donné, j’éteindrai le panneau solaire, qui ne produit qu’environ 20 watts en moyenne.

Je décide de ne regarder à nouveau la « lecture du compteur » que lorsque je serai de retour à Bonn et que j’aurai traîné la centrale électrique dans les escaliers. Quand je fais cela, il a encore exactement 50% de charge.

Assez poussiéreux à la fin – mais cela n’a pas d’importance pour l’EcoFlow River Pro.

Quelques conseils pour la recharge solaire lors d’un festival

Vérifiez la météo plusieurs fois par jour et regardez également les prévisions. Limitez la charge avec le panneau solaire aux heures d’ensoleillement.

Allez-y à fond les jours ensoleillés, laissez le panneau en place le plus longtemps possible. Quelques nuages ​​ou même de courtes averses ne le dérangent pas.

Cependant, il est préférable de placer la batterie portable dans la tente. Vous ne devriez pas avoir de fortes averses.

Chargez les jours nuageux uniquement en cas d’urgence. Le panneau atteint alors des performances nettement inférieures, généralement de 10 à 20 % seulement.

Déplacez régulièrement le panneau et réorientez-le vers le soleil.

L’angle d’inclinaison idéal pour un panneau solaire en été est d’environ 30 à 40 degrés.

Plus c’est plus : plus la centrale électrique est grande, plus vous pouvez souvent recharger votre smartphone et plus vous pouvez photographier et filmer vos actes au festival de manière détendue.

Il en va de même pour le panneau solaire : plus la surface est grande, plus il crée d’énergie et plus la centrale se recharge rapidement.

Poussiéreux du festival, mais cela ne dérange pas le panneau solaire EcoFlow.

Conclusion : Calme un peu

Au final, nous avons besoin de moins d’électricité au festival que nous ne le pensions. Principalement parce qu’en dehors de la bouilloire, presque un seul appareil technique est utilisé : de la caméra devant la scène à la lampe torche dans les toilettes dixie : le smartphone s’occupe de tout cela. Un séchoir à cheveux? Il n’y a pas de douche à Rock am Ring ! Ou du moins pas souvent.

De plus, il y a moins de temps devant les appareils techniques que vous ne le pensez. Après tout, vous voulez voir autant de vos groupes préférés que possible, faire un barbecue avec des gens sympas ou jouer à des jeux de société. Mais c’est alors qu’il est bon de savoir que vous avez une centrale électrique dans votre manche sur laquelle vous pouvez compter.

Vous pouvez certainement le faire sur l’EcoFlow River Pro avec le panneau solaire de 160 watts. Fondamentalement, une journée de charge solaire aurait été suffisante pour donner suffisamment de jus à la centrale électrique précédemment complètement chargée. Même si le temps était constamment mauvais, la charge aurait été suffisante si nous nous étions un peu restreints.