Certains dinosaures avaient un nombril, révèle un fossile vieux de 125 millions d’années

C’est la plus ancienne cicatrice ombilicale jamais trouvée chez les reptiles et les mammifères, bien qu’elle ne soit pas due au cordon ombilical.

Illustration artistique d’un Psittacosaurus / CUHK

Probablement pas tous, mais certains dinosaures avaient le nombril. Cela a été découvert par une équipe internationale de paléontologues dirigée par des chercheurs de l’Université chinoise de Hong Kong qui a établi un nouveau record pour le nombril le plus ancien jamais trouvé chez les reptiles et les mammifères. Cependant, la cicatrice en forme de fente ne provient pas d’un cordon ombilical, comme cela se produit chez les mammifères, mais du sac vitellin de la créature pondeuse, qui a vécu il y a environ 125 millions d’années.

La cicatrice ombilicale, décrite dans un article publié dans la revue scientifique BMC Biologiea été trouvé sur un fossile de Psittacosaurus qui vivait en Chine pendant la période du Crétacé et ressemble à celui des alligators qui, contrairement à de nombreux serpents et oiseaux qui le perdent quelques jours ou quelques semaines après l’éclosion, le gardent à vie. Dans le cas du Psittacosaureles chercheurs pensent qu’elle s’est maintenue au moins jusqu’à la maturité sexuelle et éventuellement au-delà.

Reconstitution 3D d’un Psittacosaurus couché montrant la longue cicatrice ombilicale / CUHK

La découverte ne signifie pas que tous les dinosaures terrestres arboraient cette même cicatrice ombilicale persistante, mais cela laisse une possibilité ouverte. « Ce spécimen de Psittacosaurus est probablement le fossile le plus important que nous ayons pour l’étude de la peau de dinosaureA expliqué le premier auteur de l’étude, le paléontologue Phil Bell de l’Université de la Nouvelle-Angleterre, en Australie.

Le fossile de Psittacosaure, également connu sous le nom de SMF R 4970, a été trouvé en Chine en 2002 dans un excellent état de conservation : allongé sur le dos, le spécimen présente des écailles uniques, de longs panaches de poils de queue et le premier cloaque jamais vu chez un non-dinosaure aviaire. « Mais cela continue de produire des surprises que l’on peut voir avec les nouvelles technologies telles que l’imagerie laser à fluorescenceBell a ajouté qu’avec ses collègues, il a pu identifier un changement dans le motif de la peau et des écailles, précisément là où se trouverait le nombril du dinosaure, c’est-à-dire là où le sac vitellin a été réabsorbé par le jeune dinosaure. Ce sac est ce qui nourrit l’embryon en croissance à l’intérieur de l’œuf avec de l’oxygène et des nutriments; dans l’œuf, il y a un autre sac transparent connecté, l’allantoïde, qui recueille les déchets à l’intérieur de l’œuf. Avant l’éclosion de l’œuf, ces connexions se scellent, laissant une longue cicatrice sur le ventre de l’animal.

Image de fluorescence stimulée par laser (LSF) de l’ensemble du spécimen de Psittacosaurus montrant l’emplacement de la cicatrice ombilicale / CUHK

Les chercheurs ont longtemps émis l’hypothèse que les dinosaures pondeurs possédaient une telle cicatrice, mais c’est la première preuve à l’appui de cette thèse. « En utilisant la technique de fluorescence stimulée par laser (LSF), nous avons identifié des écailles distinctives entourant une longue cicatrice ombilicale, semblable à celle de certains lézards et crocodiles vivants. – dit le co-auteur correspondant de l’étude, le paléontologue Michael Pittman de l’Université chinoise de Hong Kong -. On appelle ce type de cicatrice un nombril, bien qu’il soit plus petit chez l’homme, et qu’il soit le premier à avoir été observé chez un dinosaure, grâce à l’état de conservation exceptionnel de ce spécimen ».