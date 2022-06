Les scientifiques créent un doigt de robot avec une peau vivante « légèrement moite » qui peut s’auto-guérir

WTF ? ! Des scientifiques japonais qui n’ont vraisemblablement jamais vu aucun des films Terminator ont trouvé un moyen d’envelopper de la peau vivante autour d’un doigt robotique pour lui donner une sensation inquiétante de réalité et « légèrement moite », un geste qui, selon eux, rapproche l’humanité des robots ressemblant à des humains qui ne nous anéantira certainement pas tous.

L’équipe de l’Université de Tokyo a publié un article sur le projet dans la revue Matter. Il explique comment un doigt robotique a d’abord été immergé dans un cylindre rempli d’une solution de collagène et de fibroblastes dermiques humains, présents dans le tissu conjonctif de la peau. Cela fournit une couche à laquelle les kératinocytes épidermiques humains peuvent adhérer – un type de cellule primaire de l’épiderme qui produit également de la kératine, qui lie les cellules de la peau entre elles, faisant de l’épiderme une barrière imperméable.

En plus de ressembler étrangement à un doigt humain, les scientifiques ont découvert que la peau pouvait même se guérir après avoir été coupée, même si elle nécessitait l’aide d’une feuille de collagène semblable à un pansement.

« Le doigt a l’air légèrement en sueur tout droit sorti du milieu de culture », a déclaré Shoji Takeuchi, professeur à l’Université de Tokyo. « Le doigt étant entraîné par un moteur électrique, il est également intéressant d’entendre les claquements du moteur en harmonie avec un doigt qui ressemble à un vrai. »

Il reste encore du travail à faire avant que la peau puisse imiter précisément celle d’un humain. Elle n’est pas aussi résistante que la peau humaine, et l’absence d’un système circulatoire fournissant de l’eau et des nutriments signifie qu’elle doit être maintenue humide. L’équipe espère résoudre ce problème en ajoutant des canaux sous le derme qui font le même travail que les vaisseaux sanguins. Les glandes sudoripares artificielles, les neurones sensoriels, les follicules pileux et les ongles sont également de futurs ajouts qui amélioreront le réalisme.

Vous vous demandez peut-être pourquoi nous devrions créer de tels robots ressemblant à des humains qui provoquent l’effet étrange de la vallée et la peur des soulèvements de la machine. Mais comme l’explique Takeuchi, « je pense que la peau vivante est la solution ultime pour donner aux robots l’apparence et le toucher de créatures vivantes, car c’est exactement le même matériau qui recouvre le corps des animaux. » Il a déclaré que cela aiderait à « construire une nouvelle relation entre les humains et les robots ».

Les scientifiques travaillent également sur un visage de robot recouvert de peau, qui, espérons-le, ne parlera pas avec un fort accent autrichien.