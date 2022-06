La NASA crée une équipe indépendante pour étudier les observations d’OVNI

Il enquêtera sur des phénomènes aériens non identifiés pour tenter de donner une explication scientifique aux mystérieux objets volants aperçus dans le ciel américain.

Après le groupe de travail de l’US Navy et l’Airborne Object Identification and Management Synchronization Group du Pentagone, les États-Unis sont prêts à mettre en place une nouvelle équipe de recherche qui enquêtera sur les observations d’OVNI, ou plutôt sur les phénomènes aériens non identifiés (UAP). Cela a été annoncé par la NASA qui lance une étude indépendante pour tenter de donner une explication scientifique aux mystérieux objets volants aperçus dans le ciel américain.

L’équipe sera dirigée par l’astrophysicien David Spergel, président de la New York Simons Foundation for the Advancement of Scientific Research, et se concentrera sur l’identification et la collecte des données disponibles et sur la manière dont la NASA peut les utiliser pour faire progresser la compréhension des observations inexplicables. « Le nombre limité d’observations UAP rend actuellement difficile de tirer des conclusions scientifiques sur la nature de tels événements – explique l’Agence spatiale dans une note -. Les phénomènes atmosphériques non identifiés intéressent à la fois la sécurité nationale et la sécurité aérienne. Par conséquent, déterminer quels événements sont naturels constitue une première étape fondamentale dans l’identification ou l’atténuation de ces phénomènes.« .

L’étude débutera au début de l’automne et durera environ neuf mois, à un coût qui ne devrait pas dépasser 100 000 $, en s’assurant de l’test d’experts des communautés scientifique, aéronautique et d’analyse de données. « Conformément aux principes d’ouverture, de transparence et d’intégrité scientifique de la NASA, ce rapport sera partagé publiquementA déclaré Daniel Evans, administrateur associé adjoint adjoint pour la recherche à la direction des missions scientifiques de la NASA, qui servira d’officier de la NASA responsable de la coordination de l’étude. « Toutes les données de l’Agence sont accessibles au public – nous prenons cette obligation au sérieux – et nous les rendons facilement accessibles à quiconque souhaite les voir ou les étudierEvans a ajouté.

Comme mentionné, l’équipe sera dirigée par l’astrophysicien Spergel qui, lors de la conférence de presse présentant l’équipe, a déclaré que la seule idée préconçue dans l’étude des PAN est que les PAN eux-mêmes auront probablement plus d’explications. « Nous devons affronter toutes ces questions avec humilité – a déclaré Spergel -. J’ai passé la majeure partie de ma carrière à travailler comme cosmologiste. Je peux donc dire que nous ne savons pas ce qui constitue 95% de l’univers. Donc il y a des choses que nous ne comprenons pas« .

Bien que sans rapport avec cette nouvelle étude, la NASA poursuit un programme d’astrobiologie intense qui se concentre sur les origines, l’évolution et la distribution de la vie au-delà de la Terre. « De l’étude de l’eau sur Mars à l’exploration de « mondes océaniques » prometteurs tels que Titan et Europa, les missions scientifiques de la NASA collaborent pour trouver des signes de vie au-delà de la Terre.» rappelle l’Agence. La recherche de formes de vie comprend également des missions telles que le Transiting Exoplanet Survey Satellite et le Hubble Space Telescope, pour rechercher des exoplanètes habitables, tandis que le James Webb Space Telescope recherchera des traces biologiques dans les atmosphères autour d’autres planètes, telles que l’oxygène et le carbone. dioxyde. , ce qui pourrait suggérer la présence de plantes ou d’animaux. La NASA finance également la recherche spatiale axée sur les techno-signatures – les signatures de la technologie de pointe dans l’espace – d’autres planètes.