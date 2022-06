La star de Stranger Things, David Harbour, explique comment Les Sims l’ont sauvé de World of Warcraft

En bref : nous avons l’habitude d’entendre parler de célébrités comme des fans occasionnels de jeux vidéo, mais peu d’entre elles sont ce que vous décririez comme des joueurs hardcore. Bien qu’il ne tombe peut-être plus dans cette classification, l’acteur de Stranger Things, David Harbour, était autrefois tellement obsédé par World of Warcraft qu’il a « ruiné sa vie » pendant un an. La seule chose qui l’a sauvé était un autre jeu vidéo : Les Sims.

Harbour et ses co-stars de Stranger Things ont été interviewés par Felicia Day sur le livestream Stranger Things Unlocked, dans le cadre de la semaine Geeked de Netflix. À environ 17 minutes, Day mentionne World of Warcraft, ce qui apporte un air d’angoisse sur le visage de Harbour.

« Oh mon dieu, la chose la plus embarrassante de mon existence », dit Harbour alors que Winona Ryder demande, « Qu’est-ce que World of Warcraft? »

« En 2005, j’ai joué la merde à ce jeu ! » Le port continue. « Cela a ruiné ma vie pendant environ un an. Je veux dire, j’étais comme fou. J’étais follement accro à ce jeu vidéo. J’étais un guerrier elfe de la nuit appelé Norad, et il était le deuxième tank de toute ma guilde. »

Day, l’actrice qui a fondé Geek & Sundry et un ancien hôte de Critical Role, a demandé si Harbour était un raider, ce qu’il a confirmé.

L’ancien acteur de Hellboy a ensuite expliqué comment il s’était débarrassé de l’emprise que WoW avait sur lui. Ironiquement, c’est un autre jeu classique qui a aidé.

« Vous pourriez être un acteur dans les Sims. Vous pouvez progresser dans votre carrière, mais ce que vous devez faire, c’est travailler sur des choses. Vous devez travailler sur votre discours et sur votre corps, n’est-ce pas ? » il a dit.

« Je me souviens que mon avatar a atteint un certain niveau dans sa carrière, et j’ai continué à essayer de le faire travailler sur son discours. Il était comme un joueur de soutien, mais je voulais qu’il travaille sur son discours et son corps, et tout ce qu’il Je voulais faire était de s’asseoir et de jouer à des jeux vidéo. Et puis je me suis dit, whoa whoa whoa whoa, j’ai eu ce moment de vortex où j’ai vu ma vie devant mes yeux.

Ryder a noté qu ‘ »un acteur jouant à ce jeu pourrait vraiment vous embrouiller la tête », ce à quoi Harbour a répondu, « c’est ce que j’ai fait, et c’est pourquoi ma vie a été ruinée. »

Harbour, bien sûr, a vu son étoile monter dans les années suivantes et est bien connu aujourd’hui pour avoir joué le shérif Jim Hopper dans Stranger Things et Red Guardian dans l’univers Marvel. On dirait que ses jours de joueur hardcore sont derrière lui, contrairement à son collègue acteur, le constructeur de PC, la peinture miniature, Henry Cavill, amoureux de Warhammer, qui dit avoir joué deux fois à The Witcher 3, la deuxième fois sur le difficulté la plus difficile et terminé Total War: Warhammer 2 six fois en six courses différentes.

h/t : joueur sur PC