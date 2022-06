Énergie verte illimitée de l’océan : le Japon teste une turbine submersible géante

Des ingénieurs japonais testent Kairyu, une énorme turbine submersible conçue pour être alimentée par les courants océaniques. Voici comment ça fonctionne.

La centrale électrique expérimentale de Kairyu. Crédit : IHI

Le Japon se prépare à exploiter des sources alternatives et potentiellement illimitées d’énergies renouvelables : les courants océaniques très puissants qui tourbillonnent le long des côtes du pays asiatique. Pour obtenir de l’électricité, des ingénieurs japonais ont créé un premier prototype de turbine gigantesque conçu pour flotter à 50 mètres sous la surface de la mer. Ce colosse de plus de 300 tonnes s’appelle Kairyu (terme japonais pouvant se traduire par « courant océanique ») et a récemment passé quelques tests fondamentaux, après avoir été immergé pendant plus de trois ans dans des courants pas trop puissants. Le but ultime est de pouvoir insérer une batterie de ces « monstres » – encore plus gros que le prototype – au cœur du très violent courant Kuroshio, un vortex généré au cœur du Pacifique Nord qui frappe les côtes japonaises jusqu’au A l’est de ce courant, le Japon pourrait disposer d’une source d’énergie verte intarissable très précieuse, capable de briser la forte dépendance du pays aux énergies fossiles.

La centrale submersible de Kairyu a été construite par les sociétés Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI Corporation) et New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), qui travaillent depuis de nombreuses années sur la conception du prototype. La centrale électrique jaune et bleue se compose de trois structures cylindriques principales d’une vingtaine de mètres de long : le transformateur/émetteur du courant au centre (relié à une ailette pour résister à la pression océanique) et les deux générateurs sur les côtés, surmontés de deux énormes turbines 11 mètres de haut. C’est un véritable colosse qu’il faut ancrer au fond marin, d’où part le câble relié au réseau. Une fois « lâchée » en mer, la centrale de Kairyu est capable de s’orienter pour prélever le maximum d’énergie du courant et peut rester stable en faisant tourner les turbines même en sens inverse.

Pour le moment, l’ingéniosité sophistiquée a été testée dans des courants relativement lents (jusqu’à 4 nœuds, un débit de deux mètres par seconde), à ​​partir desquels elle a pu extrapoler 100 kilowatts de puissance. C’est une quantité d’énergie plutôt limitée par rapport à la productivité d’une éolienne offshore de taille moyenne, qui est capable de générer 3,6 mégawatts. Cependant, si Kairyu s’avère capable de faire face au Kuroshio actuel, les ingénieurs construiront un modèle beaucoup plus grand, capable d’une puissance allant jusqu’à 2 mégawatts. Les chercheurs de l’IHI estiment que plus de 200 gigawatts d’électricité peuvent être « arrachés » à ce courant océanique, une quantité suffisante pour répondre à une grande partie des besoins nationaux du Japon. Mais avant de pouvoir nous libérer des énergies fossiles et de l’importation d’énergie d’autres pays, nous devons apprivoiser l’océan.

Au Japon, en raison de la géographie particulière, la construction de grandes centrales avec éoliennes est compliquée, tandis que les centrales électriques expérimentales qui exploitent la force de la mer et les centrales photovoltaïques flottantes sont menacées par les typhons. Les turbines immergées seraient protégées des événements atmosphériques extrêmes et pourraient représenter une alternative très valable, si tous les problèmes techniques pouvaient être résolus. Mais l’impact potentiel sur l’environnement ne doit certainement pas être oublié ; le bruit seul, par exemple, pourrait avoir un impact significatif sur les cétacés.