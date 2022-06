Google Chrome obtient l’apprentissage automatique sur l’appareil pour bloquer les notifications Web gênantes, obtiendra bientôt une barre d’outils adaptative

En un mot : avec Chrome 102, Google rend son navigateur plus intelligent en prédisant quand un utilisateur est susceptible d’ignorer ou de rejeter une invite d’autorisation de notification. Ces fenêtres contextuelles, selon la société, seront désormais automatiquement réduites au silence en fonction de la façon dont un utilisateur a déjà interagi avec des invites similaires.

Les progrès de l’apprentissage automatique de Google sont régulièrement mis en lumière dans les discours d’ouverture de l’entreprise. Désormais, il utilise davantage cette technologie dans le navigateur Chrome pour gérer les notifications Web pour une expérience Web plus transparente.

Google cherche à y parvenir en ajoutant un nouveau modèle ML dans Chrome qui peut prédire quand un utilisateur est peu susceptible d’accorder l’autorisation à une notification de page Web et désactivera automatiquement cette invite. Ces prédictions se produisent sur l’appareil, donc bien que Chrome puisse utiliser un peu plus de ressources de votre système, les calculs seront probablement plus rapides et vos données ne quitteront pas votre appareil.

Peut-être encore plus intéressant est que Google veut utiliser la technologie ML pour ajuster la barre d’outils de Chrome en temps réel. Une future mise à jour du navigateur lui permettra de détecter le type d’activité dans lequel un utilisateur est actuellement engagé et ajustera la barre d’outils en conséquence.

Vous pourriez, vraisemblablement, ouvrir un document et voir le bouton de partage apparaître dans la barre d’outils, tandis que l’entrée du micro pourrait être plus pertinente dans d’autres cas. Étant donné que la proactivité du navigateur peut également être une cause d’irritation en raison de la modification des éléments de l’interface utilisateur, Google indique que les utilisateurs auront la possibilité de personnaliser cette fonctionnalité manuellement.

De plus, la société a également partagé que son nouveau modèle ML déployé en mars de cette année était capable d’identifier 2,5 fois plus de sites potentiellement malveillants et d’attaques de phishing que le modèle précédent. Cette déclaration semble être une autre réponse de Google aux conclusions d’une étude récente, qui affirmait que Chrome n’avait pas réussi à reconnaître jusqu’à 75 % des sites Web de phishing.