Meta tue ses appareils d’appel vidéo Portal pour les consommateurs

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les appareils d’appel vidéo/à écran intelligent du portail de Facebook (maintenant Meta) n’ont pas vraiment été une révélation pour l’industrie depuis leur arrivée il y a quatre ans. Des ventes peu impressionnantes et des critiques médiocres n’ont pas empêché l’entreprise de publier de nouvelles variantes, mais plus maintenant, du moins pour les consommateurs.

Facebook a lancé les premiers Portal et Portal+ en 2018 pour s’attaquer à l’incroyablement populaire Echo Show d’Amazon. Il y avait beaucoup de sourcils levés lors du lancement de quelque chose qui pourrait potentiellement espionner les utilisateurs à un moment où Facebook faisait toujours face au contrecoup du scandale de Cambridge Analytica, malgré la promesse du géant des médias sociaux que Portal offrait de nombreuses fonctionnalités de confidentialité.

Les critiques n’ont pas été trop impressionnés par Portal, et la nouvelle que certains membres du personnel de Facebook laissaient des critiques 5 étoiles sur Amazon n’a pas aidé sa cause. Néanmoins, Facebook, devenu Meta, a continué d’agrandir la famille avec les 14 pouces Portal+ et Portal Go l’année dernière.

Maintenant, cependant, The Information rapporte que Meta a mis fin à sa gamme de portails grand public et interrompra la ligne tout en promettant un support à long terme pour les clients existants.

Le portail n’est pas entièrement supprimé, car Meta se concentre désormais sur les applications professionnelles des appareils ; ils ont vu une légère augmentation de leurs ventes pendant la pandémie, car les entreprises les utilisaient pour rester en contact avec des employés distants.

Selon IDC, 600 000 appareils Portal ont été vendus en 2020 et 800 000 unités en 2021. Ce dernier chiffre ne représente que 1 % du marché mondial des haut-parleurs et écrans intelligents.

Il existe actuellement quatre portails sur le site Web de Meta : le Portal TV à 99 $ pour se connecter aux téléviseurs ; le portail standard de 10 pouces à 179 $; le portail Go à 199 $ ; et le Portal Plus 14 pouces, qui coûte 349 $.

La gamme grand public de Portal rejoint la montre intelligente à double caméra de Meta en étant abandonnée par la société, à la suite de réductions dans la division Reality Labs responsable de ses projets matériels et métavers.