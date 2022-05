Un rapport indique que Microsoft censure les noms chinois politiquement sensibles aux États-Unis et au Canada

Une patate chaude : Nous avons l’habitude d’entendre des histoires sur la Chine censurant son Internet, mais il semble que la pratique se retrouve également en Amérique du Nord et au Canada. C’est selon des chercheurs qui disent que Microsoft rend plus difficile pour les utilisateurs de ces pays de rechercher des personnalités chinoises politiquement sensibles sur Bing.

Le Citizen Lab, un laboratoire interdisciplinaire basé à l’Université de Toronto, a analysé le système d’autosuggestion de Microsoft Bing et a constaté que les noms des chefs de partis chinois, des dissidents et d’autres personnes considérées comme politiquement sensibles en Chine n’étaient pas censurés dans les autosuggestions du moteur de recherche, c’est-à-dire , ils n’apparaissent pas lorsque les utilisateurs commencent à les saisir.

Les personnes politiquement sensibles sont la deuxième plus grande catégorie de noms censurés par la fonction d’autosuggestion de Bing – seuls ceux liés à l’érotisme en avaient plus.

Lors de tests effectués l’année dernière, certains des noms que Bing n’a pas remplis incluaient le président chinois Xi Jinping, le militant des droits de l’homme décédé Liu Xiaobo et Tank Man, le surnom du manifestant qui s’est tenu devant les chars quittant Tiananmen. Carré en 1989.

La censure s’applique aux noms écrits en caractères chinois et en lettres anglaises, et le même problème a été trouvé dans la recherche du menu Démarrer de Windows et DuckDuckGo, qui utilise les données d’autosuggestion de Bing.

La partie la plus surprenante de l’enquête est qu’il semble que la censure s’applique à des régions en dehors de la Chine, y compris les États-Unis et le Canada. Les chercheurs disent que cela « doit être le résultat d’un processus ciblant de manière disproportionnée des noms politiquement sensibles en Chine ».

Microsoft affirme qu’une erreur humaine était à l’origine du problème et qu’il a maintenant été résolu. C’est la même excuse qu’il a donnée lorsqu’il a été découvert que Bing censurait des images de Tank Man l’année dernière.

« Un petit nombre d’utilisateurs ont peut-être rencontré une mauvaise configuration qui a empêché l’apparition de termes de suggestion automatique valides, et nous remercions Citizen Lab d’avoir porté cela à notre attention », a déclaré une porte-parole de Microsoft.

Jeffrey Knockel, associé de recherche principal au Citizen Lab, a mis en garde contre les dangers qui découlent des règles de censure qui fuient d’une partie du monde à une autre. « Si Microsoft ne s’était jamais engagé dans des opérations de censure chinoises en premier lieu, il n’y aurait aucun moyen pour elles de se répandre dans d’autres régions », a-t-il déclaré.