POCO F4 GT: Comment ce nouveau smartphone gaming libère la puissance du Snapdragon 8 Gen 1

Le nouveau smartphone gaming de Xiaomi, le POCO F4 GT, sera lancé mondialement le 26 avril à 14h00 en France. Comme d’habitude le constructeur a déjà commencé à confirmer certaines de ses spécifications, l’une d’elle révèlent un système de refroidissement ingénieux, à même de dissiper la chaleur du très puissant chip Snapdragon 8 Gen 1.

POCO F4 GT: Une système de refroidissement ingénieux

Comme vous le savez déjà, en plus de son énorme puissance, le processeur Snapdragon 8 Gen 1 a fait parler de lui ces derniers mois en raison de problèmes de surchauffe qui entraînent une baisse des performances générales des appareils où il est installé, ce que POCO semble vouloir résoudre avec un système de refroidissement avancé nommé « LiquidCool Technology 3.0« .

Le POCO F4 GT utilise une double chambre à vapeur d’une surface totale de 4 860 mm2 qui représente une augmentation de 170% par rapport au système qui montait le précédent POCO F3 GT, qui ajoute également des matériaux tels que le graphène ou le cuivre qui permettront à ce SoC de contrôler sa température de manière beaucoup plus efficace.

En outre, comme POCO l’explique, grâce à la répartition interne des composants du smartphone, la marque a réussi à isoler le processeur lui-même des circuits de charge internes qui sont la principale cause de la mauvaise dissipation de la chaleur. Tout semble indiquer que nous n’aurons pas de baisse significative des performances lorsqu’il s’agit de jouer à des jeux ou d’effectuer des tâches exigeantes avec le téléphone sur la durée.

La pâte de silicium qui reliait le processeur à la chambre à vapeur a été remplacée par un bloc de cuivre. POCO indique que la conduction thermique du cuivre est 350% plus efficace que celle du silicium, ce qui permet une meilleure évacuation de la température excédentaire. Enfin, les antennes du téléphone sont recouvertes de graphène aérospatial blanc, un matériau à faible conductivité électrique et meilleur régulateur thermique que les matériaux traditionnels.

En bref, le nouveau POCO F4 GT sera une bête de course orientée vers la jouabilité, offrant à l’utilisateur la meilleure expérience possible en termes de puissance brute sur une smartphone. Nous attendons avec impatience son dévoilement pour pouvoir voir de quoi cette chose est capable et, heureusement, nous n’aurons à attendre que quelques heures pour la connaître.

POCO F4 GT: Des spécifications techniques de pointe

L’écarn du POCO F4 GT embarque une dalle OLED qui offre une diagonale de 6,67 pouces. La résolution est FullHD+, le taux de rafraîchissement de l’image est de 120 Hz et le taux de toucher de 480 Hz.

Il prend en charge la norme HDR10+ et offre une gamme de couleurs DCI-P3. Il s’agit d’un dalle haut de gamme parfait pour jouer, regarder du contenu et profiter de ses performances.

Les gâchettes pop-up magnétiques sont rares dans les flagships, mais pas rares dans les smartphones phares de jeu. Lorsque les switchs sont activés ils offrent une véritable expérience de manette dans un smartphone.

Une autre des caractéristiques notables du POCO F4 GT est qu’il offrira une charge rapide (« HyperCharge ») de 120W. Selon la marque, il sera capable de recharger ses deux batteries de 2350mAh (4700 mAh au total) en seulement 20 minutes de 0 à 100%. En jouant à des jeux, le POCO F4 GT peut jouer et se recharger en un peu moins de 30 minutes

➡️ Le POCO F4 GT sera disponible sur ce lien

➡️ Nous n’avons pas plus d’informations actuellement, mais une montre sera également de sortie pour l’évènement et est d’ore et déjà présente en ligne ici

Pour suivre la conférence de lancement du POCO F4 GT, ça sera ce mardi 26 avril à 14h à partir du live présent ci-dessous :