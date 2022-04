Les processeurs AMD Ryzen 7000 pourraient ne prendre en charge que la mémoire DDR5 au lancement

Une patate chaude : Avec l’arrivée des processeurs Ryzen 7000 de nouvelle génération et du socket AM5 d’AMD plus tard cette année, la société a récemment passé beaucoup de temps à se vanter des performances de la mémoire DDR5 de la plate-forme. Il semble que cela pourrait être dû au fait que Zen 4 sera lancé avec la prise en charge uniquement du dernier format de mémoire plutôt que de l’offrir avec une option DDR4, comme le fait Intel.

Le lancement du socket AM5 apportera, comme Alder Lake d’Intel, la prise en charge à la fois de la mémoire DDR5 et du PCIe 5.0. Mais contrairement à Team Blue, qui offre l’option de cartes mères de la série 600 prenant en charge la DDR4 ou la DDR5, des rumeurs de longue date suggèrent qu’AMD pourrait limiter les acheteurs de processeurs Ryzen 7000 à cette dernière.

Éditeur de @ComputerBase posté cela il y a déjà quelques jours dans leur forum. Guide Socket AM5, dans le document de 254 pages vous pouvez trouver le texte « DDR5 » 76 fois, « DDR4 » jamais. Certains espéraient qu’AMD supporterait la DDR4 sur AM5. https://t.co/kO5zfGhnix pic.twitter.com/MQPBr9ocgU — CapFrameX (@CapFrameX) 25 avril 2022

La sauvegarde de ces affirmations est un nouveau rapport de Tom’s Hardware, dont les sources indiquent que les cartes mères X670 et B650 n’ont aucune disposition pour le support DDR4. Ce n’est pas quelque chose que la plupart des gens veulent entendre, étant donné que les modules de mémoire DDR5 restent plus chers et plus difficiles à trouver que leurs homologues DDR4 tout en offrant peu d’avantages dans la plupart des jeux ; consultez notre propre mise à l’échelle de la mémoire et nos benchmarks DDR4 vs DDR5 pour les guides d’Alder Lake.

AMD a parlé des capacités de Zen 4 en matière d’overclocking DDR5. Le responsable de l’activation de la mémoire AMD, Joseph Tao, a déclaré que la plate-forme ferait un « gros coup d’éclat » dans ce domaine, offrant des vitesses que les utilisateurs pensaient impossibles.

Certains espèrent que les contrôleurs de mémoire du Ryzen 7000 sera prend en charge la DDR4. Si cela s’avère être le cas, AMD pourrait offrir un support DDR4 sur certaines des cartes mères bas de gamme de la série A, mais ne retenez pas votre souffle sur celle-ci.

Par ailleurs, Tom’s rapporte également qu’AMD utilisera une conception à double puce sur la plate-forme X670, doublant ainsi les options de connectivité, tandis que les cartes mères B650 et A-series comporteront une seule puce de chipset.

La décision d’opter pour la DDR5 uniquement, en supposant qu’elle soit vraie, ne sera probablement pas bien accueillie par la majorité des utilisateurs. Reste à savoir si Zen 4 peut tirer le meilleur parti du dernier type de mémoire, ou si les prix et la disponibilité s’améliorent avant l’arrivée de Ryzen 7000.