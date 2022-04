Joyeux 25 avril 2022 : images et gifs à partager pour la Fête de la Libération

Aujourd’hui, 25 avril 2022, c’est le Jour de la Libération : voici quelques images et gifs à partager sur WhatsApp et Facebook pour fêter l’anniversaire avec amis et proches.

Aujourd’hui, 25 avril 2022, le Jour de la Libération est célébré en Italie, l’un des anniversaires les plus importants de notre pays. A cette date est célébrée la chute du nazi-fascisme en Italie : le 25 avril 1945 est en effet le jour où le Comité de libération nationale de la Haute-Italie a proclamé une insurrection générale dans tous les territoires occupés par les nazis-fascistes, quelques jours avant l’arrivée des troupes alliées. Le 1er mai de la même année, en fait, toute l’Italie était libérée. Cette date est également rappelée pour commémorer l’effort des partisans, protagonistes de la Résistance italienne.

Le 25 avril est un jour de commémoration, mais aussi de fête : pour souhaiter un bon 25 avril à vos proches, nous avons sélectionné quelques images et gifs à partager sur Facebook et WhatsApp. Pour envoyer des images et des gifs, vous devez les enregistrer sur votre ordinateur ou votre téléphone portable et les envoyer via les réseaux sociaux.

Les plus belles images et phrases à partager pour le Jour de la Libération

Voici quelques images et phrases à partager sur WhatsApp et Facebook avec vos amis, parents et collègues pour célébrer le Jour de la Libération :

Bonjour et joyeux 25 avril 2022, des gifs à télécharger gratuitement sur Whatsapp

En plus de partager une image avec une phrase de salutation pour le jour de la libération, il est également possible d’envoyer des gifs ou des images animées. Voici une sélection de gifs à télécharger gratuitement et à partager sur Facebook et WhatsApp.