11 Meilleur Visionneuse de Photos pour Windows 10 et 11 [2024]

Si vous utilisez un PC Windows 11, vous devez connaître ses améliorations ainsi que la réactivité du système d’exploitation. Vous pourriez penser que l’application Photos par défaut devrait suffire à la plupart des utilisateurs et pourrait également être améliorée avec un temps de réponse plus rapide dans Windows 11. Certes, elle présente des améliorations par rapport à la version Windows 10, mais elle n’est toujours pas capable d’ouvrir tous les types de formats d’image.

Voici la liste des 11 meilleurs visionneuses de photos pour Windows 11 et Windows 10 2024 qui vous offriront une meilleure expérience que la visionneuse de photos par défaut et qui fonctionneront parfaitement sur les systèmes bas de gamme.

Parfois, lorsque vous ouvrez une image avec la visionneuse de photos par défaut, tout ce que vous voyez est un écran noir. Cela peut être ennuyeux. Même si l’application est dotée de nombreuses fonctionnalités, elle passe à côté des choses les plus simples.

Donc, si vous en avez assez de l’application de visionneuse de photos par défaut ou si vous recherchez une alternative, voici les 10 meilleures visionneuses de photos alternatives pour les PC Windows 10 et Windows 11.

Pour vous débarrasser de ces problèmes ennuyeux, vous devez essayer ces meilleures visionneuses de photos pour Windows 11 et 10. Heureusement, ces applications sont disponibles sur le Windows Store ainsi que sur le web. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez le lien pour toutes les visionneuses de photos répertoriées pour gagner du temps. Il existe de nombreuses visionneuses de photos disponibles en ligne, il n’est donc pas facile de choisir la meilleure. Mais je suis sûr que vous aimerez toutes les visionneuses de photos de la liste.

Note : J’ai testé différentes images avec différentes tailles, pixels et résolutions. Les images que j’ai testées avec ces logiciels sont également disponibles sur Netcost-security.fr. Toutes les images testées d’une taille de 1 Mo, 2 Mo, 3 Mo, 5 Mo sont disponibles – ici.

Vous pouvez définir n’importe quelle visionneuse de photos comme visionneuse de photos par défaut en suivant ces deux solutions : Allez dans Paramètres, recherchez les applications par défaut et ouvrez-le. Désormais, dans Visionneuse de photos, sélectionnez la visionneuse de photos souhaitée. Vous devrez peut-être sélectionner l’application par défaut pour chaque format d’image, sinon l’application Photos ouvrira l’image elle-même. La deuxième solution consiste à cliquer avec le bouton droit de la souris sur une image, puis à cliquer sur « Ouvrir avec » et sélectionner « Choisir une autre application », puis cliquez sur la visionneuse de photos que vous souhaitez définir comme visionneuse par défaut. Assurez-vous également de cocher la case « Utiliser toujours cette application pour ouvrir ces fichiers ».

1. One Photo Viewer

One Photo Viewer est une application simpliste et intuitive qui se place facilement en première position. En ce qui concerne les fonctionnalités, l’un des points forts principaux de cette application utilitaire est qu’elle est exempte de publicités. Elle dispose également des fonctionnalités essentielles telles que le panoramique, le zoom, les outils, l’exportation, la rotation. Une fonctionnalité supplémentaire permet de réenregistrer l’image avec une taille et une résolution différentes au format PNG ou JPEG, ce qui la rend meilleure que la visionneuse par défaut de Windows 10.

En ce qui concerne les formats de fichiers pris en charge, il prend en charge JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, ICO, JPEG-XR, DDS et de nombreux formats bruts tels que DNG, etc.

Télécharger l’application One Photo Viewer

2. IrfanView

En ce qui concerne la visionneuse de photos, IrfanView est l’une des marques de confiance depuis 18 ans. J’utilise IrfanView depuis des années maintenant et c’est le seul logiciel qui ne m’a jamais déçu. L’avantage de cette visionneuse de photos est son interface utilisateur simple, légère et facile à utiliser. La seule chose qui la rend moins attrayante que les autres, c’est son ancienne interface utilisateur.

Elle prend en charge différents formats d’image tels que PNG, JPEG/JPG, GIF, JP2 & JPM, TIFF, ECW, EMF, FSH, ICO, PCX, PBM, PDF, PGM, PPM, TGA, Flash, OGG, fichiers texte et formats photo bruts des appareils photo numériques haut de gamme.

Télécharger l’application IrfanView

3. Phototheca

Phototheca, l’une des visionneuses de photos de confiance depuis 2010, gère facilement votre mémoire numérique comme par enchantement. Vous pouvez facilement organiser la collection d’images sur votre PC. De plus, elle vous aide à supprimer les photos en double en un seul clic. Le curseur zoom avant et arrière vous donne un contrôle total pour voir chaque détail de l’image. De plus, elle est la seule visionneuse de photos de cette liste qui vous permet de partager vos photos sur n’importe quelle plateforme de médias sociaux. Cependant, l’application dispose d’une période d’essai de 15 jours et après cela, vous devrez acheter la version complète pour 64,95 $ par an.

Phototheca prend également en charge certains formats de fichiers avancés tels que EXIF, IPTC, XMP et tous les formats de fichiers essentiels. Les modifications de XMP & IPTC seront enregistrées au format de fichier JPEG.

Télécharger Phototheca

4. Nomacs

Nomacs est une visionneuse de photos sous-estimée pour Windows 10 et 11. Il s’agit d’une visionneuse d’images open-source gratuite qui prend en charge un grand nombre de fichiers image. Vous pouvez afficher toutes vos images d’un dossier particulier grâce à la capacité du programme à afficher des miniatures. Vous pouvez également créer votre propre diaporama pour visualiser vos images en plein écran.

Nomacs dispose également d’un bon nombre d’outils d’édition d’images qui vous permettent de recadrer, de redimensionner, de créer des mosaïques et également de définir facilement l’image comme papier peint de votre bureau.

Télécharger Nomacs

5. XnView

XnView est un outil populaire utilisé par de nombreuses personnes. Pourquoi ? En plus de simplement visualiser des photos, le logiciel vous permet également de les éditer et de convertir des images en lots. Le meilleur d’XnView est qu’il est capable d’ouvrir plus de 500 formats d’image. De plus, il s’agit d’un logiciel gratuit utilisable et ne nécessitant l’achat d’une licence que si vous êtes une organisation. XnView ne contient pas de logiciels publicitaires ni de logiciels espions.

Vous pouvez choisir de télécharger XnView MP ou XnView Classic. Le logiciel prendra en charge les systèmes fonctionnant sous Windows 7 jusqu’à Windows 11.

Télécharger XnView

6. 123 Photo Viewer

123 Photo Viewer est l’une des applications robustes disponibles sur Windows 10 en tant que visionneuse de photos. Le diaporama fonctionne très bien, lorsque l’image change, l’effet de transition de fondu enchaîné, il change le motif de couleur ce qui est cool. J’ai testé ce logiciel pendant très longtemps et il convient parfaitement en tant qu’alternative à la visionneuse de photos par défaut de Windows 10.

Vous pouvez enregistrer vos photos aux formats BMP, DDS, JPG, PDF, PNG, TIP, WMP sans besoin d’un logiciel externe. Ce que j’aime le plus dans 123 Photo Viewer, c’est la prise en charge du format de fichier PSD.

Télécharger 123 Photo Viewer

7. Pictureflect Photo Viewer

L’application Pictureflect Photo Viewer est une autre petite application sur le Microsoft Store. L’une des meilleures fonctionnalités de cette application est qu’elle prend en charge un certain nombre de formats d’image, y compris JPEG, PNG, HEIC, WebP, AVIF, BMP, TIFF, etc. L’application est livrée avec un certain nombre d’options de zoom, vous permettant d’explorer les détails de l’image. Elle est disponible en versions gratuites et payantes, vous pouvez l’obtenir via le lien ci-dessous.

Si vous recherchez une visionneuse de photos légère et facile à utiliser pour Windows 10, assurez-vous d’essayer Pictureflect Photo Viewer.

Télécharger Pictureflect Photo Viewer

8. Sakura Photo Viewer

Sakura Photo Viewer est l’une des applications simples et rapides que vous pouvez utiliser sur Windows 10. L’une des principales raisons de sa popularité est son expérience utilisateur simple et ses outils pour l’utilisateur. Il s’agit d’une visionneuse de photos, pas légère mais qui fonctionne très rapidement. C’est un autre outil disponible en versions gratuite et payante.

Il prend en charge tous les formats de fichiers basiques pour une meilleure gestion. En ce qui concerne les autres fonctionnalités, vous pouvez vous déplacer dans les photos en choisissant les dates, supprimer les images en un clic, définir facilement une image d’arrière-plan, et quelques autres.

Télécharger Sakura Photo Viewer

9. File Viewer Plus 4

Le logiciel qui vous aide à explorer tous types de fichiers, qu’il s’agisse d’une image, d’une chanson, d’une archive, d’un document ou autre. La seule chose à propos de cette visionneuse de photos est que vous pouvez uniquement afficher vos photos, car elle ne dispose peut-être pas de fonctionnalités avancées telles que l’exposition et le vignettage. Cependant, la réduction des yeux rouges est disponible sur ce logiciel. En ce qui concerne la vitesse, elle affiche les images très rapidement.

En ce qui concerne les formats de fichiers pris en charge, il prend en charge PNG, JPEG/JPG, GIF, TIFF, ECW, EMF, FSH, ICO, PDF, PGM, PPM, TGA, Flash, OGG, fichiers texte et formats photo bruts des appareils photo numériques haut de gamme comme Canon et Sony.

Télécharger File Viewer Plus 4

10. Photo Image Viewer

Le prochain choix dans la liste des meilleures visionneuses de photos pour Windows 10 est l’application Photo Image Viewer. Si vous rencontrez des problèmes de chargement lent avec l’application Photos par défaut, vous pouvez essayer Photo Image Viewer. Elle n’a pas de fonctionnalités d’édition, mais elle fonctionne parfaitement bien. De plus, elle vous permet de faire pivoter les images et de les redimensionner.

Elle prend en charge les principaux formats de fichiers tels que JPG, BMP, GIF et PNG. Elle est disponible gratuitement sur le Windows 10 App Store.

Télécharger Photo Image Viewer

11. Bonus : Visionneuse de photos Windows

La visionneuse de photos la plus utile, qui est livrée avec Windows XP, Vista, voire Windows 7 avec la Visionneuse de photos Windows. Si vous êtes confus pourquoi j’ai ajouté l’ancienne Visionneuse de photos Windows, la réponse est qu’elle fonctionne très bien. De plus, vous pouvez l’utiliser également sur Windows 10. Donc, voici comment activer l’ancienne Visionneuse de photos Windows dans Windows 10.

Téléchargez la Visionneuse de photos Windows. Extrayez le fichier et exécutez « Activer la Visionneuse de photos Windows sur Windows 10 ». Allez dans le menu Démarrer, puis ouvrez les paramètres système. Recherchez les applications par défaut et, dans la visionneuse des photos par défaut, définissez la Visionneuse de photos Windows comme application par défaut pour les photos.

C’est tout.

Notre avis

Si vous cherchez une alternative rapide à la Visionneuse de photos Windows 10, je suis sûr que cette liste des meilleures visionneuses de photos pour Windows 10 et 11 2024 vous conviendra. Ma visionneuse de photos préférée de cette liste est Basic Photo Viewer & IrfanView.

Faites-moi savoir laquelle est votre préférée en laissant un commentaire dans la boîte de commentaires.

