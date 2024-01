La batterie est-elle à plat ? Ces applications sont probablement responsables

Le contrôleur de billets pour téléphone portable arrive – et justement maintenant, votre batterie est à 1%. Votre amie appelle – la vibration met finalement le smartphone en veille. Pourtant, vous avez seulement utilisé un peu de YouTube ou de WhatsApp. Quelles sont les applications qui consomment le plus rapidement la batterie de votre smartphone ? Comment pouvez-vous les identifier et économiser de l’énergie en même temps ? Nous vous le dirons dans cet article.

Contenu :

Ces applications sont les principaux suspects lorsque la batterie se vide rapidement

Les applications qui se connectent fréquemment à Internet, les applications qui utilisent la localisation ou les applications graphiquement intensives sont parmi les plus gros consommateurs d’énergie sur les smartphones.

Le magazine britannique USwitch a fait des mesures et est arrivé à des résultats assez surprenants : les applications qui ont le plus d’autorisations (et les utilisent) sont aussi celles qui consomment le plus de batterie.

La liste des applications comprend principalement des applications très répandues et complètes. Cela comprend des messagers comme Facebook Messenger ou WhatsApp, dont la consommation élevée de batterie est en partie due à leur fréquente vérification de nouveaux messages – mais aussi au fait qu’en général, l’accès à la localisation, à la caméra ou aux contacts est autorisé.

L’application Google et l’application Facebook ont également généralement toutes les autorisations et récupèrent fréquemment des données du serveur pour être toujours à jour.

Il n’est pas surprenant de trouver également dans la liste des services de navigation comme Waze ou l’application Uber, qui utilisent constamment le GPS pendant tout le trajet, ou YouTube, qui nécessite beaucoup de puissance graphique pour la lecture de vidéos.

Dans le top 10, on retrouve également des applications telles qu’Amazon Alexa, Gmail, Google Chrome, YouTube Music ou Instagram.

En conclusion : toutes les applications qui sont gourmandes en calculs et en graphismes (comme les jeux complexes) ou qui nécessitent du streaming vidéo et audio (qui nécessitent beaucoup de temps d’affichage et/ou une connexion de données permanente) consomment beaucoup de batterie.

Les applications qui diffusent des vidéos ou utilisent le GPS consomment beaucoup de batterie

Quelles applications vident rapidement la batterie de votre téléphone portable ?

Les smartphones Android et les iPhones peuvent désormais afficher avec leurs propres moyens quelles applications sont responsables de la perte de charge de votre batterie.

Ce ne sont bien sûr pas tous les éléments qui sont une surprise. Après deux heures de navigation avec Google Maps, il est normal que la batterie soit un peu plus faible. Mais si des applications auxquelles vous n’avez même pas utilisé apparaissent dans les premières positions, vous devriez vérifier qui utilise autant la batterie de votre téléphone portable.

Comment trouver les applications qui utilisent la batterie sur Android ?

Étant donné que les systèmes d’exploitation Android ne sont pas uniformisés, cela peut être un peu différent pour vous, mais il est très probable que vous trouverez l’aperçu en accédant à l’application « Paramètres » et en sélectionnant ensuite l’option « Batterie ». Vous y trouverez ensuite soit l’option « Utilisation de la batterie » soit « Afficher les détails d’utilisation ».

Les termes utilisés pour le résumé de l’utilisation de la batterie varient en fonction du modèle Android

Dans le résumé affiché, vous verrez quelles applications ont consommé combien de pourcentage de la batterie depuis la dernière charge complète.

Comment trouver les applications qui vident la batterie sur iPhone ?

Sous iOS, ouvrez tout d’abord l’application « Paramètres » et faites défiler vers le bas jusqu’à l’option « Batterie ». Vous y trouverez un aperçu dans lequel vous pouvez choisir si vous voulez consulter uniquement les 24 dernières heures ou – comme cela est plus utile dans ce cas – les 10 derniers jours.

Lorsque vous sélectionnez une application quelconque, le système vous montrera ensuite les informations sur la consommation de batterie en premier plan et en arrière-plan de toutes les applications.

L’iPhone peut afficher la consommation de batterie pour 24 heures ou 10 jours

Avec ces réglages, votre batterie dure plus longtemps

Certains réglages peuvent également être responsables d’une perte rapide de la batterie. Vous pouvez les optimiser.

Écran : la luminosité coûte cher

L’écran du smartphone consomme beaucoup d’énergie. Plus il est lumineux, plus il consomme d’énergie. Le choix de la luminosité automatique (sur Samsung : luminosité adaptative) est un moyen simple d’économiser la batterie. Le mode sombre consomme également moins d’énergie, mais il n’est pas adapté à tout le monde. Il est également utile d’ajuster la mise hors tension automatique de l’écran sur une durée plus courte ou de prendre l’habitude d’éteindre l’écran après chaque utilisation.

Vibration : pratique, mais énergivore

Il n’est pas surprenant que faire vibrer le smartphone sur la table consomme beaucoup d’énergie. Les temps où vous dépensiez régulièrement de l’argent pour la dernière sonnerie de téléphone sont toutefois révolus depuis longtemps. La plupart des smartphones sont toujours en mode silencieux, ce qui rend la fonction de vibration essentielle si vous voulez être joignable. Cependant, certaines téléphones ont une vibration de clavier préconfigurée – mais vous n’en avez besoin que très rarement.

GPS, Wi-Fi, NFC, données mobiles, Bluetooth

Il est vrai que dans la plupart des cas, il n’est pas pratique de devoir activer et désactiver Internet avant chaque utilisation. Cependant, si vous n’utilisez pratiquement jamais de services de cartographie ou si vous n’avez pas besoin de votre position pour d’autres raisons, vous pouvez envisager d’activer le GPS uniquement lorsque nécessaire. Il en va de même pour le Bluetooth : les propriétaires d’une montre connectée ont besoin d’une connexion permanente, mais pour ceux qui utilisent occasionnellement un haut-parleur Bluetooth, il est judicieux de l’activer seulement lorsque nécessaire.

Widgets météo : demande constante de position

Une jolie animation avec un soleil et une indication de température directement sur l’écran d’accueil est (au moins par beau temps) un bon accueil. Cependant, pour être précis, le widget doit d’abord vérifier la position à chaque utilisation du téléphone, puis récupérer les données météorologiques. Donc, si vous n’avez pas besoin de savoir à tout moment quel temps il fait, vous pouvez économiser un peu de batterie en désactivant cette option (cela vaut également pour votre montre connectée).

Consommation élevée de la batterie : optimisez vos applications

Vous pouvez économiser de la batterie non seulement en optimisant les paramètres système, mais aussi en ajustant les paramètres des applications que vous utilisez le plus souvent – ou qui fonctionnent même en arrière-plan sans utilisation régulière.

Google Assistant / Siri : Ne les activez pas par la voix

Google Assistant peut être activé par défaut par la phrase « Ok Google », ce qui signifie que le microphone est constamment actif et que votre téléphone doit traiter les données. Si vous désactivez l’activation vocale de Google Assistant – pour des raisons de confidentialité ou pour économiser la batterie – vous pouvez toujours l’activer avec des boutons. Il en va de même pour Siri sur l’iPhone – ici aussi, les boutons sont une alternative économe en énergie à l’activation vocale.

Android : Utilisation de la batterie par application

Pour la plupart des applications, il n’y a pas de possibilités d’optimisation, car Android utilise par défaut le réglage « optimisé ». Cependant, pour les applications qui sont moins importantes pour vous, vous pouvez essayer si l’option « limitée » fonctionne ou si l’application ne fonctionne plus correctement.

Les paramètres peuvent varier en fonction du modèle Android. L’image ci-dessous montre les options pour un OnePlus 6 (à gauche) et un Google Pixel (à droite).

Android a déjà préconfiguré une utilisation optimisée de la batterie pour chaque application

L’application est-elle vraiment nécessaire ?

Il vaut la peine de vérifier si vous avez réellement besoin de toutes les applications que vous avez installées.

Si vous n’achetez pas souvent chez Amazon, vous pouvez également vous connecter via le navigateur, les cookies vous permettent de rester connecté sans avoir à vous connecter à chaque fois. Si vous n’avez pas besoin de Google Assistant ou d’autres fonctions spécifiques de l’application Google, vous pouvez simplement ouvrir un navigateur pour effectuer vos recherches.

Pour toutes les applications que vous souhaitez conserver, vous pouvez ensuite vérifier si toutes les autorisations sont nécessaires.

Révoquer les autorisations des applications

Facebook et certaines autres applications nécessitent presque toutes les autorisations disponibles pour pouvoir bénéficier de toutes leurs fonctionnalités. Cependant, si vous ne souhaitez pas recevoir de recommandations d’événements à proximité ni partager votre position dans l’application, vous pouvez désactiver la fonction GPS pour Facebook. Il en va de même pour l’accès à l’appareil photo ou au microphone – si vous n’utilisez pas les fonctionnalités qui les nécessitent, vous pouvez les désactiver.

Pour ce faire, rendez-vous sur Android dans « Paramètres » -> « Applications » -> [Nom de l’application] -> « Autorisations ». Sur l’iPhone, vous trouverez une liste des applications en faisant défiler un peu vers le bas dans les paramètres. Lorsque vous sélectionnez une application, vous pouvez modifier directement les autorisations.

Les autorisations d’une application sur Android (à gauche) et sur iOS (à droite)

Au final

Si votre batterie se décharge rapidement, il est important de vérifier quelles applications consomment réellement la batterie. En particulier, si des applications auxquelles vous n’avez presque pas utilisé apparaissent, il est utile de vérifier et d’ajuster les autorisations de l’application. De plus, vous pouvez réfléchir à la nécessité de toutes les applications que vous avez installées, et vérifier dans les paramètres si vous avez des options d’amélioration telles que la luminosité automatique et la charge optimisée.