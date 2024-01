Qu’y a-t-il à l’intérieur des feux d’artifices du Nouvel An et pourquoi polluent-ils autant

Les célébrations du Nouvel An peuvent être spectaculaires et très colorés, mais ils ont une série de conséquences négatives sur la santé et l’environnement qui ne doivent pas être sous-estimées. Voici les composés chimiques qu’ils contiennent et pourquoi ils sont polluants.

Chaque année, le premier janvier, les journaux et les journaux télévisés relayent les nouvelles des blessés – et parfois des morts – causés par les feux d’artifice du Nouvel An, une tradition dangereuse surtout pour les animaux, domestiques et sauvages. Mais en plus de l’impact direct des détonations et des explosions, y compris celles des engins explosifs non explosés qui mettent en danger les enfants curieux, il y a une autre menace des feux d’artifice à ne pas sous-estimer : la pollution de l’environnement. La concentration et le nombre de pétards, de mortiers, de sifflets et d’autres dispositifs qui sont allumés dans la nuit du réveillon du Nouvel An sont en effet si élevés que, comme expliqué dans un communiqué de presse du WWF, la pollution de l’air des villes qui en résulte atteint les niveaux des pires jours pollués par les particules fines (PM 2.5 et PM10). Dans certains cas, on atteint des centaines de µg/m³ de particules fines, des concentrations qui réduisent l’indice de qualité de l’air (AQI) que nous respirons.

Indices de la qualité de l’air. En raison des explosions du réveillon du Nouvel An, des centaines de µg/m³ de particules fines peuvent être atteintes. Crédit : Earth.org

Les effets sur l’environnement et la santé peuvent être exacerbés par les conditions météorologiques ; par exemple, à Londres, en raison de l’absence de vent lors du réveillon du Nouvel An 2020, la ville a été assiégée pendant quatre heures par un nuage de substances dangereuses, provenant justement de l’utilisation massive des feux d’artifice. À Naples, où les feux d’artifice pour célébrer la nouvelle année sont une tradition incontournable, les concentrations horaires de particules fines entre le 31 décembre et le 1er janvier atteignent des niveaux considérables, comme le montrent les graphiques partagés par le National System for Environmental Protection (SNPA). Lors des réveillons du Nouvel An 2021 et 2022, dans la via Epomeo, les capteurs des stations ont enregistré près de 400 µg/m³ de PM 10, les particules fines caractérisées par un diamètre inférieur à 10 micromètres (la limite de sécurité fixée par l’Organisation mondiale de la santé est dix fois inférieure, à 40 µg/m³). Les concentrations de PM 2.5, les plus fines, sont également très élevées ; leur diamètre infime leur permet en effet de pénétrer profondément dans l’appareil respiratoire, jusque dans les alvéoles pulmonaires, où elles peuvent déclencher un large éventail de problèmes allant des irritations aux emphysèmes et aux tumeurs. Elles augmentent également le risque d’événements cardiovasculaires et représentent un danger pour les personnes souffrant d’asthme.

L’afflux de fines poussières à Naples le soir du Nouvel An. Crédit : SNPA Environnement

Mais ce ne sont pas seulement les dimensions des particules libérées par les feux d’artifice qui les rendent si dangereuses. Il s’agit principalement de substances toxiques qui ont des effets néfastes à la fois sur la santé et sur l’environnement. Nous passons de la simple poudre noire, le principe de base de l’explosion composé de charbon (15 %), de soufre (10 %) et de nitrate de potassium (75 %), aux métaux lourds et autres éléments utilisés pour donner aux feux d’artifice ces magnifiques couleurs qui illuminent le ciel. Le magnésium, l’aluminium, l’arsenic, le strontium, le cuivre, le baryum, le sodium, le calcium, l’antimoine et bien d’autres, principalement utilisés sous forme de nitrates, de chlorures et de carbonates pour obtenir la couleur désirée. Par exemple, le chlorure de cuivre donne une couleur bleue, l’aluminium un blanc étincelant, le carbonate de baryum le vert, tandis que le nitrate de strontium donne le rouge. Comme il est largement connu dans la littérature médicale, l’exposition aux métaux lourds est dangereuse pour la santé car ils peuvent s’accumuler dans l’organisme et entraîner une série de conséquences négatives sur les cellules, les tissus et les organes. Certains sont répertoriés comme des éléments cancérigènes, tandis que le perchlorate (un oxydant) altère le fonctionnement de la glande thyroïde. Bien sûr, des conséquences graves nécessitent une exposition aiguë à des concentrations extrêmement élevées ou une exposition prolongée dans le temps.

Les couleurs des feux d’artifice. Crédit : Earth.org / Intérêts composés 2015

Certaines des émissions des feux d’artifice, telles que le dioxyde de soufre, l’oxyde d’azote et les particules, peuvent également rester longtemps dans l’atmosphère et réagir avec d’autres éléments et composés chimiques (comme l’oxygène), produisant des contaminants qui se déversent sur le sol sous forme de pluies acides, connues pour être nocives pour les écosystèmes, en particulier les écosystèmes aquatiques. Ces composés peuvent devenir encore plus dangereux lorsqu’ils réagissent avec d’autres éléments ; par exemple, selon le WWF, l’aluminium au contact de l’eau de mer peut se modifier et libérer des substances nocives. Le perchlorate mentionné précédemment est l’un des principaux contaminants des sols et de l’eau. Après les feux d’artifice éphémères du Nouvel An, cette substance ne disparaît pas, mais reste dans l’environnement pendant une longue période, où elle peut être facilement absorbée par les plantes. « Lorsqu’elle se retrouve dans les cours d’eau, elle peut également influencer le développement des poissons », souligne l’organisation environnementale.

Enfin, il y a aussi le problème significatif des microplastiques, libérés par la destruction des emballages des feux d’artifice. La planète entière est contaminée par ces particules d’un diamètre inférieur à 5 millimètres ; elles ont même été trouvées dans les écosystèmes les plus éloignés, tels que l’Antarctique, les sommets les plus élevés et les abysses les plus profonds, car elles sont transportées par les agents atmosphériques à travers le monde entier. Elles font désormais partie de la chaîne alimentaire et notre organisme en est également imprégné ; selon une étude du WWF et de l’Université de Newcastle, nous inhalons/ingérons jusqu’à 240 grammes de microplastiques par an, soit une assiette de pâtes bien remplie. Pour comprendre combien de plastique est déversé dans l’environnement pendant la nuit du réveillon du Nouvel An, il suffit de savoir qu’après un spectacle pyrotechnique qui a eu lieu fin 2019, la concentration de microplastiques dans la rivière Tamise a augmenté de 1000%, comme l’explique la Dre Ria Devereux, qui a mené une enquête spécifique.

Les feux d’artifice sont indéniablement spectaculaires et magnifiques à regarder, mais ils ont un impact non négligeable sur la santé (la nôtre et celle des animaux) et sur l’environnement, c’est pourquoi de nombreux experts estiment qu’il est nécessaire de changer complètement de paradigme sur certaines traditions. Ou du moins de les réduire considérablement. Dans différentes villes, les feux d’artifice et les pétards ont été interdits au profit de spectacles de drones, qui grâce à une programmation appropriée peuvent créer des formes et des couleurs dans le ciel extrêmement suggestives, sans conséquences pour nous, les autres êtres vivants et les écosystèmes.