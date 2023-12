Projets POCO HyperOS et Redmi HyperOS annulés

Xiaomi a récemment dévoilé son dernier système d’exploitation, Xiaomi HyperOS, dans le cadre du développement de MIUI 15 sur toutes ses plateformes de dispositifs. Cela marque la fin de l’ère MIUI, car Xiaomi a décidé d’unifier la convention de dénomination sous Xiaomi HyperOS pour assurer une intégration transparente des dispositifs. Initialement, il était prévu de lancer le système d’exploitation sous trois noms distincts : Xiaomi HyperOS, POCO HyperOS et Redmi HyperOS. Cependant, Xiaomi a revu sa stratégie.

Au lieu de continuer avec les trois noms distincts, Xiaomi a choisi de rationaliser les mises à jour des dispositifs Redmi et POCO sous la marque Xiaomi HyperOS globale. Il s’agit de l’engagement de Xiaomi à offrir une expérience utilisateur sur l’ensemble de sa gamme de produits.

La certification reçue plus tôt laissait présager cette consolidation. Le processus de certification montrait que les mises à jour pour les dispositifs Redmi et POCO seraient déployées avec un nom différent de Xiaomi HyperOS.

Cependant, les mises à jour HyperOS pour les dispositifs Xiaomi, Redmi et POCO ont été lancées sous le nom de Xiaomi HyperOS. De plus, les fichiers de logo POCO HyperOS, Redmi HyperOS et Xiaomi HyperOS dans la version HyperOS 1.0 incluent le même logo Xiaomi HyperOS.

Ce changement stratégique simplifie non seulement la marque pour les utilisateurs, mais garantit également un processus de développement et de mise à jour plus cohérent et efficace pour les dispositifs Xiaomi, Redmi et POCO. Alors que le paysage technologique évolue, Xiaomi continue d’adapter ses stratégies pour améliorer l’expérience utilisateur et rationaliser ses offres de produits.