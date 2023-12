Joyeux Noël 2023, images de vœux et Gif à télécharger gratuitement le 25 décembre

Le jour de Noël est l’occasion d’envoyer des vœux sur Whatsapp et sur les réseaux sociaux à vos amis et à votre famille. Nous avons sélectionné les meilleures images et Gifs à envoyer. Ils sont tous gratuits : dans cet article, vous trouverez également des instructions pour les télécharger et les envoyer depuis votre smartphone.

Le 25 décembre, nous célébrons Noël, un moment pour se détendre, être avec les personnes que nous aimons et envoyer un message à nos proches. Si nous ne pouvons pas faire nos vœux en personne, nous pouvons les utiliser sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp pour être proches pendant les vacances de Noël. Trouver les bons vœux n’est pas si simple, c’est pourquoi nous avons sélectionné les meilleures images et Gifs à envoyer à votre famille et à vos amis. Il y en a pour tous les goûts, des cartes amusantes aux thèmes religieux : ils sont tous gratuits.

Si vous nous lisez depuis votre smartphone, pour télécharger les images et les Gifs, il vous suffit de les toucher et de les maintenir enfoncés pendant une seconde. Vous verrez alors l’option « Enregistrer sur Photo » ou « Télécharger ». Si vous nous lisez depuis un PC, vous devez cliquer avec le bouton droit de la souris sur la carte et sélectionner l’option « Enregistrer l’image » ou faire une capture d’écran. Pour publier les cartes sur les réseaux sociaux ou les partager sur WhatsApp, il suffit de choisir l’option « Pièces jointes », en cliquant sur le symbole de la trombone ou sur le +.

Bon et Joyeux Noël 2023, les plus belles images

Les images de Salutation et Buon Natale sont un moyen élégant de souhaiter de bonnes fêtes à vos amis et à votre famille. Le style est également parfait pour les collègues et les connaissances, nous vous conseillons de les envoyer avec une phrase dédiée à la personne pour rendre les vœux plus personnels.











Joyeux Noël 2023, images amusantes pour WhatsApp

Certains préfèrent les images humoristiques aux cartes plus neutres pour faire rire leurs amis pendant les fêtes. Nous avons donc sélectionné des cartes de vœux amusantes, des photos de tables festives sur le thème de Noël, aux memes les plus drôles.

Les meilleures Gif de joyeux Noël amusantes

Des flocons de neige qui tombent et des étoiles qui brillent. Les Gif sont un moyen vivant de souhaiter un joyeux Noël à vos proches. Vous pouvez les partager sur Facebook et Instagram, mais pas les envoyer sur WhatsApp. Cependant, si vous souhaitez tout de même envoyer une Gif dans une discussion, vous pouvez la rechercher dans le panneau des emojis. Il vous suffit d’accéder au catalogue des Gif avec le bouton dans la barre inférieure et de taper « Buon Natale », vous verrez ainsi de nombreuses images animées à envoyer.





Images de Noël sacrées et religieuses

Nous avons également sélectionné des cartes sur le thème religieux pour souhaiter un joyeux Noël. En effet, certains préfèrent envoyer ou recevoir des vœux sincères liés à la tradition chrétienne. Vous pouvez donc envoyer à vos proches des images de la crèche avec Joseph et Marie, ou des Rois mages offrant des cadeaux à Jésus enfant.