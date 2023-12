Mickey Mouse est désormais (presque) à tout le monde

Au moins sa première version.

Mickey, l’original, naviguant librement

Mickey Mouse, probablement avec Mario Bros ou Pikachu, est l’une des mascottes d’entreprise les plus reconnaissables auprès du grand public. La souris de Disney, qui est avec nous depuis 1928, passera bientôt dans le domaine public, bien qu’il faille faire plusieurs clarifications à ce sujet, et c’est que le géant de l’animation n’allait pas laisser sa figure emblématique si facilement.

Seule la conception de Mickey que nous avons vue dans son premier court-métrage d’animation en noir et blanc, Steamboat Willie, sera celle qui pourra être utilisée par chacun de nous de manière libre, mais, une fois de plus, et comme l’a dit le Génie dans Aladdin, « il y a quelques problèmes, c’est-à-dire quelques exceptions« .

Dans notre pays, le délai général des droits d’exploitation de l’œuvre est la vie de l’auteur et soixante-dix ans après sa mort, mais dans d’autres pays cela change, comme aux États-Unis. Là-bas, ils expirent, après plusieurs changements déclarés au Congrès, 95 ans après la publication, indépendamment de la mort de l’auteur. Une situation qui se produira le 1er janvier avec Mickey Mouse, et aussi avec Tigrou de Winnie l’Ourson, également vu pour la première fois en 1928 dans The House at Pooh Corner de A.A. Milne, comme nous le rappellent nos partenaires d’IGN.

Les exceptions

Comme nous l’avons déjà mentionné, seule la version de Mickey qui apparaît dans Steamboat Willie sera disponible au grand public, mais toutes les versions ultérieures resteront sous le contrôle de Disney pendant encore plusieurs années (jusqu’à ce qu’elles atteignent les 95 ans depuis leur création).

La marque commerciale « Mickey Mouse », en tant que mascotte d’entreprise et identificateur de marque, appartient toujours à ses propriétaires actuels et ne peut pas être reproduite de manière trompeuse pour faire croire aux consommateurs qu’un produit est du créateur original. Par exemple, il serait illégal d’utiliser les oreilles mondialement reconnues de Mickey pour en tirer profit économique.

« Depuis la première apparition de Mickey Mouse dans le court métrage de 1928 Steamboat Willie, les personnes ont associé le personnage aux histoires, aux expériences et aux produits authentiques de Disney« , a déclaré Disney dans un communiqué il y a quelques mois, ajoutant: « Cela ne changera pas lorsque les droits d’auteur de Steamboat Willie expireront ».

« Les versions plus modernes de Mickey ne seront pas affectées par l’expiration du droit d’auteur de Steamboat Willie et Mickey continuera de jouer un rôle clé en tant qu’ambassadeur mondial de la Walt Disney Company dans nos histoires, attractions de parcs à thème et marchandises ». Ils soulignent également que « Bien sûr, nous continuerons de protéger nos droits sur les versions plus modernes de Mickey Mouse et d’autres œuvres qui restent soumises aux droits d’auteur ».