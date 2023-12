Quelles sont les différences entre HyperOS Global et la Chine ?

Il y avait des différences significatives entre MIUI en Chine et MIUI Global. Le 18 décembre 2023, après la première mise à jour mondiale de HyperOS, les utilisateurs se posaient une question. Xiaomi propose HyperOS sous deux variantes principales : Global et Chine. Bien qu’à première vue, il puisse sembler qu’il y ait des différences significatives entre les deux, il n’y a pratiquement aucune différence entre HyperOS Global et la Chine. Examinons cela en détail.

Qu’est-ce que HyperOS Global

HyperOS Global est conçu pour les utilisateurs internationaux, dans le but de répondre à un public diversifié à travers le monde. La principale distinction réside dans l’inclusion du support multilingue, ce qui le rend accessible et convivial pour les personnes issues de différents milieux linguistiques. Cette variante est également préchargée avec les services Google, garantissant une intégration transparente avec les applications et services populaires couramment utilisés en dehors de la Chine.

Des fonctionnalités telles que le Google Play Store, Google Maps et d’autres services Google sont facilement accessibles sur HyperOS Global. Cela permet aux utilisateurs d’accéder et de télécharger facilement leurs applications préférées sans aucune restriction régionale. De plus, HyperOS Global subit généralement des efforts de localisation afin de s’adapter aux besoins et préférences spécifiques des utilisateurs dans différentes régions.

HyperOS Global est disponible dans plusieurs régions telles que l’EEA, l’Inde, la Turquie, Taïwan, Global. Il existe différentes applications préchargées pour chaque région. Il peut également y avoir des variations régionales dans certaines applications système.

Qu’est-ce que HyperOS Chine

En revanche, HyperOS Chine est adapté au marché intérieur chinois. L’une des différences les plus marquantes est l’absence des services Google. En raison des restrictions imposées par le gouvernement chinois sur certains services Google, HyperOS Chine est livré avec des services alternatifs développés par des entreprises locales pour combler le vide.

Par ailleurs, HyperOS Chine comprend des fonctionnalités ou des applications spécifiques à la région qui répondent spécifiquement aux besoins des utilisateurs chinois. Cela peut aller de l’intégration avec les plateformes de médias sociaux locales à des partenariats avec des développeurs d’applications chinois, offrant ainsi une expérience utilisateur unique qui correspond aux préférences du marché local.

Différences entre HyperOS Global et la Chine

Essentiellement, la principale différence entre HyperOS Global et HyperOS Chine réside dans l’inclusion ou l’exclusion des services chinois. HyperOS Global est adapté à un public international et est livré avec des services Google, garantissant la compatibilité et la familiarité pour les utilisateurs en dehors de la Chine. En revanche, HyperOS Chine s’adresse au marché intérieur, en intégrant des fonctionnalités et des services localement pertinents, mais sans les services Google.

De plus, dans la version mondiale de HyperOS, certaines applications telles que la recherche, les messages et les contacts ont été remplacées par l’application Google. Il n’y a pas de différences de fonctionnalités système entre HyperOS Global et HyperOS Chine comme il y en a entre MIUI Chine et Global. Il est identique à HyperOS Chine, même pour la police du système.

Notre avis

Alors que HyperOS Global et HyperOS Chine peuvent partager une interface visuelle similaire, leurs différences sous-jacentes mettent en évidence les efforts de Xiaomi pour offrir une expérience personnalisée en fonction de la localisation et des préférences des utilisateurs. Que vous choisissiez HyperOS Global ou HyperOS Chine dépend de votre situation géographique, de vos préférences linguistiques et des services que vous privilégiez. Comprendre ces différences permet aux utilisateurs de faire un choix éclairé en fonction de leurs besoins individuels, garantissant une expérience optimale sur smartphone avec HyperOS.