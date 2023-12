nubia Z60 Ultra fait ses débuts avec une configuration de caméra robuste

Après des semaines de teasers, le nubia Z60 Ultra a enfin été dévoilé en Chine. C’est le dernier flagship de ZTE qui vise à perpétuer l’héritage des précédents appareils de la série Z de la marque.

Maintenant, au cas où vous ne seriez pas familier, les appareils de la série Z de ZTE sont surtout connus pour être équipés de configurations caméra puissantes. Et cette fois-ci, ce n’est pas différent. Le nubia Z60 Ultra est doté d’un système d’imagerie unique et très performant à l’arrière. De plus, il dispose d’autres caractéristiques haut de gamme qui en font un appareil capable de fournir une expérience de premier ordre.

Principales caractéristiques du nubia Z60 Ultra

Il y a beaucoup de choses à dire sur le nubia Z60 Ultra. Voici un bref résumé de toutes ses fonctionnalités principales :

Écran et design

Le nubia Z60 Ultra dispose d’un écran de 6,8 pouces à l’avant. Il s’agit d’un panneau AMOLED avec une luminosité maximale de 1500 NITS et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Avec une modulation d’impulsions en largeur de 2160 Hz et un taux d’échantillonnage maximal de 1200 Hz, l’écran a tout ce qu’il faut pour offrir une expérience visuelle extrêmement agréable.

Sur ce point, étant donné que l’avant de l’appareil est entièrement recouvert par l’écran et possède des bordures fines, vous pouvez vous attendre à une expérience extrêmement immersive.

En ce qui concerne le design, le Z60 Ultra reste très proche des téléphones nubia récents. Pour être précis, il a le même design angulaire que le Z50S Pro. Mais le futur appareil dispose également d’un design d’île unique à l’arrière. De plus, nubia a lancé une édition spéciale Night Star du smartphone.

Cette édition spéciale donne au nubia Z60 Ultra l’apparence d’une œuvre d’art. Les autres options de couleur sont également très élégantes.

Configuration de l’appareil photo du nubia Z60 Ultra

Comme mentionné précédemment, la configuration de l’appareil photo est essentiellement ce qui caractérise la série Z de nubia. Cette fois, le nubia Z60 Ultra est équipé d’un appareil photo de 12 MP avec des pixels de 2,24 μm à l’avant. Il s’agit d’une caméra dissimulée sous l’écran qui reste totalement invisible lorsqu’elle n’est pas activée.

De plus, le smartphone dispose d’une puce d’affichage dédiée pour l’appareil photo dissimulé sous l’écran. Cette puce, associée au moteur d’intelligence artificielle de détection en profondeur, permet à l’appareil photo avant du Z60 Ultra de capturer des photos remplies de détails.

À l’arrière, le nubia Z60 Ultra dispose d’un capteur de 50 MP en tant qu’appareil photo principal. Il s’agit d’un capteur IMX8000 d’une taille de 1/1,49 pouce avec une distance focale de 35 mm et une ouverture de f/1,6. L’appareil photo principal est également doté d’une stabilisation optique de l’image pour des captures stables et riches en détails.

Pour l’objectif grand angle, le nubia Z60 Ultra utilise un capteur de 18 mm avec une ouverture de f/1,8 et une stabilisation optique à trois niveaux. Cette stabilisation optique à trois niveaux est une caractéristique unique de cet objectif. Et pour ceux qui se posent la question, le capteur responsable des prises de vue en grand angle est une unité de 50 MP de 1/1,56 pouce.

Enfin, il y a un appareil photo de zoom sur le Z60 Ultra. Il s’agit d’un capteur de 85 mm avec stabilisation optique de l’image. Et il s’agit ni plus ni moins que du capteur OV64B OmniVision de 64 MP et de 1/2,0 pouce sur lequel la plupart des smartphones haut de gamme se reposent.

Système sur puce (SoC), RAM, stockage et autres fonctionnalités

Le dernier Snapdragon 8 Gen 3 alimente le nubia Z60 Ultra. Il est associé à un stockage UFS 4.0 ultra rapide et à une mémoire RAM LPDDR5X. Maintenant, étant donné que c’est un smartphone nubia, il est fourni avec de nombreuses fonctionnalités de jeu. Parmi elles, le point fort est la plaque thermique de qualité aérospatiale.

Elle est associée à une chambre à vapeur de grande taille et à des fibres de nanocarbone superconductrices. Cette configuration de refroidissement maintient le Snapdragon 8 Gen 3 en condition optimale même lorsqu’il est poussé au maximum. Vous pouvez donc vous attendre à ce que le Z60 Ultra offre des performances fluides sur la plupart des titres AAA.

De plus, le smartphone est doté d’un espace de jeu dédié, qui vise à offrir de meilleures performances de jeu. Vous bénéficiez également de la technologie Super frame stabilization.

En ce qui concerne la batterie, le nubia Z60 Ultra est équipé d’une batterie de 6000 mAh. Il prend en charge la charge filaire de 80 watts, ce qui devrait permettre à la batterie de passer de 0 % à 100 % rapidement. Cependant, il n’y a pas de charge sans fil, ce qui n’est pas un gros problème.

En ce qui concerne le logiciel, le Z60 Ultra fonctionne sous MyOS. Il s’agit d’une surcouche Android basée sur Android 14. En ce qui concerne le stockage et la RAM, la version de base dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. La déclinaison haut de gamme, quant à elle, est livrée avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

En milieu de gamme, le nubia Z60 Ultra dispose de deux déclinaisons avec 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage. De plus, le téléphone est doté d’une certification IP68, ce qui lui permet de résister aux conditions difficiles sans problème.

Prix et disponibilité du nubia Z60 Ultra

nubia n’a pas encore révélé le prix et la disponibilité du Z60 Ultra. Cependant, pour contextualiser, le Z50S Pro a été lancé avec un prix de départ de 522 $ en Chine. Son prédécesseur est arrivé sur les marchés internationaux à un prix de départ de 679 $. Nous vous tiendrons informés lorsque nubia partagera des informations sur la disponibilité.