Apple cessera de vendre l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 aux États-Unis

Apple a été impliqué dans un litige de brevet à long terme avec la société de technologie médicale Masimo. Pour cette raison, il y a des rapports selon lesquels Apple s’apprête maintenant à cesser de vendre l’Apple Watch S9 et l’Apple Watch Ultra 2 aux États-Unis. Eh bien, cela n’est pas une rumeur car Apple vient de confirmer la nouvelle à CNN. À partir de 3 pm ET le 21 décembre, l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 ne seront plus disponibles à l’achat sur le site officiel américain d’Apple. De plus, l’inventaire des stores de détail d’Apple sera épuisé le 24 décembre sans ajout.

En octobre dernier, la Commission du commerce international des États-Unis a déclaré qu’Apple avait violé le brevet de l’oxymètre de pouls de Masimo. Cela concerne l’utilisation de la technologie à base de lumière pour lire les niveaux d’oxygène dans le sang. Pour le moment, l’interdiction n’est pas en vigueur car le président américain Biden doit revoir la décision. Le président dispose de 60 jours pour examiner la décision, ce qui signifie qu’elle sera prise le 25 décembre au plus tard.

Cependant, Apple a récemment affirmé dans une déclaration

“Bien que la période de test ne se termine pas avant le 25 décembre, Apple prend des mesures préventives pour se conformer si la décision est confirmée… Apple est en désaccord flagrant avec cette ordonnance et poursuit une gamme d’options juridiques et techniques pour s’assurer que l’Apple Watch est disponible pour les clients.”

La société ajoute qu’elle va « continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour restituer l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 aux clients aux États-Unis dès que possible.”

Contexte

Apple est impliqué dans un litige de brevet prolongé avec Masimo, une société de technologie médicale, concernant la technologie utilisée dans l’Apple Watch. Le conflit a commencé en janvier 2020 lorsque Masimo a accusé Apple d’avoir débauché ses employés et d’avoir violé ses brevets pour améliorer l’Apple Watch. Masimo a déposé une plainte contre Apple, affirmant que l’entreprise avait volé ses secrets commerciaux et violé 12 de ses brevets.

En réponse, Apple a déposé des requêtes auprès de la Commission des brevets et des recours (PTAB) pour contester les 12 brevets en litige. En octobre de cette année, la Commission du commerce international des États-Unis (ITC) a rendu une ordonnance qui pourrait potentiellement interdire l’importation de certaines Apple Watch en raison du litige sur les brevets. L’ITC a conclu que les montres enfreignaient l’un des cinq brevets de Masimo couvrant la technologie de l’oxymétrie de pouls utilisée dans les montres. En conséquence, l’ITC a émis une interdiction d’importation sur les montres contrefaisantes, qui devait entrer en vigueur le 26 février de l’année prochaine.

Cependant, Apple a agi avant la date limite, interrompant les ventes des Apple Watch concernées aux États-Unis après avoir perdu l’affaire sur les brevets. L’interdiction d’importation n’affecte pas les Apple Watch déjà achetées avec la fonction de surveillance de l’oxygène dans le sang. Le litige a également donné lieu à des actions en justice devant les tribunaux fédéraux, Apple ayant poursuivi Masimo pour violation de brevet dans le Delaware. Le conflit est caractérisé par des affirmations de débauchage d’employés, de contrefaçon de brevet et d’utilisation d’informations confidentielles.

Apple a récemment pris la décision importante de cesser de vendre les modèles Watch S9 et Ultra 2 sur le marché américain. Cette décision est surprenante, car ces deux montres ont été lancées il y a seulement quelques années et ont été bien accueillies par les utilisateurs. L’Apple Watch S9 et l’Ultra 2 étaient connues pour leurs fonctionnalités avancées, telles que la puce S9, le geste Double Tap et une autonomie améliorée de la batterie.

Impact sur le marché

La discontinuation de l’Apple Watch S9 et de l’Ultra 2 aura plusieurs implications pour le marché :

1. Baisse des prix : Comme les modèles S9 et Ultra 2 ne sont plus disponibles, leurs prix pourraient baisser. Cela pourrait les rendre plus abordables pour les consommateurs qui ne pouvaient pas se les offrir auparavant.

2. Une demande accrue pour les nouveaux modèles : Avec la fin de la production des S9 et Ultra 2, les utilisateurs pourraient maintenant se tourner vers les modèles précédents.

3. Options alternatives : Les consommateurs recherchant des fonctionnalités similaires peuvent envisager d’autres montres connectées. Les produits d’autres marques populaires telles que Samsung, Fitbit, Garmin et de nombreuses marques chinoises ont ces fonctionnalités.

Notre avis

La discontinuation de l’Apple Watch S9 et de l’Ultra 2 marque un changement significatif dans la gamme de produits d’Apple. Ces modèles ont été bien accueillis lors de leur lancement. Cependant, les mains d’Apple sont liées dans cette situation. L’entreprise n’a pas d’autre choix que de se conformer à la décision de l’ITC. Les consommateurs qui envisageaient d’acheter ces modèles devraient désormais explorer d’autres options ou attendre de potentielles sorties futures d’Apple.

Le litige a des implications importantes pour le marché des technologies portables et l’utilisation de la technologie de l’oxymétrie de pouls dans les montres connectées. Le PDG de Masimo, Joe Kiani, a souligné que l’entreprise est le véritable créateur et inventeur de la technologie. L’issue du litige sur les brevets aura probablement un impact durable. Son impact se fera sentir dans le développement et la commercialisation des technologies liées à la santé dans l’industrie de l’électronique grand public.

Si le président américain ne met pas son veto à la décision du tribunal, Apple devra se conformer à la résolution de l’ITC. Elle devra retirer les Apple Watch concernées des étagères. Apple a déclaré que l’interdiction n’affecte que les ventes des Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2. Cela est dû au fait que seuls ces deux appareils utilisent le capteur controversé de surveillance de l’oxygène dans le sang. L’autre modèle d’entrée de gamme, l’Apple Watch SE, n’est pas affecté et peut donc continuer à être vendu.