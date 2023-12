DOOGEE lance deux téléphones robustes et intelligents révolutionnaires : Smini et N50 Pro, redéfinissant la photographie en extérieur

DOOGEE, un leader mondial de l’innovation en matière de téléphones robustes et intelligents, dévoile fièrement ses dernières créations, les DOOGEE Smini et N50 Pro. Ces appareils remarquables sont conçus pour révolutionner la photographie en extérieur tout en offrant des performances inégalées dans les conditions les plus difficiles.

DOOGEE Smini : Votre compagnon d’aventure ultime, petit mais puissant

Le DOOGEE Smini est un téléphone de poche qui a de la ressource avec ses fonctionnalités innovantes et son design robuste, disponible en plusieurs couleurs, dont Secret Realm Black, Silver Purple et Frost Silver, permettant aux utilisateurs de choisir un téléphone qui correspond à leur style. Son format de poche (133,0*60,0*13,5 mm / 155g) le rend facile à transporter, tandis que son bouton personnalisé permet un accès rapide aux applications fréquemment utilisées.

L’une des fonctionnalités les plus innovantes du Smini est son écran arrière, qui permet aux utilisateurs d’accéder rapidement aux informations qu’ils souhaitent connaître, de la température et de l’humidité à l’heure actuelle, la date, le niveau de batterie et l’état de charge. L’écran IPS qHD+ de 4,5 pouces est protégé par les normes IP68, IP69K et MIL-STD-810H, le rendant résistant à l’eau, à la poussière et aux chutes.

Le Smini est alimenté par un processeur Helio G99 Octa Core, cadencé à 2,2 GHz et construit sur un processus 6nm. Il dispose de 15 Go de RAM (8 Go + jusqu’à 7 Go de RAM étendue) et de 256 Go de ROM, avec une extension jusqu’à 2 To, parfait pour stocker des photos et des vidéos. Il est équipé d’un double appareil photo AI (50 MP + 2 MP) qui capture des photos et des vidéos époustouflantes. L’appareil photo principal AI de 50 MP est parfait pour capturer des paysages et des portraits, tandis que l’appareil photo macro de 2 MP est idéal pour les prises de vue en gros plan. La caméra frontale de 8 MP est conçue pour les selfies et les appels vidéo.

Il fonctionne sous Android 13 et est équipé d’une grande batterie de 3000 mAh prenant en charge la charge rapide 18W. Il dispose également d’une reconnaissance d’empreintes digitales latérale pour un accès rapide et d’un déverrouillage facial pour une sécurité accrue. Le système de navigation précis du Smini (GPS | Glonass | Galileo | Beidou | AGPS) garantit que les utilisateurs ne se perdent jamais, tandis que sa boîte à outils numérique et son contrôle intelligent en font le compagnon idéal pour les aventures en plein air. Le Smini prend également en charge les cartes SIM doubles et le Wi-Fi bibande, facilitant ainsi la connexion en déplacement. Il prend également en charge NFC, permettant aux utilisateurs d’effectuer des paiements avec Google Pay.

Dans l’ensemble, le DOOGEE Smini est le téléphone robuste ultime pour les amateurs de photographie en extérieur. Ses fonctionnalités innovantes, son design robuste et ses performances puissantes en font le compagnon parfait pour toute aventure.

À l’occasion de sa sortie, le prix du DOOGEE Smini passe de 266.49 € à 226.49 € grâce au code TBN5POPK. Si vous êtes intéressé, ne tardez pas, l’offre expire le 31 décembre !

➡️ Voir l’offre sur le DOOGEE Smini

DOOGEE N50 Pro : Rehaussez votre jeu de photographie

Avec ses fonctionnalités innovantes et son design raffiné, le DOOGEE N50 Pro est le compagnon idéal pour toute personne exigeant le meilleur de son smartphone. La double caméra AI Samsung® du N50 Pro est le rêve d’un photographe ! Avec un appareil photo principal AI de 50 MP, vous pouvez capturer chaque détail avec une clarté étonnante. Tandis que la caméra macro de 2 MP permet d’explorer les détails complexes du monde. De plus, la caméra frontale Samsung® de 8 MP est parfaite pour les selfies et les appels vidéo. Ce smartphone est conçu pour les passionnés de photographie qui souhaitent capturer et partager leur vie avec le monde.

Le N50 Pro est alimenté par un puissant processeur octa-core et est livré avec 20 Go de RAM (8 Go + jusqu’à 12 Go de RAM étendue) et 256 Go de ROM, avec une extension jusqu’à 1 To. Cela garantit que le téléphone peut gérer même les tâches les plus exigeantes avec facilité. Le N50 Pro fonctionne sous Android 13, offrant aux utilisateurs les dernières fonctionnalités et mises à jour de sécurité.

L’écran HD+ waterdrop de 6,52 pouces offre une expérience visuelle immersive, tandis que le design raffiné et élégant distingue le téléphone de la foule. Le N50 Pro est ultra-léger, ne pesant que 187 g, et est disponible dans plusieurs couleurs, Granite Black, Lavender Purple et Mint Green. Le téléphone offre également des performances audio de haute qualité, garantissant que les utilisateurs peuvent profiter de leur musique et de leurs vidéos préférées avec un son cristallin. Le N50 Pro est équipé d’une grande batterie de 4200 mAh et prend en charge la charge rapide 18W, garantissant aux utilisateurs de rester connectés toute la journée.

Il dispose également de la reconnaissance d’empreintes digitales latérale et du déverrouillage facial, offrant aux utilisateurs un accès pratique et sécurisé à leur téléphone. Le N50 Pro prend en charge les cartes SIM doubles et le Wi-Fi bibande, garantissant aux utilisateurs de rester connectés où qu’ils aillent. Le téléphone dispose également d’un système de navigation précis, avec GPS, Glonass, Galileo, Beidou et AGPS, offrant aux utilisateurs une navigation fiable et précise.

Le DOOGEE N50 Pro est le smartphone ultime pour la photographie en extérieur, conçu pour les utilisateurs exigeant le meilleur en termes de performances, de design et de fonctionnalités. Avec son appareil photo puissant, son processeur performant et son design raffiné, le N50 Pro est le smartphone parfait pour les passionnés de photographie en extérieur.

Le DOOGEE Smini & N50 Pro seront disponibles à l’achat à partir du 11 novembre sur AliExpress, DoogeeMall et Amazon. Une promotion est actuellement en cours sur le DOOGEE N50 Pro jusqu’au 31 décembre. Le prix d’origine de 169,99 € est réduit à 132,99 € en utilisant le code promotionnel : AOZ4C9PC.

➡️ Voir l’offre sur le DOOGEE N50 Pro

