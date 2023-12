Dites au revoir au déverrouillage global du bootloader HyperOS

Dans une mise à jour récente de Xiaomi, la société a annoncé des changements cruciaux aux règles de déverrouillage du chargeur de démarrage pour les appareils utilisant l’innovant Xiaomi HyperOS. En tant que système d’exploitation centré sur l’humain conçu pour connecter de manière transparente les appareils personnels, les voitures et les produits pour la maison intelligente en un écosystème intelligent, Xiaomi HyperOS accorde une importance sans précédent à la sécurité. Cette mise à jour vise à garantir une expérience sûre et stable pour les utilisateurs au sein de l’écosystème Xiaomi.

Sécurité avant tout

Au cœur de Xiaomi HyperOS, la sécurité est la priorité principale. La permission de déverrouillage du chargeur de démarrage ne sera désormais disponible que pour des utilisateurs spécifiques après la mise à niveau vers Xiaomi HyperOS. Cette décision stratégique est basée sur la reconnaissance que le déverrouillage du chargeur de démarrage peut potentiellement compromettre la sécurité des appareils utilisant Xiaomi HyperOS, entraînant ainsi un risque de fuite de données.

Ces étapes sont très similaires à la version chinoise de HyperOS. Les utilisateurs chinois de HyperOS pouvaient déverrouiller le chargeur de démarrage en utilisant des restrictions de la même manière. Les utilisateurs mondiaux auront le même problème.

Règles de déverrouillage : un guide complet

Pour faciliter une transition en douceur et garantir une sensibilisation des utilisateurs, Xiaomi a énoncé les règles de déverrouillage du chargeur de démarrage suivantes :

Utilisateurs réguliers

Pour les utilisateurs réguliers, il est fortement recommandé de laisser le chargeur de démarrage verrouillé, qui est l’état par défaut. Cela garantit un environnement sécurisé et stable pour une utilisation quotidienne de l’appareil. Cela n’affecte en rien les utilisateurs normaux, car le verrouillage du chargeur de démarrage ne sera d’aucune utilité pour un utilisateur normal. Leurs téléphones seront encore plus sécurisés après cette politique.

Enthousiastes et développeurs

Les enthousiastes qui souhaitent personnaliser leurs téléphones et sont pleinement conscients des risques associés peuvent demander la permission de déverrouillage du chargeur de démarrage via la communauté Xiaomi. Le portail de demande sera bientôt accessible sur l’application Xiaomi Community, et les règles de demande seront disponibles sur la page de demande.

Ce processus sera comme l’ancien processus de déverrouillage du chargeur de démarrage de MIUI et de la version chinoise de HyperOS maintenant. Les utilisateurs rédigeront une description de la demande de déverrouillage du chargeur de démarrage sur le forum Xiaomi. Dans cette description, ils expliqueront en détail et de manière logique pourquoi ils veulent le déverrouiller. Ensuite, Xiaomi soumettra les utilisateurs à un quiz où ils devront obtenir plus de 90 points. Dans ce quiz, des informations sur MIUI, Xiaomi et HyperOS seront présentées.

Si Xiaomi n’aime pas votre réponse, il ne déverrouillera pas votre chargeur de démarrage. C’est pourquoi le déverrouillage du chargeur de démarrage sera très difficile maintenant, nous devons dire au revoir au verrouillage du chargeur de démarrage. Les utilisateurs de ROM personnalisée semblent maintenant avoir beaucoup de difficultés.

Utilisateurs de MIUI

Les utilisateurs des anciens systèmes d’exploitation, tels que MIUI 14, conservent la possibilité de déverrouiller le chargeur de démarrage. Cependant, il est important de noter que les utilisateurs laissant leurs appareils déverrouillés ne recevront plus les mises à jour de Xiaomi HyperOS. Pour continuer à recevoir les mises à jour, il est conseillé aux utilisateurs de contacter le service après-vente pour obtenir des conseils.

Bien sûr, vous pouvez devenir un utilisateur de HyperOS avec un chargeur déverrouillé en installant le dernier package de la version via fastboot.

Séquence de mise à niveau de l’appareil : la patience est essentielle

Xiaomi souligne que la séquence de mise à niveau de l’appareil vers Xiaomi HyperOS dépend du processus global de développement du produit. Les utilisateurs sont priés de faire preuve de patience et d’attendre patiemment la mise à niveau de l’appareil. Xiaomi a annoncé que la mise à jour arrivera sur 8 appareils au cours du premier trimestre 2024. Cependant, Xiaomi aime les surprises et peut mettre à jour plus de 8 appareils à tout moment.

Alors que Xiaomi continue d’évoluer son système d’exploitation, ces règles de déverrouillage du chargeur de démarrage témoignent de l’engagement de l’entreprise envers la sécurité et la satisfaction des utilisateurs au sein de l’écosystème Xiaomi en constante expansion.

Source : Forum Xiaomi