Apple Watch Series 9 obtiendra des fonctionnalités de santé importantes

La montre Apple : un accessoire omniprésent, le fidèle compagnon de l’iPhone et sans doute la meilleure montre connectée sur le marché. Mais Apple ne se contente pas d’être simplement bon. Des murmures concernant une version encore plus révolutionnaire circulent, une version prête à prendre le titre de « compagnon de santé ultime » avec des fonctionnalités révolutionnaires telles que la détection de l’hypertension et de l’apnée du sommeil.

Montre Apple 2024 : des fonctionnalités axées sur la santé

Selon un communiqué de Bloomberg, l’année 2024 d’Apple sera marquée par une concentration totale sur la montre. Les rumeurs d’un redesign pour le 10e anniversaire associé à des fonctionnalités de santé de pointe circulent depuis un certain temps. Et ce rapport rajoute de l’huile sur le feu. Mark Gurman, l’enquêteur technologique de confiance à l’origine de la fuite, affirme qu’au moins un modèle de 2024 arborera un nouveau design élégant. Avec deux ajouts importants dans le domaine de la santé : la détection de l’hypertension et de l’apnée du sommeil.

Imaginez votre montre Apple surveillant silencieusement votre tension artérielle tout au long de la journée, détectant automatiquement les pics potentiels et vous incitant à consulter un médecin. Ce n’est pas un rêve futuriste ; la Samsung Galaxy Watch 5 propose déjà une fonctionnalité similaire, bien qu’avec des réserves. Alors que la Galaxy Watch peut mesurer la tension artérielle, elle nécessite une calibration manuelle et des tests spécifiques – ce qui n’est pas l’approche fluide et proactive que nous attendons d’Apple.

La détection de l’apnée du sommeil, cependant, semble plus perfectionnée sur le dispositif Samsung. En analysant les niveaux d’oxygène dans le sang pendant le sommeil, il peut automatiquement repérer les épisodes potentiels d’apnée du sommeil. Apple, réputé pour sa technologie intuitive, devrait pousser cette fonctionnalité encore plus loin. En offrant des informations exploitables et un accompagnement personnalisé du sommeil en plus de la détection.

Une question persistante est : comment Apple intégrera-t-il ces fonctionnalités ? Seront-elles exclusives aux modèles de 2024, même si une fonctionnalité comme le suivi de l’apnée du sommeil ne nécessite sans doute pas de nouveau hardware ? À la manière typique d’Apple, l’exclusivité semble probable, même si cela signifie retenir des fonctionnalités potentiellement vitales.

Alors, devriez-vous mettre à niveau votre montre Apple parfaitement fonctionnelle dès maintenant ? Si elle vous durera encore dix mois, la réponse est probablement non. Attendez, observez et laissez les modèles de 2024 déployer leur révolution axée sur la santé. Qui sait, vous pourriez bien échanger votre montre actuelle contre une mise à niveau qui changerait votre vie à l’automne prochain.