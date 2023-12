Ugreen lance la série Nexode Pro, une gamme de chargeurs premium ultra-rapides, sécurisés et encore plus compacts

UGREEN a récemment dévoilé sa nouvelle série de chargeurs premium Nexode Pro, une gamme conçue pour offrir des fonctionnalités avancées et une performance optimale tout en restant compacte et sécurisée. Lancée ce 18 décembre 2023, cette série comprend quatre modèles allant de 65 à 160 Watts, chacun intégrant des technologies innovantes pour répondre aux besoins croissants des consommateurs exigeants.

Nouvelles technologies pour plus de performances et moins d’impact sur l’environnement

Les chargeurs de la Série Nexode Pro intègrent trois nouvelles technologies exclusives développées par UGREEN. Tout d’abord, Airpyra™ qui permet de concevoir des chargeurs compacts et légers en optimisant l’assemblage et la miniaturisation des composants. Ensuite, GaNInfinity™ qui contribue à la réduction des émissions de CO2. En effet, chaque puce de ce type permet d’économiser environ 4 kg de CO2 par rapport aux anciennes puces en silicium, avec un impact environnemental réduit lors de la fabrication. Ainsi, les chargeurs de la série Nexode Pro réduisent au maximum l’impact sur l’environnement. Enfin, Thermal Guard™ protège les appareils contre la surchauffe, la surcharge et les surtensions.

La série Nexode Pro est ainsi idéale pour alimenter et recharger une large variété d’appareils fonctionnant sur batterie. Avec une compatibilité étendue aux protocoles de charge rapide tels que PD/QC/SCP/AFC/PPS et Samsung Super-Fast Charging 2.0 à 45 W, les chargeurs UGREEN assurent un parfait fonctionnement avec les appareils les plus récents, offrant ainsi une solution de charge rapide, efficace et fiable pour tous les besoins. Les Nexode Pro de UGREEN cumulent tous les avantages d’une gamme de chargeurs premium : une efficacité de charge optimisée, une portabilité aisée et une alimentation rapide et efficace pour les smartphones, les tablettes, les notebooks, les consoles portables et plus largement tous les appareils mobiles.

Nexode Pro 65W : ultra-compact, rapide et sécurisé

Le chargeur Nexode Pro 65W est ultra-compact et permet de connecter trois appareils sur deux ports USB-C et un USB-A. Avec une puissance de 65W, il permet une charge la plus rapide possible d’une majorité d’appareils mobiles, comme les smartphones, les tablettes, les consoles portables, les notebooks légers et les accessoires mobiles. Grâce à sa petite taille rendue possible par l’utilisation des technologies Airpyra™ Tech et GaNInfinity™, le chargeur se glisse facilement dans n’importe quel sac ou poche. Équipé de deux ports USB-C délivrant respectivement 65 Watts et 30 Watts ainsi que d’un port USB-A de 22,5 Watts, il permet aussi de charger plusieurs appareils simultanément. Le Nexode Pro 65W garantit aussi une sécurité maximale grâce à son système Thermal Guard™ intégré, le protégeant contre la surchauffe, la surcharge et la surtension. Le Nexode Pro 65W existe en deux versions, une “Mini” à la forme habituelle des chargeurs nomades avec une longueur réduite de 1,2 cm par rapport au modèle Nexode 65W et une version “Cookie” ultra-plate de seulement 1,5 cm d’épaisseur.

Nexode Pro 160W : il charge tout au plus vite

A l’autre bout de la gamme, voici le Nexode Pro 160W. Avec un port USB C de 140 W, deux autres de respectivement 100 Watts et 30 Watts, ainsi qu’un port USB-A de 22,5 Watts, il permet de charger jusqu’à quatre appareils simultanément et donc de regrouper les appareils sur un seul chargeur compact. Ainsi, il peut charger un MacBook Pro 16 » de 0 à 86 % en seulement une demi-heure, accélérant grandement la charge des appareils énergivores. Son design compact garantit une portabilité facile, et il est compatible avec la plupart des protocoles de charge rapide. Il intègre également les mêmes caractéristiques de sécurité que le reste de la série, notamment le système Thermal Guard™ et un matériau PVC de haute qualité pour une protection supplémentaire.

Quatre modèles de 65 à 160 Watts pour tout charger

Le lancement de la Série Nexode Pro démontre l’engagement de UGREEN à proposer des solutions de recharge innovantes, performantes et respectueuses de l’environnement. Dotée d’un design compact, de performances exceptionnelles et d’une compatibilité étendue, la série Nexode Pro révolutionne l’expérience de la charge rapide pour des besoins toujours croissants d’appareils à recharger dans les meilleures conditions.

➡️ Nexode Pro 100W X757, déjà disponible au prix conseillé de 74,99 € chez Amazon et UGREEN

➡️ Nexode Pro 160W X763, déjà disponible au prix conseillé de 119,99 € chez Amazon et UGREEN

➡️ Nexode Pro 65W X755, disponible en janvier au prix conseillé de 55,99 €

➡️ Nexode Pro 65W X753 Cookie, disponible en janvier au prix conseillé de 55,99 €

À propos de UGREEN

Fondée en 2012, UGREEN se consacre à la conception d’appareils et d’accessoires électroniques à la pointe de l’innovation technologique et accessibles au grand public. Leader mondial de l’électronique grand public et des accessoires de charge, UGREEN s’est forgé une réputation de fiabilité grâce à ses 11 ans d’expertise, 1400 brevets et une clientèle de 100 millions d’utilisateurs dans plus de 130 pays à travers le monde. En savoir plus sur https://fr.ugreen.com/