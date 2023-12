iOS vs HyperOS: Des similitudes choquantes

Dans le monde en constante évolution des systèmes d’exploitation mobiles, iOS vs HyperOS ont gagné en popularité en raison de leurs fonctionnalités uniques en matière d’interface et des interfaces les plus populaires en raison de leurs chiffres de vente. Plongeons dans la comparaison de ces deux systèmes pour examiner les similitudes et les différences qu’ils présentent. La principale raison pour laquelle iOS et HyperOS sont si similaires est la tentative de Xiaomi de remplacer Apple en Chine. HyperOS est très similaire à iOS de sorte que les utilisateurs souhaitant passer d’Apple aux appareils Xiaomi n’aient pas une sensation différente.

Centre de contrôle

En commençant par le Centre de contrôle, il n’est pas possible de comprendre lequel est iOS et lequel est HyperOS. Cependant, lorsque nous regardons attentivement, il existe une conception de raccourcis plus arrondis dans HyperOS. HyperOS et iOS ont tous deux une tuile de lecteur de musique. Les couleurs des tuiles dans HyperOS et iOS sont les mêmes, bleues. Lorsque nous faisons une vue d’ensemble, le panneau de contrôle iOS et le panneau de contrôle HyperOS sont presque identiques.

Personnalisation de l’écran de verrouillage

Si nous vérifions les personnalisations de l’écran de verrouillage, avec HyperOS, les appareils Xiaomi ont ajouté des options de personnalisation de l’écran de verrouillage très similaires à iOS. Il y a plus de fonctionnalités de personnalisation que les fonctionnalités de personnalisation disponibles dans iOS. Il est possible de passer d’un écran de verrouillage enregistré à un autre en effectuant des gestes de gauche à droite dans iOS, tandis que dans HyperOS, il suffit de se déplacer de haut en bas.

La fonctionnalité d’ajout de widgets à l’écran de verrouillage a été élargie dans HyperOS. Alors que vous pouvez placer un seul widget sous l’horloge sur iOS, vous pouvez placer 3 widgets sous l’horloge sur HyperOS. Nous pouvons également écrire n’importe quel texte que nous souhaitons au lieu de la date. De plus, il est possible d’ajouter divers effets au papier peint de l’écran de verrouillage, tels que des effets de flou et des effets de carrousel.

3 nouvelles fonctionnalités HyperOS inspirées d’iOS

Paramètres

Le menu Paramètres, les deux systèmes d’exploitation partagent quelques similitudes frappantes. Le placement de l’étiquette « Paramètres » et des informations sur le compte utilisateur est identique. Alors que l’Android d’origine possède une image de profil à droite du texte « Paramètres », Xiaomi a adopté un style similaire à iOS en incorporant une image de profil à droite. De plus, les couleurs de fond des icônes du menu Paramètres sont exactement identiques à celles d’iOS.

Téléphonie

Lorsque l’on compare les applications de numérotation, HyperOS se distingue par un design plus convivial. Alors que iOS propose uniquement un clavier, Xiaomi ajoute des appels récents au-dessus du clavier. En regardant la barre inférieure, les deux systèmes ont des boutons de menu similaires, ressemblant à la mise en page iOS. Cependant, à part les icônes dans la barre inférieure, il y a peu de similitudes dans l’écran d’appel entre HyperOS et iOS.

Contacts

Dans l’application Contacts, la similitude est plus apparente, notamment dans la section « Mon profil ». Si notre photo était visible dans la section « Mon profil », l’application Contacts sur HyperOS serait presque identique à iOS. Le format de liste alphabétique et le positionnement de l’étiquette « Contacts » contribuent à une sensation similaire à iOS.

Photos

L’application Galerie sur les deux systèmes apparaît presque identique, avec des icônes de la barre inférieure correspondantes. La principale différence réside dans l’agencement des photos récentes ; iOS les place en bas, tandis que HyperOS les positionne en haut. Ce dernier choix peut offrir une expérience utilisateur plus intuitive.

Réveil

Dans l’application Réveil, il y a peu de ressemblance entre les deux. iOS arbore une interface de couleur orange avec des options plus complètes, tandis que HyperOS opte pour la simplicité. HyperOS affiche le temps restant jusqu’à l’alarme, tandis qu’iOS affiche commodément l’alarme du matin en haut de l’écran.

Calculatrice

Lorsque nous comparons l’application Calculatrice, ce sont deux applications de calculatrice différentes en termes de design, mais identiques en termes de positionnement. Dans HyperOS, vous pouvez également utiliser la fonction de conversion de devises en basculant entre les onglets. Il est également possible d’utiliser l’application Calculatrice en tant que fenêtre contextuelle à l’aide de la fonction image dans l’image en appuyant sur le bouton en haut à gauche. Lorsque nous tournons l’écran de côté, des fonctionnalités avancées s’ouvrent sur les deux calculatrices.

Calendrier

Les applications Calendrier sur HyperOS et iOS sont très différentes. HyperOS affiche uniquement un calendrier mensuel avec des détails comprimés à l’écran, tandis qu’iOS permet aux utilisateurs de faire défiler l’ensemble du calendrier. S’il y a un événement, un cercle rouge apparaît en dessous du jour correspondant dans iOS.

Boussole

Les applications Boussole divergent considérablement. HyperOS offre des fonctionnalités supplémentaires telles que l’altitude et la pression atmosphérique, tandis qu’iOS se concentre sur les coordonnées et la direction de la boussole. L’application Boussole de HyperOS se révèle plus fonctionnelle.

Batterie

Lorsque nous comparons l’écran d’informations sur la batterie, nous voyons une interface totalement différente. HyperOS dispose d’un énorme panneau de niveau de batterie restant en haut de l’écran. Dans iOS, le pourcentage de batterie et les options d’économie de batterie se trouvent en haut du panneau. Plus d’options d’économie de batterie sont disponibles dans HyperOS. Nous pouvons également ajuster les paramètres de performance à partir d’ici. En bas de l’écran, l’historique du niveau de batterie et le temps d’utilisation de l’écran sont présents sur les deux appareils. De plus, iOS dispose d’une fonction de suivi d’activité. Celle-ci se trouve dans un autre menu de HyperOS.

À propos du téléphone

Dans la section « À propos du téléphone », HyperOS fournit un résumé simple, tandis qu’iOS offre des détails complets. Pour accéder aux mêmes informations sur HyperOS, il est nécessaire de passer par un menu supplémentaire. Cependant, la section « À propos du téléphone » sur HyperOS est esthétiquement plaisante.

Météo

Les applications Météo partagent un point commun avec un fond de ciel animé. En haut des deux interfaces, les mentions « haute », « basse » et « température actuelle » sont visibles, ainsi que l’emplacement. iOS affiche également des informations météorologiques horaires, une fonctionnalité absente dans HyperOS.

En conclusion, bien que iOS et HyperOS partagent certaines similitudes visuelles, ils diffèrent considérablement en termes de fonctionnalité et de design dans diverses applications. Chaque système d’exploitation offre une expérience utilisateur unique, répondant aux préférences de leur base d’utilisateurs respective.