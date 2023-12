Le PDG d’Intel déclare qu’il n’y a aucun projet de séparation de son activité de fonderie

Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a réaffirmé que l’entreprise n’avait aucun plan de scission de ses fonderies, malgré la pression des investisseurs pour le faire. Lors d’une récente interview, Gelsinger a déclaré que « l’idée du modèle de fonderie interne, nous pensons, est la bonne voie pour nous dans l’environnement actuel ». Cette décision intervient après que Intel ait rencontré des difficultés avec sa technologie de processus 10 nm il y a quelques années. Cela a amené certains investisseurs à suggérer que l’entreprise serait mieux lotie en scindant sa production de puces en une entité distincte et en se concentrant plutôt sur la conception de puces. Cependant, Intel a choisi de garder la fabrication de puces en interne, allant même jusqu’à créer Intel Foundry Services (IFS) pour utiliser ces installations pour réaliser des travaux en sous-traitance.

Contexte

Lorsque Pat Gelsinger est devenu PDG d’Intel en 2021, l’entreprise avait « perdu son chemin », dit-il. Pour Gelsinger, qui revenait chez le fabricant de puces où il avait déjà été CTO, le plan était d’investir et de reconstruire. Intel’s Programmable Solutions Group Spin-Off Plan: 6 Big Things To Know marque un autre grand changement pour le géant des semi-conducteurs sous Pat Gelsinger, qui a vendu plusieurs autres activités pour se concentrer sur la fabrication et la conception de puces. Intel a soigneusement examiné ses options et a procédé au remplacement de son PDG en première mesure. En tant que nouveau PDG d’Intel, Pat Gelsinger a clairement déclaré qu’Intel restera un fabricant intégré.

Expert Opinion

Jim McGregor, chercheur principal chez Tirias Research, a proposé une solution à long terme pour résoudre les problèmes de fabrication d’Intel. Ce problème a entraîné de nombreux retards au cours des dernières années. Il y a quelques années, des rapports indiquaient que certains investisseurs d’Intel exhortaient la société à prendre des mesures plus radicales pour corriger la situation. Cela suppose que l’entreprise pourrait devoir se départir de certaines acquisitions de la décennie précédente et éventuellement envisager de scinder ses usines de fabrication. Intel a étudié attentivement ses alternatives avant de décider de remplacer son PDG en première étape.

Pat Gelsinger, le nouveau PDG d’Intel, a indiqué de manière catégorique qu’Intel continuerait d’être un fabricant intégré (c’est-à-dire conserver ses usines) et pourrait sous-traiter certaines gammes de produits à des usines externes (TSMC). Ce plan pourrait continuer à irriter certains actionnaires d’Intel, mais McGregor estime que c’est la meilleure option pour un avenir proche. Cependant, si Intel veut rester compétitif et éviter les problèmes de fabrication, il devrait sérieusement examiner une stratégie à long terme pour scinder ses usines.

Au lieu de vendre toutes ses usines une par une, McGregor envisage une démarche plus stratégique. Intel a déjà investi massivement dans ses usines existantes et en construit actuellement de nouvelles, alors pourquoi ne pas étendre encore davantage sa capacité de production en acquérant GlobalFoundries de la Advanced Technology Investment Company (ATIC) contrôlée par le gouvernement d’Abou Dhabi ?

GloFo est déjà la troisième plus grande fonderie au monde et, bien qu’elle ne dispose actuellement pas de nœuds de fabrication sub-10 nm pour rivaliser avec Samsung ou TSMC, ses implantations en Allemagne, à Singapour et aux États-Unis lui permettent d’offrir une capacité de fabrication considérable. Intel pourrait également obtenir une équipe de direction expérimentée et des employés habitués à travailler avec des clients externes. Intel devrait déléguer l’intégration à l’équipe de GloFo et peut-être bénéficier de plus de capacités avec ce que GloFo est en train de créer, notamment la nouvelle usine de Matla, New York.

Pat Gelsinger reste résolu

Cependant, Pat Gelsinger a déclaré lors d’une récente interview qu’Intel ne scinde actuellement pas ses puces. Il a déclaré qu’à l’heure actuelle, il n’y a absolument aucun plan de scission de l’activité des fonderies. Gelsinger a déclaré qu’Intel ne scindera pas son activité de fonderie, mais publiera des rapports financiers distincts à partir du deuxième trimestre de l’année prochaine. Intel espère équilibrer son département de développement de puces et son activité de fonderie grâce à une réorganisation interne pour mieux protéger les actifs et la puissance des clients tiers. Gelsinger a déclaré que la plupart des commandes pour l’activité de fonderie viennent actuellement d’Intel lui-même, et qu’il est plus rentable de garder la structure des deux domaines unifiée.