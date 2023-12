Top 10 astuces couramment utilisées d’Excel

Microsoft Excel est un outil puissant qui offre une large gamme de fonctionnalités pour aider les utilisateurs à gérer, analyser et présenter leurs données de manière plus efficace. Que vous soyez débutant ou utilisateur expérimenté, maîtriser les 10 conseils Excel les plus couramment utilisés ci-dessous peut considérablement améliorer votre efficacité et votre productivité. Lors de l’utilisation d’Excel, il n’y a aucun doute sur la puissance des fonctions et des tables de pivot. Bien qu’ils soient puissants, ils ne sont pas omnipotents. Si vous pouvez utiliser quelques réglages rapides et compétences opérationnelles pour accomplir des tâches professionnelles, ce sera l’arme magique unique pour améliorer votre efficacité professionnelle. Voici quelques conseils Microsoft Excel couramment utilisés

1. Utiliser les tables de pivot

Les tables de pivot sont un excellent moyen de résumer, analyser, explorer et présenter vos données. Pour utiliser une table de pivot, sélectionnez simplement la plage de données, allez à l’onglet « Insertion » et cliquez sur « Tableau croisé dynamique ». Ensuite, choisissez les champs que vous souhaitez analyser, tels que le montant des ventes ou la quantité, et Excel générera automatiquement un tableau récapitulatif de vos données.

2. Appliquer des filtres

Les filtres sont un excellent moyen d’analyser des données spécifiques au sein d’un ensemble de données volumineux. Pour appliquer un filtre, sélectionnez la plage de données, allez à l’onglet « Données » et cliquez sur « Filtrer ». Cela ajoutera des flèches de filtre aux en-têtes de colonnes, vous permettant de filtrer et de trier facilement vos données en fonction de critères spécifiques.

3. Supprimer les doublons

Pour supprimer des points de données ou des ensembles de données en double, sélectionnez la plage de cellules, allez à l’onglet « Données » et cliquez sur « Supprimer les doublons ». Excel vous demandera alors de sélectionner les colonnes dans lesquelles vous souhaitez vérifier les doublons et de les supprimer en conséquence.

4. Transposer des données

La transposition des données vous permet d’inverser les lignes et les colonnes dans un ensemble de données. Pour cela, copiez la plage de données, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule de destination, choisissez « Collage spécial » puis cochez la case « Transposer » avant de cliquer sur « OK ».

5. Utiliser des formules pour les calculs

Excel propose une large gamme de formules intégrées pour des calculs simples et complexes. Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction SOMME pour totaliser une plage de cellules, la fonction MOYENNE pour calculer la moyenne d’une plage ou la fonction SI pour effectuer des tests logiques. Cliquez ici pour voir notre article sur les 10 formules Excel les plus fréquemment utilisées.

6. Appliquer une mise en forme conditionnelle

La mise en forme conditionnelle vous permet de mettre en évidence des cellules en fonction de règles spécifiques. Pour appliquer une mise en forme conditionnelle, sélectionnez la plage de cellules, allez à l’onglet « Accueil », cliquez sur « Mise en forme conditionnelle » puis choisissez la règle de mise en forme souhaitée, telle que la mise en évidence des cellules contenant une certaine valeur.

7. Utiliser VLOOKUP

La fonction VLOOKUP permet de trouver et récupérer des données à partir d’une table. Pour utiliser VLOOKUP, saisissez la fonction dans une cellule, en spécifiant la valeur recherchée, la plage de la table, l’index de colonne et si vous souhaitez utiliser une correspondance exacte ou approximative.

8. Créer des tableaux

Les tableaux Excel offrent de nombreux avantages, notamment la filtrage automatique, le tri et la possibilité d’utiliser des références structurées dans les formules. Pour créer un tableau, sélectionnez la plage de données, allez à l’onglet « Insertion » et cliquez sur « Tableau ».

9. Utiliser des plages nommées

Les plages nommées peuvent faciliter la compréhension et la gestion de vos formules. Pour nommer une plage, sélectionnez la plage de données, allez à l’onglet « Formules », cliquez sur « Gestionnaire de noms » puis sur « Nouveau » pour définir un nouveau nom pour la plage sélectionnée.

10. Protéger votre travail

Pour éviter les modifications accidentelles de vos classeurs Excel, vous pouvez protéger des cellules spécifiques, des feuilles ou l’ensemble du classeur. Il suffit d’aller à l’onglet « Revue », de cliquer sur « Protéger la feuille » ou « Protéger le classeur », puis de définir les options de protection souhaitées.

Notre avis

En maîtrisant ces 10 conseils Excel couramment utilisés, vous pouvez considérablement améliorer votre efficacité et votre productivité lors de la manipulation de données dans Excel. Ces astuces sont très simples à utiliser et si vous les maîtrisez, vous aurez une expérience Excel fluide.