Meilleures applications pour LG Smart TV [41+ applications]

Êtes-vous un utilisateur de LG Smart TV et souhaitez-vous améliorer votre expérience de visionnage? Si oui, ce guide est fait pour vous. Dans cet article, vous découvrirez certaines des meilleures applications pour les téléviseurs intelligents LG.

LG est l’une des meilleures marques de téléviseurs au monde, connue pour sa technologie de pointe, et si vous avez récemment acheté un nouveau téléviseur intelligent LG, vous avez fait le bon choix. Bien que vous puissiez regarder la télévision par câble tout le temps, cela ne vaut pas la peine d’acheter un téléviseur intelligent car il possède des applications que vous pouvez télécharger pour améliorer votre expérience.

Alors que les téléviseurs LG fonctionnent sur webOS et non sur Android TV OS, il existe toujours d’innombrables applications disponibles en téléchargement. Cependant, la liste ne sera pas la même que pour les téléviseurs Android. Lisez la suite pour découvrir certaines des meilleures applications pour les téléviseurs LG.

Meilleures applications pour LG Smart TV

Netflix

Netflix est un service de streaming de vidéos à la demande qui permet d’accéder à un certain nombre de films, d’émissions de télévision, et plus encore.

Spotify

Spotify est un service de musique numérique qui vous donne accès à des millions de chansons et vous y trouverez probablement tous vos artistes de musique préférés.

Actuellement, Spotify est un service de musique très apprécié sur le Content Store de LG, et chaque option contient une vaste bibliothèque de chansons auxquelles vous pouvez accéder.

YouTube TV

YouTube TV est un service de télévision en streaming américain exploité par YouTube qui propose plus de 85 chaînes de télévision en direct.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video (simplement Prime Video) est un service de location et de streaming vidéo à la demande en abonnement américain qui propose un large éventail de films et d’émissions de télévision, y compris des originaux populaires comme The Boys, Jack Ryan et autres.

CBS News

L’application CBS News offre un accès gratuit à des reportages en continu sur les actualités. C’est une source de confiance pour les actualités de dernière minute et les reportages approfondis sur les problèmes qui façonnent votre monde.

Plex

Plex est un service de streaming gratuit où vous trouverez des films et des émissions de télévision de tous les genres. Il offre aux utilisateurs l’accès à plus de 50 000 films et émissions de télévision, ainsi qu’à plus de 250 chaînes de télévision en direct.

Twitch

Twitch est un service de streaming vidéo en direct axé sur le streaming de jeux vidéo ainsi que sur les diffusions de musique, les contenus créatifs et les diffusions de la vie réelle.

Paramount Plus

Paramount+ est un service de streaming par abonnement à la demande. C’est le lieu de rendez-vous pour le contenu sportif en direct, ainsi que pour d’autres contenus originaux.

Autres meilleures applications pour les téléviseurs intelligents LG

Il existe de nombreuses autres applications que vous pouvez installer pour améliorer votre expérience avec les téléviseurs LG. Parmi celles-ci, on trouve :

Vous pouvez explorer la liste complète des applications et chaînes de diffusion en continu de LG ici.

Comment ajouter des applications à un téléviseur intelligent LG

Avant de vous plonger dans les meilleures applications, voyons comment vous pouvez ajouter des applications à votre téléviseur LG pour commencer à les utiliser.

Étape 1: Appuyez sur le bouton Home de la télécommande.

Étape 2: Faites défiler jusqu’à la LG Content Store et cliquez sur l’icône de recherche.

Étape 3: Tapez le nom de l’application que vous souhaitez télécharger.

Étape 4: Cliquez sur l’application dans les résultats de la recherche.

Étape 5: Enfin, cliquez sur Installer.

Attendez quelques secondes jusqu’à ce que l’application soit installée. Une fois terminé, vous êtes prêt à l’utiliser.

Vous pouvez consulter notre guide détaillé sur l’ajout d’applications sur les téléviseurs LG, si vous possédez un téléviseur plus ancien ou autre.

Questions fréquemment posées

Q. Les applications de téléviseur LG sont-elles mises à jour?

Oui, lorsque vous allumez le téléviseur et vous connectez à Internet, la plupart des applications installées se mettent automatiquement à jour vers de nouvelles versions.

Q. Pourquoi mon application préférée n’est-elle pas disponible dans le LG Content Store?

Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles l’application que vous recherchez n’est pas disponible en téléchargement, comme des problèmes de compatibilité, des défis techniques ou autres. Cependant, vous pouvez utiliser Roku ou Amazon Fire Stick pour utiliser l’application sur votre téléviseur LG.

Q. Est-ce que le téléviseur LG dispose de chaînes gratuites?

Oui, les téléviseurs LG disposent de plus de 150 chaînes gratuites, et la marque a déclaré que de nouvelles chaînes sont ajoutées régulièrement avec les nouvelles mises à jour.

Voilà, ce sont là quelques-unes des meilleures applications que vous pouvez installer sur votre téléviseur intelligent LG. J’espère que cet article vous a aidé à trouver les meilleures applications pour une meilleure diffusion sur le téléviseur LG.

