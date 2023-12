Lancement de Google Gemini AI : Ce que vous devez savoir

Google a toujours été une entreprise « AI-first » depuis longtemps maintenant. Mais il avait du mal à rivaliser avec OpenAI et sa domination de Gen AI. Eh bien, il semble que Google soit maintenant prêt à faire le plus grand pas. Il a lancé Google Gemini qui, selon le PDG Sundar Pichai, marque le début d’une nouvelle ère de l’IA.

Google Gemini AI a été évoqué pour la première fois par Pichai lors de la conférence I/O. Oui, l’événement qui a eu lieu en juin de cette année. Avec cette sortie, l’IA influencera pratiquement tous les produits de Google plus que jamais auparavant. Mais qu’est-ce que c’est exactement ? Et quelles en sont les différentes versions ? Continuez à lire pour découvrir tout ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que Google Gemini AI ?

Essentiellement, Google Gemini AI est un tout nouveau modèle d’intelligence artificielle puissant de Google. Il peut comprendre non seulement le texte mais aussi les vidéos, l’audio et les images. Google décrit ce modèle multimodal comme capable d’accomplir des tâches complexes.

Cela inclut la compréhension et la génération de code de haute qualité. Et la grande partie est qu’il peut le faire dans différents langages de programmation. Google Gemini AI peut également accomplir des tâches complexes liées à la physique, aux mathématiques et à d’autres domaines.

Google décrit Gemini comme ayant été construit « dès le départ pour être multimodal ». Cela signifie qu’il peut « généraliser et comprendre de manière transparente, opérer et combiner différents types d’informations ».

Qui est derrière cette IA multimodale ?

Le PDG et co-fondateur de Google DeepMind, Dennis Hassabis, déclare : « Gemini est le résultat d’efforts de collaboration à grande échelle ». Ce projet de grande envergure est né de la collaboration entre Google Research, Google DeepMind, Google et Alphabet.

Différentes versions de Google Gemini AI

Google indique que Gemini AI est un modèle flexible qui peut fonctionner sur presque n’importe quoi. Cela va des centres de données de Google aux appareils mobiles. Pour obtenir ce niveau de scalabilité, Google a publié le modèle d’IA en trois tailles différentes. Il s’agit de :

Gemini Nano

Comme son nom l’indique, Gemini Nano est la plus petite version du modèle d’IA. Google l’a conçu pour les smartphones qui alimenteront les applications d’IA embarquées. En tant que modèle conçu pour effectuer des tâches embarquées, il privilégie l’efficacité par rapport à tout autre chose.

Aussi, le Google Gemini Nano est destiné aux applications qui ne nécessitent pas de connexion à des serveurs externes. Par exemple, il peut proposer des suggestions de texte ou résumer un texte.

Gemini Pro

Google Gemini Pro fonctionne actuellement sur les centres de données de Google. Ce modèle alimente la dernière version du chatbot d’IA de Google, Google Bard. Et en tant que version améliorée, il peut fournir des réponses plus rapidement. De plus, cette déclinaison du modèle d’IA peut comprendre des requêtes complexes.

Gemini Ultra

Bien que Gemini Ultra ne soit pas disponible pour une utilisation généralisée, Google affirme qu’il s’agit du modèle le plus performant. Il peut surpasser « les résultats actuels de l’état de l’art sur 30 des 32 références académiques largement utilisées ». Google l’a conçu pour gérer des tâches extrêmement complexes. Et il sera bientôt disponible une fois que Google aura terminé la phase de test.

Comment utiliser Google Gemini?

Google Gemini Nano et Pro sont maintenant disponibles sur les produits Google. Les utilisateurs peuvent retrouver Nano sur les appareils Google Pixel 8, tandis que la déclinaison Pro est actuellement disponible sur Google Bard. Google prévoit de l’intégrer dans les annonces, Chrome, Search et d’autres services au fil du temps.

Les clients professionnels et les développeurs peuvent accéder à Gemini Pro via l’API Gemini. Il sera disponible dans Google Cloud Vertex AI et Google’s AI Studio à partir du 13 décembre. Les développeurs Android peuvent accéder à Nano via AICore.

