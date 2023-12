Ventes record des smartphones pliables au troisième trimestre

Le troisième trimestre de 2023 (juillet à septembre) a marqué une étape importante pour le marché des smartphones pliables, avec des ventes atteignant un niveau record. Selon la société de recherche DSCC, cette augmentation a été stimulée par une combinaison de facteurs, notamment le lancement très attendu du Galaxy Z Fold5 et du Z Flip5 de Samsung, ainsi que par une concurrence accrue des marques chinoises telles que Huawei et Honor.

Croissance record sur le marché des smartphones pliables grâce à Samsung et à la concurrence chinoise

Dans l’ensemble, les ventes de téléphones pliables ont augmenté de manière spectaculaire de 215% par rapport au trimestre précédent et de 16% par rapport à la même période de l’année dernière, atteignant un total de 7 millions d’unités. Cela dépasse le précédent pic de 6,1 millions d’unités établi il y a seulement un an, montrant la croissance accélérée de ce marché émergent.

La domination de Samsung remise en cause :

Bien que Samsung détienne toujours la plus grande part de marché dans le segment des téléphones pliables, sa position est en danger en raison des acteurs chinois. Malgré une part respectable de 72%, cela marque une baisse significative par rapport à la domination de 86% réalisée au troisième trimestre 2022. À sa suite, Huawei et Honor ont émergé en tant que concurrents majeurs, capturant respectivement 9% et 8% de la part de marché.

Modèles les plus vendus :

Le Galaxy Z Flip5 de Samsung règne en maître en tant que téléphone pliable le plus vendu avec une part de marché de 45%. Suivi par son grand frère, le Z Fold5, qui revendique une part de 24%. Cependant, les marques chinoises gagnent rapidement du terrain, avec le Mate X3 de Huawei et le Magic V2 de Honor capturant chacun 6%.

Prévisions pour le quatrième trimestre :

En prévision du quatrième trimestre (octobre à décembre), DSCC prévoit une baisse de 35% des ventes de téléphones pliables par rapport au trimestre précédent. Cela est attribué principalement à des expéditions inférieures aux attentes de Samsung et à des retards dans le lancement de nouveaux produits. Cependant, malgré cette baisse, les ventes augmenteront de 47% par rapport à la même période en 2022.

Dynamique changeante du marché :

Les prévisions pour le quatrième trimestre révèlent également une évolution frappante de la dynamique du marché. La part de Samsung devrait chuter à 42%, bien en dessous du taux de 83% atteint au quatrième trimestre 2022. En revanche, Huawei devrait connaître une hausse, capturant une part de marché de 21%, suivi de près par Honor à 19%. Cela indique une acceptation croissante et une préférence pour les téléphones pliables des marques chinoises.

Principaux acteurs et modèles :

Le Mate X5 de Huawei deviendra le deuxième téléphone pliable le plus vendu au quatrième trimestre, avec une part de marché de 15%, dépassant ainsi le Galaxy Z Fold5. Le Z Flip5 restera le modèle le plus populaire avec une part de 22%. Suivi du Magic V2 de Honor et du Z Fold5 avec respectivement 15% et 12% de part de marché.

Projections pour l’année complète 2023 :

Pour toute l’année 2023, les ventes de téléphones pliables atteindront 15,8 millions d’unités. Ce qui représente une augmentation de 23% par rapport à 2022. Les cinq modèles les plus vendus de l’année devraient être :

Galaxy Z Flip5 Galaxy Z Fold5 Galaxy Z Flip4 Magic V2 de Honor Mate X5 de Huawei

Les chiffres de vente records du troisième trimestre et les projections positives pour l’année complète dessinent un tableau prometteur pour l’avenir des smartphones pliables. Une concurrence accrue, une offre de produits diversifiée et des avancées technologiques devraient stimuler davantage la croissance de ce segment passionnant. Avec des acteurs établis comme Samsung confrontés à de forts challenges de la part de marques chinoises, le marché des smartphones pliables est positionné pour une innovation et une perturbation significatives dans les années à venir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :